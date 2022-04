Frente Cívico Familiar ve en consulta de revocación un manejo ''perverso'' de los programas sociales

El Frente Cívico Familiar ve en esta consulta de revocación de mandato un manejo perverso de los programas sociales del gobierno federal, un descaro total de funcionarios y gobernadores de la 4T en el manejo de recursos y una aberrante compra y coacción de los votos.

“Urge volver a salir a las calles para construir una conciencia fuerte de lo que podemos perder si el gobierno federal desaparece al INE”, señaló Patricia McCarthy Caballero, una de las coordinadoras de esta asociación cívica que ha luchado por más de 30 años para que el gobierno saque las manos de los procesos electorales.

¿Qué riesgo habría si la reforma electoral que propone el presidente se aprueba?, se le preguntó en la entrevista durante la manifestación de apoyo al INE.

“No pues el riesgo es total. Lo que quiere el gobierno es un organismo totalmente plegado al poder para que declare al ganador que ellos quieren”, señaló.

“Tener un árbitro imparcial es fundamental para México porque la democracia está en riesgo. El partido en el poder disfraza mediante un supuesto proceso democrático para que la gente elija a los consejeros electorales, pero quién los va a sugerir. Con esta movilización que estamos viendo, con esta manipulación que hay, con el uso descarado de los recursos públicos a favor de una causa y vemos las consecuencias en la Corte de Justicia, el gobierno quiere volver a controlar las elecciones del país. Es increíble que unos magistrados que el presidente puso, estén dando reversa con sentencias que son importantes, y eso es que los ministros de la Corte pasaron por el poder legislativo”.

La intención con la revocación de mandato

McCarthy Caballero dijo que la intención del gobierno federal es desmantelar un organismo autónomo que funciona para que el gobierno tome el control y es algo que los mexicanos no pueden permitir.

“Lo que estamos viendo en esta consulta preocupa a las organizaciones cívicas que tenemos más de 30 años luchando por la democracia y para que el INE se constituyera, para que el gobierno sacara las manos de los procesos electorales y que toda elección se volviera ciudadano”, destacó.

“Lo que estamos viendo ahora es una involución tan preocupante que exige a todos volver a salir a la calle. Muchos de nosotros sentíamos que esto estaba superado, que habíamos puesto nuestro grano de arena y que nos había unido a nivel nacional con agrupaciones fuertes como Alianza Cívica y sentíamos que mucho de esto ya no podría tener marcha atrás. Pero lo que estamos viendo ahora no solo es un retroceso, sino que es mucho peor a lo que hubiéramos podido imaginar. El Frente Cívico tiene más de 30 años haciendo observación electoral y documentaba casos reiterados de compra y coacción de votos, pero cuando querías ver a un funcionario o gobernador participando en una acción de campaña, tenías que cazarlo porque cuidaban las formas, había que ver si estaba en su horario de trabajo o no, quién había estado, generalmente no eran funcionarios de primer nivel, entonces era difícil vincularlos, pero ahora lo que estamos viendo es un descaro absoluto y total. Ya no hay el menor recato porque hay este error en el pensamiento de que el fin justifica los medios, a sus ojos todo se justifica. Este discurso de que primero la ley y sobre la ley no hay nadie, no se está reflejando en la realidad. Lo que estamos viendo es un descaro total, son funcionarios de primer nivel, gobernadores de la 4T, el presidente López Obrador, el secretario de gobernación, todos amenazando y retando al INE y le advierten que como no les hace caso, van a cambiar al INE desde sus cimientos”.

Un recordatorio a los ciudadanos

La activista señaló que lo primero por hacer es recordar a los ciudadanos el trabajo que costó para lograr tener al INE, recordarles que nada de esto fue gratuito, que sacar al gobierno de los procesos electorales fue un proceso de muchos años y todos los que participaron tienen que volver a salir a la calle y promover fuertemente un voto razonado y consciente de aquí al 2024.

Se debe de realizar una evaluación muy seria del trabajo que realizan las autoridades en todos los frentes, de tal manera que en 2024 se haga valer la decisión ciudadana. Ciertamente, de aquí al 2024 no parecer ser un camino llano, sino un camino donde se quiere cambiar las reglas del juego justamente para controlar las elecciones de ese año, y la ciudadanía no puede estar ajena a esto.

Hizo un llamado a los jóvenes para que se involucren en la defensa de la democracia y del INE porque seguramente, muchos desconocen lo que ocurría antes como el robo de urnas, urnas embarazadas, ni siquiera se imaginan lo que vivían los promotores de la democracia y dan por sentadas muchas cosas de lo que viven hoy.

“Los jóvenes deben saber que México está en riesgo de volver a un pasado que creíamos superado”, recalcó. “Hoy veremos la operación de los servidores de la nación, la compra y coacción del voto, no en Mérida, pero si en los municipios del interior del estado. Los servidores de la nación va a llevar a cada uno de los beneficiarios de programas sociales a las urnas, esta es una de las prácticas de compra y coacción más aberrante que veníamos denunciando año tras año y elección tras elección. Cómo puedes amenazar a la gente que va a desaparecer un programa si no llega tu partido al poder o tienes que votar por agradecimiento a nosotros. Son programas que se pagan con los impuestos de todos los mexicanos, nadie tiene que amenazar con perderlos, nadie tiene que comprarlos y pensar que te van a inscribir si votas por ellos”.

“En esta revocación de mandato estamos volviendo a las prácticas más rudimentarias de compra y coacción del voto”, reiteró. “Con esta movilización y operación de los servidores de la nación, que nadie sabe quiénes son y que suponen les pagan con recursos públicos, realizan el trabajo de llevar a los beneficiarios de programas a votar a las urnas.

Entonces, el nivel de irregularidades es grave, no lo vemos en Mérida, pero seguramente se está dando en el interior del estado y en todo el país”. ¿Están reaccionando las organizaciones o están dormidas?

“Hay una incipiente organización, lo que me da esperanzas es que hay una organización nacional, volveremos a unirnos como ya pasó hace más de 30 años, volveremos a unirnos con elementos o comunes denominadores como es tener un candidato único a la presidencia, defender a los organismos autónomos que tanto trabajo costo formarlos y tener puntos de coincidencias”, señaló. “Yo si veo con esperanza una organización a nivel nacional, creo que está avanzando este proceso de volvernos a unirnos, encontrar esos puntos de común denominador y encontrar caminos para transitar a esta recuperación de nuestra democracia, que si de por sí es débil, ahora está en coma”.

McCarthy Caballero consideró que las organizaciones necesitan volver al trabajo hormiga que hacían antes, ir a las colonias, grupos sociales, escuelas y a las comunidades para comunicar cómo era previamente las elecciones, qué lograron construir con el INE y cómo lo están desmantelando para que vuelva el “voto verde”, que fue el más perverso.