Diputados en Yucatán proponen comisión por el Isstey

Los diputados del Congreso rechazaron ayer la propuesta de un punto de acuerdo para pedir a los legisladores federales por Yucatán que apoyen las reformas eléctricas.

En la misma sesión se presentaron nuevas iniciativas de reformas, en materia de la juventud, en la actividad de los pequeños productores, y en salud.

De los asuntos en cartera en la sesión plenaria, también se aprobó por unanimidad, ante maestros y dirigentes de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que el reconocimiento anual del Congreso, “A la Excelencia Docente del Estado de Yucatán”, recaiga este año en Carlos Alberto Pérez Pérez.

Al pedir el voto a favor de los diputados, el ex líder magisterial y hoy diputado local Crescencio Gutiérrez González, aseguró que con esto el Congreso del Estado reconoce la labor de los maestros como parte fundamental en la historia, que se ha construido mediante este reconocimiento que exalta la labor de las y los docentes que están en activo y distinguiéndose por acciones, servicios o trayectorias ejemplares, entre otros.

Comisión especial por el Isstey "debería ser dirigida por un burócrata"

El Congreso del Estado admitió ayer la propuesta para crear una Comisión Especial que atienda el problema del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey).

Crescencio Gutiérrez González, de Nueva Alianza, a quien se propuso para ser su presidente de la nueva comisión, dijo que “están especulando con una situación que todavía no se tiene”.

“Hasta que no tengamos a la mano algún tipo de iniciativa no podemos avanzar en el tema”, aseguró.

Rafael Echazarreta Torres, diputado de Morena, propuso crear esta comisión especial para trabajar de manera seria, “sin tintes partidarios, solo tintes legislativos”. Señaló que la comisión debe ser presida un burócrata, “un trabajador del Estado que conoce el Instituto y sabe lo que le puede afectar, como Crescencio Gutiérrez”.

Ayer informamos que el comité de expertos integrado por el gobierno del Estado para buscar una solución al quebranto económico que parece ser inminente en el Isstey no cobrará por su trabajo.

En éste se incluye a Francisco Miguel Aguirre Villarreal, del despacho Valuaciones Actuariales del Norte S.C., por segunda vez, ya que en la primera ocasión le pagaron alrededor de 900 mil pesos, y al menos los trabajadores no conocieron los resultados.

Movimiento

Entre aplausos emitidos desde las butacas por integrantes del Movimiento Hormiga de jubilados y pensionados del Isstey que mantienen una lucha contra lo que dicen será una iniciativa de reformas a la ley de esta institución que enviará el gobernador y les afectará, el morenista insistió en que esta sería una comisión especial “sin colores partidistas, con compromisos”, integrada por todas las fuerzas políticas del Congreso con el único fin de atender todo lo relativo a su situación financiera, así como los planes y/o estrategias.

Al pedir que se admita esta propuesta, el diputado también pidió a sus compañeros que se dispense el trámite de tener que esperar a otra sesión para someterla a votación y de una vez se hiciera este trámite, pero aunque por unanimidad los diputados aprobaron que se admita la propuesta, la mayoría se opuso a la dispensa del trámite para someterla a votación, para dejarla pendiente hasta una próxima reunión plenaria.

Jesús Pérez Ballote, del PAN, desde la tribuna hizo un llamado para trabajar temas como este del Isstey, con seriedad y serenidad, a considerar que en este caso es falso que exista una iniciativa de reformas a su ley, lo que se sabe es por información que ha salido en medios de comunicación.

“Este asunto solamente se conoce a través de los medios de comunicación y no nos permite tener una visión objetiva de lo que pudiera ser un producto legislativo. En tanto esta Soberanía no reciba iniciativa alguna que modifique la ley que aquí se ha comentado, no contamos con elementos para hacer un juicio de valor objetivo que nos permita de manera clara conocer los alcances de esta”, agregó.

Entrevistado al terminar la sesión el diputado de Nueva Alianza se dijo sorprendido porque, para empezar, nadie le preguntó si quería ser el presidente de esa comisión.

“Por supuesto que estaré en favor del análisis de cualquier tipo de reforma que se pudiera implementar, pero coincido también en que debemos esperar”.

“Diría que están especulando con una situación que todavía no se tiene, y hasta que no tengamos a la mano algún tipo de iniciativa no podemos avanzar en el tema, repito estamos buscando más que nada garantizar la certeza de la seguridad social de todo el gremio burócrata estatal en activo y jubilados”, añadió.

Gutiérrez González reitero que se debe esperar los tiempos, para que se pueda aportar de manera seria algún tipo de modificación que se pudiera hacer respecto a la ley de jubilaciones del Isstey, porque se involucra ejercicios actuariales en los que no son los indicados para llevar a cabo ese trabajo.