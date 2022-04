Muestra de tecnologías contra los efectos del cambio climático

La sexta edición de la Expo Ambiental, que realizará la Cámara de Comercio de Mérida del 27 al 29 de mayo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, tendrá un enfoque comercial y de educación ambiental para contrarrestar los efectos del cambio climático que ya se vive en Yucatán.

Será la muestra de tecnologías sustentables más grande del sureste mexicano que favorecen al medio ambiente y una pasarela para que al menos 1,000 alumnos del sistema educativo conozcan las novedades que expondrán las empresas y las acciones que realizan las empresas y los gobiernos a favor del medio ambiente.

“Es el mejor escaparate del sureste en materia ambiental”, resumió el presidente de la Canaco, Iván Rodríguez Gasque, al presentar los avances de la organización.

La secretaria de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado, Sayda Rodríguez Gómez, destacó que la VI Expo Ambiental Canaco 2022 es un evento anhelado porque será el primero postpandemia Covid-19, ya que estuvo suspendido dos años.En este año volverá a la presencialidad y por ello diseñaron un programa con un tema de moda y controversial: el cambio climático. Este será el eje de las conferencias, mesas panel y talleres que abordarán expertos para que la ciudadanía, según dijo la maestra Sayda Rodríguez, entienda lo que sucede a la humanidad con el cambio climático que ha acelerado su velocidad por la intervención humana y hay que hacer algo y diferente para minimizar sus efectos catastróficos.

Inversiones deben respetar el medio ambiente, dicen

El gobierno de Yucatán está abierto a las inversiones locales, nacionales e internacionales porque generan desarrollo y bienestar, pero siempre los inversionistas tienen que garantizar que sus proyectos se apeguen a la normativa y el cuidado del medio ambiente, manifestó la secretaria de Desarrollo Sustentable, Sayda Rodríguez Gómez, al hablar de la cancelación de la planta eléctrica de la empresa española Iberdrola en Kanasín.

Previamente se le preguntó sobre la devastación de la selva para los proyectos inmobiliarios e industriales en Mérida y la zona metropolitana. Respondió que hay una regulación por medio de los programas de desarrollo urbano, “hay situaciones en que estos temas corresponden al gobierno federal”, pero la orden del gobernador Mauricio Vila Dosal a todas las dependencias estatales, dijo, es que toda inversión debe estar apegada a la normatividad y el respeto al medio ambiente.

Recordó que esta administración estatal creó el impuesto verde que se aplica por primera vez en este año. Es una forma de controlar las emisiones contaminantes en el sector privado y un estímulo de exención de este pago para quienes realizan esfuerzos para reducir la contaminación en sus negocios.

Dijo que desconoce cuántas empresas ya pagaron este impuesto verde porque lo recauda la hacienda estatal, pero hay más de 200 que están en un pre padrón. Son pocas empresas en comparación con los estados que lo aplican el impuesto verde, como Zacatecas, Nuevo León y Querétaro, creadores de esta contribución desde hace años.

También se refirió, en entrevista colectiva en la Canaco, al programa de manejo de residuos sólidos estatal que avanza con lentitud y del registro de animales considerados inexistentes en el territorio yucateco.

“El programa de residuos es de esos temas que nos encantaría decir que va a dar resultado al día siguiente. Ya tenemos los resultados técnicos, ahora nos enfocamos a desarrollar el costo-beneficio para tener la tecnología”, dijo.

“El gobernador sostiene pláticas con Banobras para el financiamiento. Necesitamos trabajarlo poco a poco, se está desarrollando junto con los municipios para que sea un organismo que regule la basura. Se busca construir el instrumento jurídico que permita que aun cuando el alcalde ya no esté en el cargo siga funcionando.

“ Nuestro objetivo es que terminemos el sexenio con este sistema de recoja de residuos”, afirmó.

La funcionaria dijo que primero trabajan para la creación de la infraestructura, la definición del esquema operativo y poco a poco se trabajaría en la separación de la basura para el aprovechamiento del material reutilizable.

El tema de la diversidad ambiental y registro de la fauna no fotografiada en la selva fue de lo que más habló la secretaria y del esfuerzo que realiza la dependencia a su cargo para la creación de corredores del jaguar para la protección de este felino “independientemente de lo que vayan a hacer los constructores del Tren Maya”.

“No saben la emoción que siento cuando veo los registros de esos animalitos que aparecieron en los registros del monitoreo que realizamos”, comentó.

“Son especies que están allá en la selva, no son nuevas, pero no se tenía registro de ellas. Se está generando un registro de especies con el esquema de monitoreo. No solo los expertos los siguen y los conocen, los animalitos están allá y hay que respetarlos. La reserva estatal de Dzilam de Bravo, que abarca ranchos, tiene una diversidad interesante. En la época de secas los animalitos bajan en busca de agua o alimentos y allí enfocamos nuestro monitoreo y corrimos con suerte porque captamos algunas especies como ‘viejo de monte’, pecarís de collar blanco, algún jaguar. El monitoreo se realiza para reconocer que allá en esas tierras se pueden desarrollar algunas actividades compatibles con pleno respeto a los animalitos”, indicó.

“Por ejemplo, se pueden promocionar safaris fotográficos en lugar de una cacería”, señaló.

Yucatán tiene 9 reservas estatales, 3 federales y 2 privadas. De las estatales, 3 están en la zona costera y los demás en el interior de los municipios.

Afirmó que los jaguares registrados en el monitoreo se quedan allá en su hábitat y habría que garantizar que sigan en libertad y que se respeten los espacios de los felinos porque los machos tienen un área de 60 kilómetros donde se mueven.

Se le preguntó si la vía del Tren Maya que partirá la selva yucateca no afectará la vida de la fauna y si no es un grave riesgo para la población de jaguares que viven en la Península.

“El Tren Maya debió haber valorado esta situación. Entiendo que sí lo realizó, pero el mismo tren tiene que garantizar la movilidad de la fauna”, señaló.

“Para los que están en nuestras reservas procuraremos hacer corredores del jaguar. Independientemente del tren, tenemos que procurar la permanencia de los felinos”.

Otro tema que abordó fue el de las tortugas. Dijo que ya perdió la cuenta del número de voluntarios que ya se inscribieron para los campamentos tortugueros en esta temporada, informó que ya se registraron los primeros desoves en la zona de Dzilam de Bravo y Sisal y en breve compartirán fotografías de esos momentos y de las eclosiones de las tortuguitas.