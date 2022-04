Faltan políticas para el desarrollo digital en México y Yucatán, advierten

México necesita una política de estado digital que disminuya la brecha tecnológica en la sociedad, que frene el altísimo número de ciberdelitos e incentive las inversiones en infraestructura de redes para una mayor cobertura de internet, manifestó Enrique Yamuni Robles, nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

El nuevo dirigente tiene altas expectativas porque este sector es clave y estratégico para el desarrollo de la familia, negocios, educación, agrupaciones, gobierno, en general porque hoy día la inmediatez con el internet y las telecomunicaciones es impresionante, al grado que “la gente no puede estar sin su teléfono celular”.

Pero, lamentó, estos beneficios no llegan a toda la sociedad porque hay una gran brecha digital en la población más vulnerable que no tiene acceso a los servicios de la electrónica, las tecnologías de la información (TICs) y las telecomunicaciones.

“Todo mundo usamos las TICs y la electrónica en todo minuto, si se te olvida la billetera te vas al trabajo sin ella, pero si es el celular te regresas rápido a buscarlo, no puedes estar sin él”, ejemplificó.

“Somos un sector estratégico en cualquier lado, en el ámbito familiar, los negocios, el sector privado, el gobierno, las organizaciones intermedias, en la educación, es indispensable en cualquier lado y momento en la vida”.

“Lo que tenemos que buscar son cosas muy comunes. Hay que buscar un estado de derecho, tenemos un problema muy serio en cuestiones de respeto a las leyes, nos toca resolverlo entre todos”, subrayó. “Hay que acortar lo que se llama la brecha digital, que todo mundo estemos conectados, acotar esta brecha como país, igualarnos principalmente con nuestros socios comerciales, compararnos y competir con Estados Unidos y Canadá”.

“Hay que acortar esa brecha digital internamente, tenemos una sociedad muy desigual, hay que buscar que haya una real política de estado. Hubo un intento en el sexenio pasado de acortar esta brecha digital con la iniciativa México Conectado, pero el actual gobierno federal lo desapareció al igual como lo hizo con los fideicomisos”.

“Esta pandemia del Covid-19 nos hizo dar saltos cuánticos en el uso de la tecnología y del internet; todo cambió, la forma de trabajar, de estudiar, de comprar, de ver las noticias, interactuar con la familia y amigos”, refirió.

“No tenemos una política de estado digital, no hay una promoción ni apoyo para las familias más vulnerables para que estén conectadas y tengan una mejor educación; la educación es el mayor igualador de cualquier sociedad y sin internet no habrá una educación de calidad ni una democratización de la sociedad”.

“El gobierno no solo debe promover que haya mayor conectividad, sino que haya acceso a las computadoras, en estos tiempos el niño no puede tener clases en celular y al viejo estilo de la televisión”.

Temas clave

Algunas de sus prioridades es trabajar con los gobiernos para una mejora en la conectividad, para que haya facilidades del Estado para el desarrollo de negocios en las TICs, que haya un incentivo y facilidades para el desarrollo de redes inalámbricas y alámbricas porque en México falta mucha de esta infraestructura.

Sobre todo, está resolver el gran problema del estado de derecho y la reglamentación en esta industria que es muy mala.

El nuevo líder de la Canieti dijo que se han hecho intentos para la construcción de mayor número de redes, pero siempre surgen mitos de que los sitios producen cáncer y hasta surgen usos y costumbres que frenan los proyectos.

Incluso los municipios quieren cobrar impuestos cuando no les corresponde o se ostentan como dueños del espacio aéreo por donde se construyen la infraestructura. Y sin un incentivo para el desarrollo de redes, es difícil hacerlo porque es caro.

Asimismo, reconoció que México está muy atrasado en comparación con sus socios comerciales del T-MEC por falta de inversiones. Estados Unidos invirtió el año pasado 100 mil millones de dólares en el desarrollo de redes de cobertura y México apenas 1,900 millones de pesos.

Por ello, sostuvo que falta una real política de estado en México para la mejora de los servicios de telecomunicaciones.

Delitos

Otro gran pendiente que tiene identificado es sobre ciberseguridad. México está mal en este campo y no lo atiende con seriedad, a pesar del crecimiento exponencial de los ciberdelitos y que el mismo gobierno federal ha sido víctima del “hackeo” de sus servidores de Pemex y Hacienda.

“El gobierno de Estados Unidos ya considera el problema de la ciberseguridad del tamaño del atentado de ‘septiembre 11’, de ese tamaño es el problema que tenemos en el mundo digital”, afirmó.

