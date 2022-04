Buscan cuidar los recursos naturales de este municipio

El Ayuntamiento instaló el Consejo Consultivo para la Sustentabilidad en el Municipio de Mérida, donde sociedad y gobierno cumplen con su tarea de construir una ciudad basada en la sustentabilidad y el cuidado de sus recursos naturales para garantizar un futuro armónico, aseguró en un boletín el alcalde Renán Barrera Concha.

Al presidir la sesión del Consejo, el presidente municipal informó que el trabajo colaborativo permite que en Mérida se continúe trabajando en la implementación de acciones que ayuden a mitigar el cambio climático, que protegen y preservan los recursos naturales del Municipio.

“No existe, lo he dicho siempre, un gobierno que sea capaz, ni presupuestal ni técnicamente de poder sustituir la responsabilidad individual. No hay manera de que una ciudad pueda tener un crecimiento ordenado, responsable y sustentable si no existe la cultura de la sociedad que vive esa propia ciudad”, expresó.

En el marco del Día de la Madre Tierra, Barrera Concha aseguró que, a diferencia de hace 35 años, cuando la ciudad crecía en forma desmedida, actualmente “Mérida tiene un desarrollo sostenible y ordenado gracias a prácticas ambientales responsables”.

“Creo que hemos logrado, al menos en estos últimos años, estabilizar, visibilizar, consolidar políticas y programas de gobierno que ayuden a mitigar todos los daños que se puedan dar a la naturaleza”, subrayó.

Hoy lo que vemos, abundó el primer edil, es un cambio cultural en el desarrollo de los propios desarrolladores en el sentido de dejar espacios amplios, áreas verdes, parques construidos, porque eso es hacer ciudad, no solamente construir vivienda.

En su intervención, Diana González Toledo, coordinadora estatal de la Agenda 2030, reconoció el trabajo y la coordinación que el Ayuntamiento mantiene con la ciudadanía para dar seguimiento y lograr alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que permita combatir el cambio climático y fortalecer el cuidado y preservación de los recursos naturales del Municipio.

“En particular en el Día de la Madre Tierra, me parece grato y me da mucho gusto que se instale nuevamente este Consejo, que nos va a permitir darle seguimiento al desarrollo de una Mérida más verde, sostenida y en armonía con el medio ambiente”, expresó.

Miguel Ángel Baquedano Pérez, rector de la Universidad Marista de Mérida, se refirió a la importancia de implementar iniciativas de gran interés para Mérida, como lo es este Consejo de Sustentabilidad, que permite emprender acciones ante el cambio climático y a la vez permita construir una ciudad en la que el cuidado a la naturaleza resulta indispensable.

“Creo que tener Consejos nos permitan crecer, conocer formas de pensar diferentes, dialogar en pro de nosotros mismos es un gran primer paso”, acotó.

En ese sentido, el concejal destacó la importancia de que la ciudadanía poco a poco manifieste una cultura ambiental responsable respecto al uso de energías limpias y el reciclaje de los residuos sólidos urbanos, esfuerzo que permite enfrentar mejor el cambio climático y fortalecer el sistema de infraestructura verde a través de planeación, diseño e implementación de estrategias urbanas.

Asimismo, agradeció la presencia de autoridades de todos los niveles de gobierno, así como de representantes de cámaras empresariales, institutos educativos y agrupaciones civiles, a quienes exhortó a continuar trabajando en favor del desarrollo sostenible de la ciudad que derive en una mejor calidad de vida para todos los habitantes del Municipio.

Por su parte, Alejandra Bolio Rojas, directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable y Secretaria Ejecutiva del Consejo, además de explicar el funcionamiento del Consejo como Órgano de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030, proporcionó el plan de trabajo a seguir durante la administración municipal, mismo que se enfoca además del cuidado ambiental, al cuidado de la salud y la reactivación económica.

El evento, que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Marista de Mérida, contó con la presencia de Sayda Rodríguez Gómez, Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán (SDS); María Andrade Hernández, Directora de Pronatura Península de Yucatán; Carlos Martín Briceño, Director de Fundación Bepensa, Gabriela Baqueiro Valencia, regidora presidenta de la Comisión de Sustentabilidad, y María Fernanda Vivas Sierra, regidora Integrante de la Comisión de Sustentabilidad.