Carta abierta a la Opinión Pública de Grupo López Rosa

GRUPO LÓPEZ ROSA PIDE MÁS REGULACIONES PARA LOS DESARROLLOS DE LOTES EN YUCATÁN

Los socios de Grupo López Rosa & Asociados, a través de sus co-directores generales, el empresario yucateco Luis Carlos LÓPEZ SÁNCHEZ y su socio, el empresario europeo Gianni Vincenzo René ROSA, hacemos un llamado a las autoridades para acelerar el proceso de regulación y la emisión de estrictas normas para la industria inmobiliaria en general y en particular para los desarrollos de lotes en Yucatán.

En efecto, como se ha denunciado en numerosas ocasiones, la industria yucateca de los lotes está llena de irregularidades, que “en el mejor de los casos son omisiones o atajos al debido procedimiento” pero en muchos otros casos “son situaciones de posibles fraudes, sean deliberados o por incompetencia del desarrollador”. Por ejemplo, en las zonas de Telchac y Santa Clara existen desarrollos que, si bien cuentan con divisiones (aunque no siempre), están ubicados en zonas incompatibles con el desarrollo inmobiliario, tal y como está establecido en el POETCY (Programa de ordenamiento ecológico del territorio costero del Estado de Yucatán).

Adicionalmente, estamos preocupados por el caso de desarrollos que tienen una oferta de valor imposible de entregar debido a su bajo precio de comercialización y sus tiempos de entrega alejados, aunado a un alto riesgo inflacionario. En ciertos casos, pareciese que el desarrollador “cobra primero su utilidad” y luego entregará “lo que pueda con el dinero que sobre”. Por esto, es que hacemos un llamado al Congreso del Estado a legislar para regular las preventas y darles la seriedad que ameritan, estableciendo por ejemplo obligatoriedad de otorgar fianza para poder prevender. Ni al Estado, ni a los clientes, ni a los desarrolladores serios nos conviene un escándalo por desarrollos sin entregarse cuando un mecanismo tan sencillo como la fianza podría haberlo prevenido.

También, nos hemos de preocupar ante la preventa de desarrollos en zonas donde no existen accesos a los predios y donde los servicios más básicos que requiere una comunidad no podrán ser prestados por los municipios, como por ejemplo el transporte público, la recolección de basura y la seguridad pública.

Finalmente, hacemos los siguientes cordiales llamados:

Un llamado a las varias autoridades municipales a repensar sus procesos de autorización de desarrollos inmobiliarios para prevenir fraudes deliberados y/o por incompetencia. En particular, sería importante que el municipio revisara la congruencia del desarrollo con la normatividad federal, estatal y el POETCY, donde aplique, antes de otorgar divisiones y/o regímenes de condominio. Asimismo, en la desafortunada ausencia de PDUs (planes de desarrollos urbanos) municipales, invitamos a las autoridades municipales a preguntarse “con sentido común” sí tendrán o no la capacidad de ofrecer servicios básicos en las zonas en cuestión, antes de otorgar dichos permisos

Un llamado al Gobierno del Estado a que promueva que se legisle para lograr homogeneizar el proceso de otorgamiento de permisos para promover, prevender y constituir desarrollos inmobiliarios, sin violar la soberanía municipal. Esto ya funciona así en otros Estados donde se requiere, además de autorizaciones municipales, anuencias del Estado y/o de la federación para poder ofrecer desarrollos inmobiliarios. Queremos recalcar que estamos muy a favor de que se pidan a los desarrolladores que prevenden, otorgar una fianza de cumplimiento para garantizar la entrega de lo prometido.

Un llamado a los desarrolladores de lotes a respetar las leyes y pensar desde su concepción, como sus desarrollos, además de generar utilidades económicas, impactarán positivamente en sus entornos.

Terminamos saludando positivamente el trabajo de concientización que ha realizado el INMDUT ante las autoridades municipales, la sociedad y los desarrolladores. No obstante, lamentamos que, en muchos municipios, estas recomendaciones no se hayan integrado al proceso de autorización de desarrollo y que numerosos loteros no se hayan subido “al barco”. Yucatán merece, leyes y reglamentos claros que protejan el patrimonio de las miles de familias e inversionistas que cada año confían en el Estado, que cuiden su medio ambiente en general, en particular sus playas y reservas, así como que ayuden a preservar la confianza con la que se pueda invertir en el mercado inmobiliario sin temor a ser defraudado.- (I.S)