“Hay una gran cantidad de violaciones a la seguridad de las empresas, del robo de identidad ciudadana, hoy te enteras que alguien sacó un crédito a tu nombre, una vivienda, un automóvil sin que uno esté enterado. Este robo de identidad se da por decenas y no hay un reforzamiento de las leyes”.

“Es altísimo el grado de impunidad que existe en los ciberdelitos y mientras siga esa impunidad, la delincuencia cibernética seguirá creciendo exponencialmente si no hacemos algo”.

¿Qué se puede hacer?

Una de las recomendaciones que realiza la Canieti a las víctimas de secuestro de información empresarial o bancaria es que no paguen el rescate ni cedan ante el chantaje. En el 70% de los casos que pagan el rescate no se recuperan los datos.

Otra recomendación recurrente es que las empresas contraten servicios de ciberseguridad especializada con expertos certificados para que “coloquen una pared de fuego” contra los ciberdelitos.

Igual aconseja monitorear las redes para detener y prevenir un ataque cibernético y tener estricto control en el uso de sus propias redes, servidores y equipos.

El dueño de la empresa Megacable dice que no es difícil tener un control si hay una disciplina y capacitación. Esos controles consisten en que la gente que use equipo o servidores tenga su contraseña y una lista de acceso a los servidores, de quién tiene o no permiso, no usar USB sin autorización porque quién sabe de dónde viene o con qué están cargados, y ser muy disciplinados.

Lo importante es que se apliquen estos controles en sus sistemas para evitar no solo el “hackeo”, sino daños mayores.

La Canieti no tiene datos sobre el daño patrimonial que ocasionan los ciberdelitos, pero sin duda son millonarios. Por ello, en su gestión procurará medir este flagelo cibernético.

“Debe ser bastante grande el daño patrimonial, no lo tenemos (un número total), hay que trabajarlo”, dijo. “Sé que será difícil porque hay quienes sufren del fenómeno de la vergüenza, no lo dicen, no quieren causar pánico entre sus clientes y tratan de resolver los ataques cibernéticos en forma callada. Es difícil saber el impacto, es como los delitos sexuales, no lo denuncian por pena, lo mismo pasa con esto. Los ciberdelitos mejor lo tratan de arreglar calladitos para que no causen una psicosis entre sus clientes o usuarios”.

Yamuni Robles ve un enorme futuro en esta era digital porque finalmente todo mundo tiene que ingresar al mundo de las tecnologías: las tiendas de abarrotes, las tortillerías, todo tipo de negocio o familia, por ello los servicios tienen que ser más eficientes, con una mejor cobertura y estructura, un mejor control.

Todo esto el gobierno federal debe promoverlo hasta por beneficio propio porque le ayuda a tener mayor información de lo que pasa en la sociedad, en los negocios, cómo se vende, a qué costos, incluso, hoy día la declaración de impuestos ya ni tienes que hacerla, solo te la manda el SAT, lo firmas y pagas.

Bajo su presidencia, los estatutos permiten permanecer tres años como máximo, quiere afiliar al mayor número de empresas de tecnologías, electrónicas y telecomunicaciones a la Canieti porque hay un potencial impresionante, diario surgen empresas de este tipo. Hoy tienen una membresía de 1,000 empresas, pero no todos son activas ni pagan sus cuotas.

Las reactivará mediante los servicios que les ofrezca, con asesorías para regulación, capacitación, interlocución con el gobierno y las universidades. En este mundo de la tecnología hay muchos jugadores y todos tienen que ver con electrónica, TICs y telecomunicaciones.

Sus asociados fijarán las metas claras hacia dónde quieren ir como sector, las prioridades para el primer año de gestión y para corto, mediano y largo plazo.

¿Cómo ve a Yucatán en esta industria de las tecnologías?

“Es un estado innovador, con gente muy emprendedora”, respondió.

“Todavía el tráfico no es de largas distancias, el clima no es agresivo, es más agradable este clima de calor que el frío extremo de otros lugares, es más fácil lidiar con el calor”.

“La migración de habitantes de otros lugares ha enriquecido a la ciudad y el emprendimiento, a veces vienen para vivir, pero ven oportunidades de inversión y crean negocios, siempre es bueno para una ciudad como esta que haya inversiones”.

El señor Yamuni, quien figura en la lista de millonarios de la revista Forbes, fue electo en la asamblea general de socios el jueves, el mismo día rindió protesta y asumió el cargo de presidente nacional de Canieti por un año. Podrá reelegirse en los dos siguientes años.— Joaquín Chan Caamal