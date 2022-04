Aplican refuerzo contra Covid a jóvenes en Mérida y otros municipios

Esta mañana se comenzó a aplicar la vacuna de refuerzo contra Covid-19 a jóvenes de 18 a 29 años en Mérida, en un proceso que se desarrolla con agilidad y en orden, informa el gobierno en un boletín.

Recuerda que la vacunación con dosis de AstraZeneca arrancó de manera simultánea también en Oxkutzcab, Peto, Maxcanú, Hunucmá, Acanceh, Conkal y Tecoh, donde "quien no cuente con su esquema podrá recibir la primera, segunda o tercera dosis según sea el caso", señala la Secretaría de Salud del Estado (SSY).

Según el documento, para Cinthia Sabido Loría contar con su esquema de vacunación completo fue una prioridad desde que supo de las vacunas.

"Ahora sí ya todos estamos vacunados"

Ahora que ya recibió su tercera dosis asegura que se siente más protegida, sobre todo porque las posibilidades de ser un medio de contagio para sus abuelos o padres disminuye considerablemente.

"Estoy muy feliz, por mí y por mi familia, ahora sí ya todos estamos vacunados, sin embargo, debemos seguir con los cuidados.", argumentó la vecina de Residencial Pensiones.

Sabido Loria recordó que desde que se inició la vacunación los casos disminuyeron.

Considero que no participar en este proceso es una forma de irresponsabilidad hacia la sociedad.

Nueva fase de refuerzo de vacunación contra el Covid

La nueva fase de vacunación, del 11 al 16 de abril, se lleva al cabo en coordinación con la Secretaría del Bienestar, las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Mérida.

En Mérida se realizará en los macrocentros de vacunación del Multigimnasio "Socorro Cerón" de la Unidad Kukulcán y en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Calendario de vacunación a jóvenes de de 18 a 29 años en Mérida

De acuerdo con el calendario de vacunación este proceso de desarrollará de la siguiente manera:

Martes 12 de abril, a los que nacieron en los meses de marzo y abril.

de abril, a los que nacieron en los meses de marzo y abril. Miércoles 13 de abril, corresponde a los meses de mayo y junio.

de abril, corresponde a los meses de mayo y junio. Jueves 14 , a los de julio y agosto.

, a los de julio y agosto. Viernes 15 , toca a los de septiembre y octubre.

, toca a los de septiembre y octubre. Sábado 16, nacidos en noviembre y diciembre.

Fechas y módulos de vacunación en otros municipios

En tanto, la vacunación contra Covid en localidades del interior del Estado previstas en esta etapa se realizará así:

Lunes 11 y martes 12 se aplicarán las dosis en Oxkutzcab y Pet o, en el Domo Municipal; en Hunucmá , en la Casa de la Cultura; y en Tecoh , en el módulo del IMSS Bienestar.

o, en el Domo Municipal; en , en la Casa de la Cultura; y en , en el módulo del IMSS Bienestar. Martes 12 y miércoles 13, en Maxcanú, Domo Municipal ubicado frente al IMSS; Acanceh, en el gimnasio de ox, y en Conkal, en el Domo “Beatriz Velazco”.

Tras recibir su tercera dosis, Joshua Matú manifestó su alegría de contar con esquema completo de vacunación, ya que en su centro de trabajo es un requisito para seguir laborando, por salud y seguridad de sus compañeros y clientes.

Llamado a seguir las medidas de prevención de coronavirus

"A pesar de estar vacunados debemos seguir con las medidas porque no nos garantiza que no nos podamos contagiar", aclaró.

"Hay muchos lugares donde ya hay la opción de no usar el cubrebocas, yo en lo personal lo voy a seguir utilizando aunque solo vaya a la tienda, lo mismo que el gel y todas las medidas posibles para salir lo más pronto de esta pandemia", señaló el joven proveniente de la colonia Magnolias.

Se reitera que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir sino cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Recomendaciones para quienes acudan a vacunarse