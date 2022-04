El rechazo a la reforma eléctrica resulta alentador para empresarios en Yucatán

El bloque opositor de diputados federales de Yucatán que votó en contra de la reforma eléctrica hizo lo correcto y veló por los intereses de los yucatecos, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Iván Rodríguez Gasque.

“Hay que seguir trabajando por el bien de Yucatán, seguimos pagando la tarifa eléctrica más alta del país, nos faltan plantas generadoras que funcionen con gas natural”, recalcó el líder empresarial, al dar su opinión sobre el voto que emitieron los legisladores federales que representaron a Yucatán en la sesión de anteayer en la Cámara de Diputados, donde no se aprobó la reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador por el voto en contra del bloque opositor formado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

¿Qué diputados de Yucatán votaron en contra de la Reforma Eléctrica?

Los diputados federales que votaron en contra de la reforma como bloque opositor fueron:

Del PAN, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Kathia María Bolio Pinelo, Sergio Enrique Chalé Cauich, José Elías Lixa Abimerhi y Rommel Pacheco Marrufo. Del PRI, Pablo Gamboa Miner y Jaqueline Hinojosa Madrigal. De Movimiento Ciudadano, Ivonne Aracely Ortega Pacheco.

“Fue una batalla legislativa importante y una señal de mucho valor en el sentido de que hay una oposición sólida cuando se trata de defender los intereses del país a esos niveles”, afirmó Rodríguez Gasque.

“Se vio una clara oposición, se vio una oposición consolidada y eso da esperanza que en aspectos trascendentales como es la pretendida reforma al INE no va a pasar —añadió—. Como empresarios defenderemos al INE porque es un contrapeso del gobierno y ahora que el bloque opositor manifestó que cuando son decisiones torales hay una igualdad de opiniones entre ellos, quedó claro que cuando se trate del bien de México la oposición tendrá una línea clara”.

Rodríguez Gasque dijo que el Consejo Coordinador Empresarial está muy satisfecho con el resultado de la votación de los diputados federales. El sector empresarial sabía que de los 12 diputados federales de Yucatán, cuatro estaban a favor (1 de Morena y 3 del PVEM) y los 8 del bloque opositor estaban en contra.

Precisamente, por ello el CCE les mandó una carta-exhorto a los 12 legisladores para que reafirmen y razonen su voto, pero sobre todo que entendieran que para Yucatán en particular la reforma rechazada, así como venía con la consigna presidencial, tenía implicaciones muy importantes en contra del estado.

Energías limpias en Yucatán

En Yucatán, dijo, hay 19 proyectos de energías limpias que están parados precisamente por la incertidumbre sobre las leyes eléctricas y esos proyectos representan la posibilidad para que Yucatán produzca el equivalente al 100% de lo que consume en energía renovable.

Sería el único estado del país que estaría en esa condición y eso es muy positivo, indicó el directivo.

“Se dieron las cosas como esperamos, el bloque opositor votó de manera coordinada y fungió como un verdadero bloque de oposición, para el empresariado fue muy positiva esta votación”, insistió. “Si bien la reforma eléctrica es perfectible, no hay nada que no lo sea, hay cosas que se pudieron mejorar, pero no quisieron.

El bloque opositor hizo contrapropuestas, pero de manera radical el bloque oficial las rechazó, señaló. Esta reforma es igual a lo que pasó con el Fonden, por solo decir que había corrupción y malos manejos lo eliminaron, cuando se pudo corregir y tomar lo que funciona bien y hacer del Fonden su funcionamiento correcto y transparente, no eliminarlo como se hizo.

Es el mismo caso, no puedes irte directo a la yugular cuando hay cosas que se pueden corregir y mejorar sin dar el golpe mortal, afirmó. Era el mismo ejercicio con la reforma eléctrica, la querían pasar sin analizar los demás bemoles, pero afortunadamente no lo lograron.

¿Qué diputados votaron a favor de la Reforma Eléctrica?

Sobre los diputados federales que votaron a favor (Rocío Natalí Barrera Puc, de Morena; Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Mario Xavier Peraza Ramírez y Janine Patricia Quijano Tapia, del Verde Ecologista) el líder del CCE local señaló que evidentemente tienen una ideología diferente, pero en plática con todos ellos afloraron concordancias, hubo puntos coincidentes con el bloque opositor y hasta estaban de acuerdo con modificar la iniciativa original, pero la postura radical del presidente López Obrador y del partido Morena no les permitió corregir lo perfectible.

“Entendemos que tienen una línea de partido y de acción política, pero habría que buscar la forma de corregir lo que se puede corregir y no ir directo a la yugular, siempre hay que buscar el bien para México, y no siempre es válido ir sesgado por una postura de partido, sino conocer, analizar y buscar cómo hacer bien las cosas”, indicó.

“Los legisladores son representantes del pueblo, son autónomos, así tienen que ser, en Yucatán de los cuatro, tres son por el Verde Ecologista y uno de Morena, los cuatro votaron a favor de la reforma. Es importante saber que se deben a la ciudadanía y no solo a las líneas partidistas. Deben de tener sus argumentos, hay puntos en común que estaban allí, lo que no se logró es convencer al presidente López Obrador cuya posición siempre ha sido radical. “Hay que buscar acuerdos que beneficien, de ahora en adelante ya no deben irse por la línea directa de su partido, sino buscar la línea que beneficie a México”.

Rodríguez Gasque informó que sobre las cartas de exhortación que se mandaron a cada uno de los diputados en realidad no esperaban una respuesta, sino que votaran como equipo Yucatán. Todos firmaron de recibido y con ello mostraron que el sector privado mantiene una buena relación con los legisladores, sin importar las diferentes opiniones.

También se le preguntó si el sector privado tiene alguna noticia sobre la construcción de las dos plantas generadoras de electricidad que anunció el presidente López Obrador hace dos años. No tiene noticia actualizada, por tanto desconoce cuándo se iniciaría la construcción.