Caso Sergio Serranova: Su agresor recibe condena de cinco años de cárcel

MÉRIDA.- En audiencia celebrada este día en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los integrantes del Tribunal Segundo de Enjuiciamiento dictaron sentencia en contra de B.L.S., por el delito de homicidio cometido en riña con carácter de provocado contra Sergio Serranova.

Cabe resaltar que en primera instancia un juez descartó la riña al indicar que no tenía datos de prueba de que hubo un intercambio de golpes; pues el muchacho no presentaba heridas en otras partes del cuerpo que no sean las manos y las causadas por el cuchillo, considerando que las heridas habrían sido durante un forcejeo, pero no en una riña.

¿De cuánto fue la sentencia para el homicida de Sergio Serranova?

El asesino confeso obtuvo una sentencia de cinco años y 10 meses de prisión, tras los hechos ocurridos en diciembre del año 2019 en el fraccionamiento Francisco de Montejo, donde perdió la vida el promotor artístico, Sergio Serranova.

También se impuso al sentenciado el pago de un millón 694 mil 690 pesos como reparación del daño. Durante la diligencia judicial de este día, se convocó a las partes para el próximo 27 de abril, fecha en que se realizará la audiencia de lectura de sentencia e individualización de las penas.

De la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General del Estado (FGE) se informa que los hechos ocurrieron cuando la víctima, junto con el sentenciado se encontraban en el interior del predio ubicado en la calle 49C del citado fraccionamiento, donde B.L.S. provocó diversas lesiones con arma blanca a su víctima, quien murió a consecuencia de un traumatismo cráneo facial, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE.

¿Qué le pasó a Sergio Serranova?

El productor de espectáculos Sergio Serranova fue asesinado en su casa de Francisco de Montejo el 6 de diciembre de 2019; al día siguiente uno de sus colaboradores lo encontró muerto en el piso de la sala de su casa, en medio de un charco de sangre.

La madre del hoy occiso resalta que en la primera audiencia del caso, el 23 de diciembre, el juez Luis Edwin Mugarte Guerrero (ya fallecido) vincula a proceso al acusado no sin antes mencionar, luego de escuchar a la Fiscalía y a la defensa, que para él no se trataba de un homicidio en riña. Ni homicidio simple, sino de homicidio calificado.

El de Sergio Serranova, un crimen con saña: acusa madre del promotor

Ella asegura que en proceso de juicio oral el único que ha actuado de buena fe es el perito en criminalística de la Fiscalía, doctor Francisco Andrés Yam Pinto, quien narró lo que encontró en el lugar de los hechos, las numerosas heridas que se hicieron a la víctima, a quien apuñalaron en 32 ocasiones con un cuchillo de sierra, 23 veces en cabeza y cara, y nueve en el cuerpo.

Cuando se mostraron las fotos del lugar de los hechos, y se le preguntó por qué había manchas rojas en el techo y paredes, el perito contestó que fue por tener al hoy occiso acostado en el piso de la sala, donde se presume se le ultimó. La sangre se proyectó al clavarle en forma vertical una y otra vez el arma punzocortante que se utilizó, de manera que al sacar y volver a clavar el arma la sangre se impregnó en todos lados.

El dictamen de la muerte fue traumatismo craneofacial porque, además de las puñaladas, el asesino confeso propinó golpes en la cabeza y cara a Sergio con una figura de la torre Eiffel que se encontraba sobre la mesa de la sala como adorno.

Por lo anterior, Martha Navarro reafirma que su hijo fue sometido y ultimado con violencia, por lo que no comprende cómo es posible que la jueza a cargo emita un fallo de “homicidio en riña con carácter de provocado”.

¿Quién era Sergio Serranova?

El empresario era promotor artístico, su trabajo lo llevó a estar incluso presente en eventos como los premios Óscar y Grammy. Fue fundador de Glittergroove Entertainment Agency y logró instalar una sede de la empresa en Miami, Florida.

Ahí se consolidó como miembro de la National Academy of Recording Arts and Sciences (Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación) y la Billboard Latin América. Junto con Rubén Patterson trajo a Mérida diferentes espectáculos, participó en la pasada entrega de los premios Ósca