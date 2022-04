Covid-19. Jóvenes nacidos en julio o agosto acuden por vacuna de refuerzo

MÉRIDA, Yucatán.— A dos días que concluya la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Mérida, el módulo que funciona en la Unidad Deportiva Kukulcán tuvo hoy una buena afluencia de personas de 18 años o más que acudieron para la aplicación de la tercera dosis.

Se forman filas de hasta 30 personas

Filas continuas de 30 o más jóvenes se formaron para ingresar a la zona de “pinchada”, pero el ingreso fue muy ágil y más rápido aun la aplicación de la inyección de la dosis de refuerzo, por lo que los vacunados tardaron de 10 a 15 minutos en entrar y salir del módulo de vacunación.

Quizá contribuyó a una mayor asistencia en este centro de vacunación el hecho que mucha gente no trabajó o ya está de vacaciones escolares por la conmemoración de la semana santa.

Calendario de vacunación e Mérida

El calendario de vacunación para Mérida inició el lunes 11 de abril para jóvenes nacidos en enero y febrero; el martes 12 para los de marzo y abril; miércoles 13, mayo y junio; jueves 14, julio y agosto; viernes 15, septiembre y octubre; y sábado 16, noviembre y diciembre.

En estos días se vacuna a personas de 18 años en adelante que quieran completar su esquema de vacunación o recibir el refuerzo.

Vacunación de refuerzo para personas rezagadas

Para tener mayor cobertura y protección contra el Covid-19, los gobiernos federal y estatal acordaron durante la reunión de la Mesa Estatal de Vacunación que cuando finalice la vacuna de refuerzo este sábado, realizarán operativos de vacunación de refuerzo para personas rezagadas en municipios, universidades, comisarías y comunidades con apoyo del IMSS, Issste,

Secretaría de Salud estatal, Sedena, Marina y Guardia Nacional.

Todavía no definen el programa de fechas y lugares, según publicó en su Facebook el súper delegado Joaquín Díaz Mena, pero pronto se publicará, por lo que pidió a la ciudadanía que esté pendiente del calendario.

Movimiento continuo desde la apertura del módulo

La vacunación en el Kukulcán fue con un movimiento continuo desde la apertura hasta el mediodía, pero durante toda la jornada se vio filas de 20 a 30 personas que rápidamente ingresaron al lugar donde se aplicó la vacuna y también rápidamente salieron porque en esta fase de reforzamiento ya no se guarda la media hora de reposo para conocer si la vacuna causa reacción.

Comparten sus experiencia

“Vine a las 10:45 por mi tercera dosis y tardé menos de 15 minutos”, manifestó Daniel Cura Salazar, un abogado que no trabajó hoy y por ello acudió a que le apliquen el refuerzo.

“Todo súper bien, la atención de los empleados de gobierno es muy rápida y eficiente, hacen excelente mancuerna entre los gobiernos federal, estatal y municipal”, dijo. “En menos de 15 minutos ya tenía la tercera dosis, está bien organizado”.

Reportó que no le dolió el “piquete” en el brazo ni tuvo reacción en las tres dosis, por lo que exhortó a quienes no se han vacunado que vayan “para poder salir de esta pandemia”. Y también espera que el gobierno vacune a los niños (de 5 a 17 años) para que estén protegidos ahora que van a la escuela en forma presencial.

“Esta vacuna del Covid va a quedar como el de la influenza o las otras que se aplican por pandemias. Va a ser un derecho universal”, comentó.

Precisó que a él no le ha dado covid porque mantiene las normas de higiene, usa cubreboca en áreas públicas, guarda la sana distancia, evitar estar en sitios donde la gente no tiene cubreboca, se lava las manos y no come en la calle. Y realiza sus actividades de forma normal, pero no descuida su cuidado personal para que evite el contagio.

Menos contagios y defunciones

¿Está disminución de contagios es porque está controlada la pandemia, se cuida la gente o es el efecto de la vacuna? se le preguntó.

“La pandemia ha bajado un poco, pero hay que recordarle a la gente que aún estamos en pandemia, está vivo el virus, pero hay que reconocer que bajaron los contagios y muertes, qué bueno, así se reactiva más el comercio y todo”, dijo.

En su familia todos ya tienen el esquema completo y el refuerzo. Sólo falta que vacunen a su hermanita que es menor de 18 años y aún no aprueban la vacuna para este segmento de la población.

Proceso rápido y eficiente

Por su parte, Abner Matos Cárdenas, de la colonia San Juan Grande, informó que sólo tardó como 10 minutos en recibir la dosis de refuerzo. Vio un proceso de ingreso muy rápido y una eficiencia porque apenas te pasan y te vacunan.

Todavía se quejaba del dolor del “piquete” en el brazo izquierdo, cosa que le extrañó porque en las dos anteriores pinchadas no sintió dolor después de la inyección.

“Estoy más tranquilo con la tercera dosis, es un refuerzo más para evitar cualquier complicación”, señaló. “Hay que acostumbrarse, venir las veces que sea necesario”.

Mantiene riguroso protocolo de protección

Él tampoco ha padecido Covid-19, nunca ha sentido síntomas y mantiene un riguroso protocolo de protección con el lavado de manos frecuentemente, trata de no ir a lugares muy concurridos, no come en puestos callejeros, usa cubreboca todo el tiempo y así va a su trabajo.

Esta baja la incidencia, ¿ya está bajo control la pandemia? se le preguntó.

“La gente ya está teniendo más consciencia, se está acostumbrando a aplicar los protocolos y también las vacunas están haciendo su trabajo”, indicó.

“Hay que seguir con los cuidados para evitar esas olas terribles de contagios que vimos. Si viene la cuarta vacuna, yo no tengo problema para vacunarme. Me preocupan los niños que no tienen ninguna vacuna contra el covid, ya están yendo a la escuela, son más libres y no se cuidan, sí es necesario que los vacunen”.

