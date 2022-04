“Mejor dejemos el circo político”, pide Rommel Pacheco sobre Reforma Eléctrica

Para mí como representante del Distrito Federal III era indispensable saber cómo la reforma eléctrica iba a beneficiar o perjudicar a las personas de Mérida y de Yucatán, señaló el diputado federal Rommel Pacheco Marrufo, al explicar su voto en contra de la iniciativa presidencial.

“El 5 de octubre del año pasado recibimos en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma 25, 27 y 28 de nuestra Constitución. Entre enero y febrero tuvimos 26 foros de parlamento abierto con 170 ponentes, en las que escuchamos los pros y contras de la reforma eléctrica”, recordó.

“Estoy de acuerdo en que la gente, me incluyo, pague menos en el recibo de luz, tengamos un mejor servicio, energías limpias y renovables y cuidar el bolsillo de las personas de Yucatán, pero así no venía esa reforma. Estoy de acuerdo que quien utilice el porteo pague lo justo, pero la propuesta no era la correcta, pues mientras que los privados la producción de un kilowatt hora es de 70 centavos, la CFE le cuesta un 1 peso con 46 centavos o también es el caso de las 153 centrales de la CFE que tienen una antigüedad promedio de 42.6 años y de estas 59 ya excedieron su vida útil”, indicó.

''Mejor dejemos el circo político''

“Si quisieran hacer esos cambios ya los hubieran hecho con leyes secundarias que no se necesita la mayoría calificada. Expresé que si me presentaban una reforma que estuviera hecha al 100% en beneficio de los yucatecos y de México que con gusto la aprobaba, yo pregunto ¿era perfecta? No, y para que aprobar algo que no está bien. Mejor dejemos el circo político y hagamos una reforma para el beneficio de los mexicanos. Soy tan patriota y orgullosamente mexicano y yucateco que sin importar las acusaciones falsas y amenas no cedí por defender a México”.

Sobre la ley minera, el legislador indicó que sí votó en esa sesión.

“Se propuso moción suspensiva ya que la iniciativa nos llegó a las 8 de la noche el lunes 18. Por trámite legislativo cuando llega una iniciativa, se nos avisa y se turna a la o las comisiones que se encargan de estudiar su viabilidad. En ese tiempo podemos estudiarla, escuchar a expertos en el tema, platicar con funcionarios y contar con estudios de los Centros de Investigación que tenemos en la Cámara de Diputados. Como no hubo ese proceso, voté en abstención”.

El litio, propiedad de México

“El litio es de México como ya lo dice el Artículo 27 Constitucional. Pero un monopolio del Estado no creo que sea la mejor opción. Más allá del fondo, la forma no es la correcta, se tiene que seguir un proceso legislativo administrativo y se saltaron todo el proceso”.

Sobre la campaña de linchamiento de Morena, el ex clavadista olímpico precisó que primero se debe entender que hay una separación de poderes, no puedes estar acuerdo con todo lo que mandan en las iniciativas.

El día del debate se les dijo muy claro cuando nos llamaron traidores a la patria por no estar de acuerdo con la idea de una sola persona. La patria es el lugar donde vivimos todos, no lo que diga una sola persona. En lo personal creí que habíamos dejado esos tiempos de autoritarismo, pero veo que se han ocultado en estos últimos años para volver a surgir en contra los que no estamos de acuerdo o diferimos de ideas.