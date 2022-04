Odisea de joven madre yucateca por recuperar a su hija; acusa retardo procesal

A Fernanda Guadarrama Medina le quitaron a su hija hace dos años luego de enfrentar una denuncia por la violencia que ejercía contra la pequeña, pero la niña fue entregada a su familia paterna, entorno donde ha sufrido violencia sexual.

Desesperada y acompañada de la abogada Dariana Quintal Narváez, la joven calificó de falsa la acusación en su contra, misma por la que la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) le quitó a su hija para entregarla a la abuela paterna, que vive en Campeche; sin embargo, la situación empeoró, pues ahí la menor, de nueve años de edad, habría sufrido abuso sexual.

Sombrío informe infantil en México: cifra de menores que salieron de casa y no regresaron

La Fiscalía General del Estado de Campeche decidió no darle seguimiento a su denuncia por abuso sexual, según la denunciante, con el argumento de que el acto “no se consumó”. Tiempo después la niña se escapó de la casa de su abuela y ahora está en una vivienda de Kanasín, con su abuela materna, quien ahora enfrenta una denuncia por “sustracción” de menores en Campeche.

Desesperada por todo lo que está pasando, Fernanda, madre de tres hijos, acudió a la agencia 23 del Ministerio Público, con una nueva defensora, para poder solucionar su problema y tener a su hija, pero sólo ha encontrado burocracia y corrupción.

Aseguró que el personal de la agencia de Kanasín no le quería entregar la carpeta de investigación y acusó a los encargados de violentar su presunción de inocencia.

“Cada vez que vengo me dicen que soy la que golpea a mis hijos, que no los voy a volver a tener, estoy desesperada. Yo no quiero que mi hija regrese al Caimede, le tiene pavor a ese lugar por todo lo que sufrió ahí”, comenta.