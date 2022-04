Ley de Salud Mental en Yucatán: SSY asegura que sí se cumple la ley del ramo

Contrario a las constantes quejas y denuncias de la diputada de Movimiento Ciudadano Vida Gómez Herrera en el sentido de que el Consejo Estatal de Salud no sesiona y, por tanto, en Yucatán no se cumple con la ley del ramo, el gobierno del Estado afirmó que no solo sesiona desde 2019, sino que han sacado acuerdos importantes, como las brigadas en los municipios y la meta de que todos los médicos del sistema se capaciten para detectar problemas de salud mental desde la consulta general.

“Este consejo ha presentado objetivos, planes y programas para consolidar la estrategia en beneficio de los yucatecos, y uno de éstos ha sido el incremento de su presupuesto para su funcionamiento y de la propia ley en la misma materia al 12%, en lugar del 7% que marca el presupuesto estatal”, según informaron.

Ley de Salud Mental en Yucatán

El miércoles 6 pasado informamos por declaraciones de Vida Gómez que actualmente en Yucatán existe la Ley de Salud Mental, pero no hay evidencias de que su consejo estatal esté funcionando, en repetidas ocasiones había solicitado a la Secretaría de Salud del Estado información al respecto y hasta esa fecha no se la proporcionaban.

Al preguntar a la Secretaría de Salud sobre esos señalamientos, desmintieron que no estuviese sesionando, se reúne desde 2019 y han arrojado importantes acuerdos, por ejemplo:

“A raíz de las propuestas de dicho consejo surgieron el Instituto de Salud Mental y el Plan de Salud Mental 2021-2022, siendo dicho instituto el que, conforme al artículo 23 de la ley del ramo, establece vínculos de coordinación y cooperación con instituciones públicas, privadas o sociales, para el cumplimiento de su objeto, además de asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública que lo soliciten, en las materias relacionadas con su objeto”.

Según añadieron, otra de sus propuestas que ya toman forma fue la capacitación de forma continua al personal de salud, con el fin de detectar y atender problemas como depresión, ansiedad y trastornos relacionados con el consumo de sustancias nocivas e incluso conductas que puedan desencadenar en suicidio, con instrumentos tales como la Guía de Intervención Clínica Mh GAP y otros más, que son avalados por las organizaciones Mundial (OMS) y Panamericana la Salud (OPS).

Entre las acciones de atención a la salud mental, la dependencia señala que tras las propuestas del consejo se estableció la línea de orientación y apoyo emocional 24/7 para atención a crisis de personas con depresión, uso de sustancias, ansiedad, entre otros, así como la capacitación continua para detectar y atender la conducta suicida; y la creación de brigadas de salud mental.

Capacitación al personal de la SSY en materia de Salud Mental

Luego señalaron que en este sentido la SSY tiene el firme compromiso de capacitar al 100% del personal sanitario a fines de este año, y con ello dotarlos de las herramientas y conocimientos necesarios para atender a aquellas personas que presenten afectaciones en su salud mental, además de instaurar la capacitación de instrumentos basados en evidencias.

Con la Guía de Intervención Clínica, el personal de atención primaria; es decir, médicos, enfermeras y trabajadores sociales son capacitados para fortalecer sus conocimientos en diagnóstico e intervención de los principales problemas de salud mental.

Asimismo, la dependencia señala que se acercan los servicios de salud mental a las comunidades, por medio de brigadas en los municipios, y cuenta con el apoyo de maestros y orientadores en las escuelas con el objetivo de propiciar una incluyente y pronta detección y posterior atención.

En trabajo conjunto con el Instituto para el Desarrollo Regional y Municipal (Inderm), así como con los ayuntamientos, la SSY estableció una estrategia de capacitación para fortalecer este rubro y se ha convocado a los gobiernos locales, de los municipios con las tasas de problemas de salud mental más elevadas, para que integren sus propios consejos municipales, se abundó.

Atención a la salud mental en municipios

Mediante las brigadas, se identifican problemas de salud mental que son derivados a los centros de atención, donde los pacientes reciben orientación y servicios integrales, estas acciones ya comenzaron a funcionar en Mérida, Tekax, Halachó, Tinum y Abalá.

En los ayuntamientos de Kanasín, Umán, Tizimín, Celestún, Progreso, Hunucmá, y muchos otros la estrategia se encuentra en fase de integración, por lo que el gobierno del Estado trabaja continuamente para que estos beneficios lleguen a toda la entidad, y principalmente, donde más se necesite.

Igual señalaron que con la labor de campo de las brigadas se permite asegurar una intervención oportuna para atender trastornos como déficit de atención y ansiedad en el caso de infantes y para la población adulta se abordan casos de depresión, consumo de alcohol u otras sustancias nocivas, incluso el deterioro cognitivo para adultos mayores.

Cada municipio participante establece esta estrategia de acuerdo con sus problemas particulares para detectar y ejercer acciones que contribuyan a fortalecer la salud mental de sus habitantes, también se otorgan pláticas de prevención y de promoción para las familias.

En los hospitales, resaltaron, se capacita a profesionales de la salud bajo el programa denominado “Código Cien”. Bajo este esquema los pacientes que han cometido un intento de suicidio son apoyados con acciones de seguimiento y no se les permite egresar, sino hasta obtener una valoración emitida por un especialista en salud mental.