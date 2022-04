Mérida: desde hace dos años batalla por que le devuelvan el dinero de una cirugía ''mal hecha''

Ernesto García Lezama, vecino del fraccionamiento Las Américas II etapa, batalla desde hace casi dos años para que le devuelvan el dinero que gastó, más de 22,000 pesos, en una operación de levantamiento de párpado, ya que el procedimiento no cumplió con su objetivo.

De 74 años de edad, relató que se sometió a ese procedimiento en una clínica en Altabrisa en 2019. Lo operó “una doctora que trabaja en dos clínicas de la zona”.

“El resultado no fue el esperado en nada”, lamentó.

Según dijo, después del procedimiento el párpado de su ojo derecho no solo no se levantó, sino que quedó peor y con cicatrices, y como consecuencia tiene reducida la visión en ese ojo.

La doctora que lo operó lo hizo esperar casi un año para ver los resultados, lapso en que lo citaba cada mes e incluso le hizo otra cirugía “de retoque”.

“Como es especialista en operación de párpados me aseguró que iba yo a quedar perfectamente bien, que mi párpado iba a quedar igual al del ojo izquierdo e iba a recuperar la visibilidad, pero resultó que nada, me estafó”, aseveró.

“Después del año del procedimiento fui a hablar con ella y le dije: ‘Doctora, ¿qué pasó? Me operó usted, me hizo un retoque y mi párpado quedó igual o peor, tengo hasta las cicatrices a la vista’. La respuesta fue: ‘Pues ya no puedo hacer nada, lo lamento’”, comentó.

“Oiga, pues usted me cobró un dineral y resulta que no hizo nada de su trabajo”, le dijo el afectado. “Vamos a arreglarnos, devuélvame mi dinero cuando menos, yo no quiero problemas”.

Ante la falta de acuerdo, el quejoso habló con el director de la clínica pero, dice, “me mandaron a volar”.

Denuncia continúa su curso

Entonces interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado, que quedó asentada en el acta UNA TD 35-GC/001 402/2020, pero hasta hoy no ha habido resultado. “Me traen vuelta por allá, vuelta por acá”.

Por orden de la Fiscalía, acudió al hospital O’Horán para que lo valore un oftalmólogo de apellido Literas. “Me hizo una valoración, pero no han dado resultados y ya pasó un mes”.

García Lezama también interpuso denuncia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la cual le informó que citaron a la doctora, quien fue a la cita y “dijo que no iba a reconocer nada y que yo le hiciera como quisiera”.

“Y la comisión no le dijo nada, que porque ellos son un órgano que no puede obligar a nadie (a responder por daños y perjuicios). Es un elefante blanco que no hace nada”, lamentó.

Ernesto García recordó que la primera vez que habló con la doctora sobre la cirugía fallida, ella le dijo que acuda con otro médico, que cobraba como 20 mil pesos.

“Yo le dije que le pagué a ella y ahora me sale con que tengo que hacer otro gasto, yo no tengo dinero para ir con el otro (médico)”, acotó.

Detalló que por la cirugía pagó $17,000 y gastó unos $5,000 en medicamentos.

O sea, fueron unos $22,000, a los que hay que agregar lo que he gastado en diligencias, expresó.

Ernesto García aclaró que no busca problemas. “Ya soy un hombre mayor, yo lo único que quiero es que me devuelvan mi dinero, gastos, todo. No estoy pidiendo nada fuera de lo normal”, añadió.