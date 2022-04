Entre propuestas y otros candados

Proponen diputados del PAN y el PRI reducir el aumento de magistrados que pide el gobernador Mauricio Vila Dosal en su iniciativa de reformas al Poder Judicial y otros cambios, que serán evaluados por la Secretaría General del Congreso y los que puedan proceder se incluirán en el proyecto de dictamen que ya se pidió para discutir el próximo lunes.

Los diputados del PAN propusieron básicamente que se aumentara el número de magistrados a 15, no a 17 como propone el gobernador en su iniciativa, y que el Ejecutivo haga las transferencias necesarias al Judicial para ampliar el presupuesto de este último, a fin de que tenga los recursos necesarios para contratar las nuevas plazas y el pago de los haber de retiro a quienes se retiren.

Gaspar Quintal Parra, por el PRI. propuso cinco puntos fundamentales: la autonomía presupuestal del Poder Judicial, que el aumento de magistrados sea de 11 a 13, no a 17; quitar los retiros forzosos por 70 años de edad o 30 años de servicio, la protección y garantía de los derechos humanos y laborales de los trabajadores, y eliminar el último párrafo del artículo sexto transitorio para respetar los derechos adquiridos.

Eduardo Sobrino Sierra, diputado del PRD, hizo notar que la realidad de ésta y muchas iniciativas que ha conocido es “una lucha por el poder”, en el debate se observa que se busca más que modernizar el controlar al Poder Judicial, pero además con medidas discriminatorias, como el obligar a retirarse a quienes tengan 70 años de edad.

Alejandra Novelo Segura, de Morena, aunque anticipó que no votarán a favor de estas reformas, entre descalificativos y señalamientos negativos a la iniciativa propuso mantener el mismo número de magistrados, igual que las ratificaciones de los mismos, siendo un primer periodo de siete años y la ratificación para ocho más, que se amplíe de uno a dos años el plazo para que quienes dejen de ser magistrados puedan litigar, que se les nombre por mayoría calificada, se reconozca los derechos de los magistrados hasta antes de estos cambios, e insistió se someta a parlamento abierto.

Por cierto luego de su primera intervención en la cual la diputada de Morena anticipara que su bancada no apoyará esta iniciativa el panista Jesús Pérez Ballote lamentó esos comentarios que consideró son los de siempre cuando no tienen propuestas, ni interés en el trabajo del Congreso, por lo cual siempre salen con lo mismo de no acompañar las propuestas.

Los señalamientos del panista los consideró la legisladora de Morena como graves ofensas por las que le pidió a su colega del PAN le diera disculpas públicas, ya que en su segunda intervención sí presentó propuestas, pero por más que insistió la diputada, nunca se dieron esas disculpas públicas, y además dieron por anticipado que no harán caso a sus propuestas.

Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, hizo un llamado a los diputados de la comisión a construir con propuestas, con las cuales incluso se puede llegar a encontrar puntos de coincidencia, y les pidió tener siempre presente que es más fácil destruir que construir y de lo que se trata, es de construir un Yucatán mejor.