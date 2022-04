Nuevos llamados a ponerle freno a la contaminación en Yucatán

Promotor de varios proyectos y estudios sobre agua, ambiente y suelos en la Península, el investigador Francisco Bautista Zúñiga subraya: el acuífero de Yucatán no está protegido.

“La planicie subhorizontal kárstica que está a menos de 10 metros sobre el nivel del mar es vulnerable en nivel extremo”, explica, al tiempo que formula un nuevo llamado:

“No más ciudades allí, no más fraccionamientos, no más industrias cerveceras y refresqueras, no más granjas porcinas, no más granjas de pollos, no más agricultura con agroquímicos, no más ‘sascaberas’. Hay que regular estas actividades”.

Francisco Bautista, doctor en Ciencias e investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hace notar que la planicie subhorizontal kárstica, donde está asentada Mérida, tiene el agua muy cerca de la superficie.

“En más del 30% no hay suelo y, donde lo hay, es de escaso espesor, con profundidad menor de 5, 10, 15 ó 20 centímetros”, abunda. “Esto no logra proteger el agua subterránea de los contaminantes generados por actividades industriales, pecuarias, agrícolas y urbanas que no están reguladas y extraen los volúmenes de agua subterránea que quieren y descargan sus aguas residuales directamente al acuífero”.

“Por esa escasa cantidad de suelo, el acuífero no está protegido”, reitera.

Intrusión salina

En su análisis, el doctor Bautista Zúñiga señala que en esa planicie kárstica el agua dulce flota sobre el agua del mar.

“Esa agua dulce es escasa. Si se saca mucha se propicia que se mezcle con el agua de mar salada y por eso el agua del mar entra más hacia el continente”, apunta. “Por si fuera poco, en esta planicie kárstica hay miles de hoyos, también llamados cenotes, dolinas y uvalas. Muchos de estos hoyos, los cenotes, tienen agua. Por todo esto los hidrólogos les llaman acuífero abierto o expuesto”.

El investigador de la UNAM indica que los empresarios de todo giro vinculado con el uso y manejo abudante de agua —cerveceros, refresqueros, porcicultores, avicultores inmobiliarios— requieren certezas del gobierno para asegurar sus inversiones y por eso es necesario contar con un ordenamiento ecológico del Estado, que diga a esos empresarios dónde pueden desempeñar sus actividades y dónde no está permitido hacerlo.

Esto último, precisa, debe ser establecido por un equipo técnico que conozca el karst en lo físico y en lo social, con sus vulnerabilidades y sus riesgos.

El agua no es gratis

Más adelante puntualiza que hay ejemplos de cuidado del karst en otras partes del mundo: “Allí el agua cuesta, no se regala. Allí el territorio es caro y no hay ‘lotes de inversión’ sin regulación. Allí las empresas cumplen las leyes ambientales, allí el gobierno hace su trabajo”.

Insiste en que es el momento de elaborar un buen programa de ordenamiento ecológico del territorio, con el cual se regulen las actividades de todo tipo y se indique “dónde sí y dónde no” se pueden hacer éstas.— ÁNGEL NOH ESTRADA