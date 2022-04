Revocación de mandato: Cierre accidentado en casilla especial en la avenida Itzaes (vídeo)

MÉRIDA.- Un cierre un poco accidentado se vivió este domingo en la casilla especial, que se ubica en el edificio Unión Ganadera Regional y General en la avenida Itzaes, entre las calles 71 y 73, centro.



Ahí se instalaron las casillas de las secciones 0498 y 0588 básicas del distrito 3. El programa surgió porque a las 6 p.m., hora de cierre de casillas de la consulta de la revocación de mandato, todavía quedaba gente afuera.



Antes de esa hora se repartieron fichas para votar, explicaron algunas personas. Sin embargo, los tickets no fueron suficientes para el número de congregados en el lugar.

Entran por la fuerza



Entre las personas que no recibieron fichas estaba una mujer que al final abrió la puerta, a las 6:20 p.m. para ingresar a la casilla y detrás de ellas otras personas aprovecharon para ingresar. No obstante, no lograron el sufragio.

Se arma el pleito afuera de la casilla



Unos decían que era su derecho que los dejarán votar, aunque fueron después de la hora, pues ya habían llegado al lugar. Otros dijeron que estaba mal porque había un horario dispuesto y que estas personas no lo respetaron.



Al final de cuentas la situación terminó tranquila y dejaron votar a los que entraron después de las 6 p.m.



Se informó que esta casilla abrió a las 9:30 a.m. por ausencia de funcionarios que tuvieron que ser relevados por otros y que el sitio registró una nutrida asistencia.



Enfrente del punto se encontraban dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos de la Policía Municipal.