Canirac investiga cómo se intoxicó el embajador inglés y su familia en Yucatán

La delegación Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) inició de inmediato el acopio de información sobre el reporte que hizo el embajador británico Jon Benjamín, en sus redes sociales de Facebook y Twitter, de una grave intoxicación que sufrió con su familia en un restaurante de Paseo de Montejo en Mérida.

Jon Benjamin, embajador del Reino Unido en México, lamentó que su reciente visita a Mérida y comunidades cercanas en Yucatán hicieran que él y su familia terminaran hospitalizados en Ciudad de México por una grave intoxicación. Dijo que contrajeron una fuerte infección al comer en un restaurante de Paseo de Montejo, cuyo nombre no reveló.



Tras esta noticia, de inmediato la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, le pidió detalles del caso para que comience una investigación de las medidas sanitarias en el establecimiento y le deseó pronta recuperación, pero esta cortesía le trajo críticas a la funcionaria estatal.

Muchas gracias @Mich_fridman - ya les hice llegar por mensaje privado cuál era el restaurante en cuestión. Aprecio sus atenciones. https://t.co/ekMLKr0Cgs — (((Jon Benjamin))) uD83CuDDECuD83CuDDE7uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE8uD83CuDDF1uD83CuDDECuD83CuDDED ?? (@JonBenjamin19) April 16, 2022



Con la polémica abierta, tanto el embajador británico como Michelle Fridman no hicieron más comentarios públicos, sino tuvieron una comunicación privada para no alimentar las especulaciones y acrecentar las críticas contra los restaurantes y contra ella en particular.

Investigan dónde comió el embajador



Se pidió información a la Canirac local por tratarse de un restaurante involucrado. Se informó que la presidenta, Claudia González Góngora, que recién asumió el cargo el 15 de marzo pasado, inició una investigación empresarial para conocer si el negocio es socio o no de la Cámara, pero principalmente el acopio de información en las instancias oficiales de salud porque no quiere incurrir en actos de desinformación.

Estamos dando puntual seguimiento y esperamos su pronta recuperación. — Michelle Fridman (@Mich_fridman) April 16, 2022



Una fuente de esta cámara restaurantera dijo que el señalamiento del embajador es serio, pero que la cámara no puede actuar a la ligera y prefiere que las autoridades de salud realicen las investigaciones profesionales sanitarias.

¿Dónde estuvo el embajador inglés?



De acuerdo con las fotografías que publicó de su recorrido por Yucatán, el embajador inglés comenzó su visita el miércoles 13 de abril en Uxmal, Izamal, Celestún y Mérida.

El sábado 16, el embajador publicó una fotografía sobre su ingreso en un hospital de Ciudad de México.



La enfermedad que contrajo el diplomático extranjero y que difundió en su Facebook le generó una cascada de deseos de pronta recuperación.

¡Qué tremendo día en la biosfera Ría Celestún #Yucatán! pic.twitter.com/dhbAH2XEqC — (((Jon Benjamin))) uD83CuDDECuD83CuDDE7uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE8uD83CuDDF1uD83CuDDECuD83CuDDED ?? (@JonBenjamin19) April 14, 2022

Clausura equivocada por intoxicación

Este caso del embajador británico hizo recordar a la Canirac yucateca la situación del restaurante El Fogoncito de Prolongación Paseo de Montejo, que también se vio involucrado en un caso similar en agosto de 2013. Después de las acusaciones y clausura del lugar, resultó que en las investigaciones que la familia de Campeche que sufrió la intoxicación, que produjo la muerte de una madre de familia de 28 años de edad y de su hija de 3 años, se enfermó en un puesto ambulante de panuchos en Maxcanú.



En ese caso mortal de intoxicación, las direcciones de Protección contra Riesgos Sanitarios y el Laboratorio Estatal de Salud Pública realizaron las pruebas para corroborar si los alimentos del restaurante acusado fueron las causantes de la intoxicación que les causó “cuadro de infección gastrointestinal agudo” que produjo la muerte a 2 de 4 personas intoxicadas.



La prueba consistió en el levantamiento de 35 muestras en los puntos donde estuvieron las personas. Finalmente, las autoridades de salud de Yucatán determinaron que el cuadro de intoxicación fue producto de haber comido en un puesto ambulante de panuchos en Maxcanú.