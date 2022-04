''¿Desaloja por las buenas o cómo quiere?'': presunta amenaza a locatarios del Ateneo Peninsular

Personal de la Guardia Nacional visita a locatarios del edificio del Ateneo Peninsular a un costado de la Catedral, para pedirles que desalojen sus locales, porque “en este edificio va a estar el museo del Tren, así que desocupa a las buenas, o ¿cómo quiere?”, les dicen, según mensaje que circula en redes sociales desde el pasado viernes, y en parte confirmado por la Cámara de Comercio de Mérida (Canacome).

Todo parece indicar que se trata de un antiguo problema entre el gobierno federal con empresarios, que por las de 60 o 70 años han ocupado los locales del Ateneo y poco a poco los van retirando, aunque algunos incluso mantienen ya un pleito legal, han promovido amparos y otros recursos legales, mientras otros ya optaron por retirarse del lugar, de acuerdo con información de la misma Canacome.

El mensaje que está circulando desde el viernes pasado es el siguiente:

“Tiene Abelardo un amigo que conoce desde la secundaria, el papá de este amigo abrió una tienda de ropa en el centro hace muchos años, el heredó el negocio, el local era rentado, se ubica en el edificio del Ateneo, donde está el museo (Macay), y hace unos días recibió la visita de la Guardia Nacional”.

“Comenta el que llegaron a su tienda y preguntaron por el dueño, y él se acercó y se presentó como el dueño; su sorpresa fue que le responde el de la Guardia Nacional: en este edificio va a estar el museo del tren, así que desocupa a las buenas o ¿cómo quiere?”.

“Y él le responde: ‘¿Sabe una cosa? Yo ocupo este local hace 62 años, aquí estuvo mi papá, luego se me quedó la tienda y sigo pagando renta’, a lo que él guardia le dijo: ‘Pues tiene dos días para desocupar, y hágale como quiera’!!, así se las gasta el gobierno federal, y no es una verdad falsa, es real, poco a poco van sacando las uñas y se muestran peores que los peores gobiernos del PRI, PAN, PRD y demás, esa es la parte que muchos no ven ni conocen de este gobierno aspiracionista a fifí, poco a poco y en silencio van haciendo los cambios que les conviene”, dice el texto (Sic).

Más mensajes

A este comentario surgieron otros como el que sigue:

“En la vuelta estaba la casa de cambio Canto, igual un día le sacaron sus cosas y le cerró su lugar, teniendo muchos años allá en el Ateneo, está a un costado de la Catedral, a la tienda de Ropa Novelty el dueño es amigo se llama Pedro; el mes pasado dejó su local y ya todos, casi la mayoría, ya los desalojaron, quedan muy pocos tal vez unos cuatro o cinco que tienen un amparo, pero están en la pelea con el gobierno”.

Y luego este:

“Están sacando a la gente que tiene sus tiendas hace más de 60 años en el Ateneo, la Guardia Nacional les dan 2 días para salirse porque van hacer allá el museo del tren maya”.

Al parecer uno de los socios de la Canacome consultó este tema con sus dirigentes, y recibió la siguiente respuesta:

“Buenos días. Este es un tema que tiene ya un año, inició en mayo de 2021 y le hemos estado dando puntual seguimiento a todo como Cámara. Es importante comentar que cada uno de los casos tiene una situación particular diferente y se ha tratado de apoyar de maneras diferentes. Si hubo algún movimiento en los últimos días agradeceremos a los propietarios contactarnos, ya que incluso en próximos días tenemos una junta de seguimiento al tema con el Inah”.

Uno de los afectados respondió a este señalamiento de la Canacome, avalando lo que dice el organismo:

“Es correcto todo lo que se está comentado, la Cámara nos está apoyando y está en pleno conocimiento del problema, somos unos siete propietarios que estamos al día en las rentas y poco a poco nos han ido sacando uno a uno. Por desgracia con este gobierno no sabemos qué nuevas locuras se les pudieran ocurrir. Mientras tanto seguimos defendiéndonos legalmente y ojalá podamos hacerlo socialmente como gremio que somos”.