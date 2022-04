¿Qué pasa con el Ateneo Peninsular en Mérida? Gobierno intenta ''recuperarlo''

Desde mayo del año pasado los posesionarios de locales en el Ateneo Peninsular están en pláticas y negociaciones con el gobierno, que inició un proceso de recuperación de ese edificio para instalar un Museo del Tren, dijo ayer Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida.

Sin embargo, explicó, algunos posesionarios tienen derechos adquiridos y la situación es compleja, aunque otros ya decidieron dejar su local.

“Hoy no puedo dar una respuesta clara a la pregunta de qué posibilidades tienen de ganar, porque cada uno tiene situaciones muy particulares”, indicó. “Es cierto que prácticamente todos tienen más de 50 años ocupando esos locales, pero no todos están en orden, o tienen algún detalle que no ayuda, pero es un hecho que estamos sentados en la mesa y tratando de llegar a algo”.

El líder empresarial anticipó que esta misma semana, en día por definir, tendrán una reunión con las autoridades para continuar con el seguimiento de las pláticas y procesos iniciados en defensa de los socios comerciantes.

El Ateneo Peninsular, en diálogo

El domingo informamos que personal de la Guardia Nacional visita a locatarios del Ateneo para pedirles que desalojen sus locales porque “en este edificio va a estar el Museo del Tren”. Los agentes les dicen “desocupas a las buenas o ¿cómo quieres?”, según mensajes que circulan en las redes sociales desde el pasado viernes y en parte confirmados por la Cámara de Comercio de Mérida.

Rodríguez Gasque confirmó que desde mayo del año pasado mantienen una mesa de diálogo en defensa de sus socios que ocupan esos locales y que tienen más de 50 años trabajándolos.

“No quiero generalizar y aunque quisiera no sería posible, porque cada uno tiene una situación muy particular y diferente. Ahora tienen que enfrentar a la autoridad que pretende con el INAH hacer un museo en ese edificio. Por eso ya iniciaron el proceso de recuperación de los locales”, aseveró.

Asimismo, indicó que al iniciar este conflicto eran alrededor de 15 comerciantes que estaban con ese problema, pero ya la mitad decidió retirarse o cambiarse a otros sitios cercanos. Solo siete continúan, porque algunos consideran que conforme a la ley ya tienen derechos adquiridos y se los deben respetar.

La situación, continuó, es que no todos tienen toda su documentación completa y en orden, son pocos. Quizás por eso algunos decidieron salirse, pero otros siguen defendiendo sus derechos y es donde la Cámara los apoya para buscar estrategias, siempre por la vía legal. Por eso continúan las pláticas.