Otra estafa con los pasaportes; cobran desde el sitio de la SRE en Mérida por hacer citas

Francisco Alexis Oy Hu, de Chunhuhub, Quintana Roo, tuvo una mala experiencia en la tramitación de su primer pasaporte en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mérida y quizá fue parte de un fraude masivo contra esta dependencia federal.

La falta de este documento de identificación en el extranjero ocasionó que Oy Hu perdiera un viaje a Colombia donde debería de participar en el Encuentro Latinoamericano de Ecodiversidad, programado del 26 de abril al 1 de mayo próximo en el poblado de La Palmilla, en Medellín.

La estafa se habría dado desde el portal de la SRE

Dijo que hace 15 días ingresó al portal oficial de la SRE y agendó una cita para tramitar su primer pasaporte. Le programaron la cita para el Jueves Santo (14 de abril), a las 11 de la mañana, y como parte del trámite le pidieron que pagara por transferencia $2,000 que es el precio de un pasaporte con vigencia de 6 años.

Cumplió con todos los requisitos que pidió la página web de la SRE y confiado vino a Mérida para su cita y trámite presencial el jueves.

Llegó puntual, pero al igual que muchos de los solicitantes de ese día se toparon que la oficina federal estaba cerrada y no atendió al público. El guardia de la oficina informó a quienes acudieron que no funcionó porque era día inhábil y que las citas de ese día se reacomodarían para el martes.

Este martes 19 regresó a la oficina de la SRE y la recepcionista le informó que tiene que sacar una nueva cita. Le enseñó la ficha de pago del pasaporte que hizo vía electrónica y cuando la joven vio el documento le informó que no es válido, que el pago del pasaporte no se hace vía transferencia, sino en la ventanilla de la oficina.

“Te estafaron”, me dijo la recepcionista.

SRE advierte estafas desde el sitio para agendar citas

Francisco Alexis alegó del por qué no colocan un aviso en la página web de la SRE de que los pagos son en ventanilla, no vía transferencia, y por qué si sabían que no trabajarían el Jueves Santo dieron la cita. Mostró a la recepcionista que esa página donde hizo su trámite en línea es la oficial de la SRE, da acceso a la clave del concepto de pago, da la sucursal bancaria y acepta la transferencia.

Con tantos alegatos que expuso, la recepcionista terminó revelando que “han estado estafando a la gente”. Le pidió que checara la lista de citas y pagos en la página de la SRE para detectar su nombre, pero la empleada informó que diario depuran las listas y las tiran a la basura.

Para terminar con las reclamaciones, la empleada le pidió que agendara otra cita, le dio un formato de pago para la ventanilla y le advirtió que aunque se quede en la oficina no lo atenderán, al menos que tramitara otra cita en línea. Pero si esa página ya es insegura y no reconoce ni cita ni pago del pasaporte, ya no tenía confianza en ese sistema.

“Ya valí, no iré al viaje y creo que me robaron mi dinero”, señaló Oy Hu al reportero cuando relató su caso. “Voy a interponer mi demanda en la fiscalía y en la Condusef para que averigüen qué pasó con mi trámite y si de verdad me estafaron. Si a mi me estafaron en esa página oficial de la SRE, creo que son cientos de personas que pagan y no obtienen el pasaporte. Lo peor es que no te avisan, no hay avisos preventivos en la página oficial y uno confiado sigue todos los pasos”.