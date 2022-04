“Le prometí justicia a mi hijo”. A Anthony lo ultimaron en una colonia de Mérida, recuerda

Rosa Verónica se seca las lágrimas que le brotaron al recordar el asesinato, a sangre fría, de su hijo en octubre de 2020. También siente impotencia, dolor y rabia porque la persona señalada por varios testigos como el homicida de su vástago fue absuelto por “falta de pruebas”, según un tribunal.

Rubén B. C., originario de Veracruz, fue imputado y vinculado a proceso porque las autoridades estatales tenían, supuestamente, elementos suficientes para demostrar que él había ultimado, de un balazo en la cara, al joven Anthony Emanuel M. C., el 10 de octubre.

Aquella noche el muchacho estaba acompañado de la joven Joselyn O. S., en calles de la colonia El Roble Agrícola IV.

Horas después, en la madrugada agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) irrumpieron en un taller de motos en Itzincab y detuvieron a Rubén y a otras tres personas.

Con ellos llevaban aún el arma homicida, aunque oficialmente su detención se dio dos días después.

Pistas y testigos “desaparecen”

“Todo estaba yendo bien. Las pruebas de balística demostraron que las balas halladas en el cuerpo de mi hijo salieron de la pistola que les quitaron, pero en el camino algo pasó. De repente ya no había elementos. Dijeron que, según la prueba de rodizonato, ninguno de ellos disparó el arma”, dice la mujer.

La madre del hoy occiso señala que a las audiencias que se llevaron al cabo durante el proceso se presentaron diversos testigos, quienes señalaron a “Mencho” (así conocen a Rubén en una empresa de transportes de la misma colonia) como el autor material del crimen.

Él y Joselyn fueron las únicas personas que estaban cerca del cuerpo luego de escuchar lo balazos. También los vieron huir en una cuatrimoto, aunque al parecer se fue con él bajo amenazas.

“Está asentado en la carpeta de investigación que ella (Joselyn) estaba con ellos. Ella declara, porque la agarraron con ellos, dijo que Rubén le disparó a mi hijo por celos. Ella terminó con Rubén y se vio con mi hijo, alguien le avisó a ‘Mencho’ que estaban juntos. También dijo que después de que le disparó, la obligó a subirse a su cuatrimoto y se la llevó”.

Sin embargo la declaración de la joven, quien para entonces tenía 17 años de edad, no fue presentada en ninguna audiencia y aunque la parte acusadora solicitó la presencia de esta persona, la PEI simplemente dijo que no pudieron localizarla y hasta hoy no se sabe dónde está.

Ella es una testigo clave, pero la PEI dijo que jamás la localizaron, que no saben en dónde está. ¿Cómo puede ser esto? Dicen que la muchacha desapareció de Mérida con su mamá... ¿o la desaparecieron?”, se pregunta la señora Rosa Verónica.

Por la falta de estas pruebas, dice, en noviembre pasado un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia absolutoria en favor de Rubén B. C. y ordenó su inmediata libertad, aunque el señalado fue puesto a disposición de autoridades de otros estados por “cuentas pendientes”.