Nueva protesta por las corridas en Mérida

“Asesino, criminal quien maltrata a un animal”, “Por tú boleto, pagas sufrimiento”, “Asesinos”, fueron algunas de las consignas que se escucharon muchas veces ayer a las afueras de la Plaza de Toros Merida, antes y durante la corrida.

Los manifestantes que están contra las corridas de toros decían a las personas que en lugar de comprar sus boletos para estos eventos que mejor ayuden a los niños y a las niñas con cáncer que están sufriendo.

También gritaban que “la tortura no es arte ni cultura, es maltrato animal”. Expusieron que la ONU ya estableció que traer a los niñas, niños y adolescentes a estos actos violenta sus derechos humanos porque les están inculcando este tipo de acciones donde hay sangre, dolor y tortura.

Hubo un momento en que la protesta se puso tensa porque se acercaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública al grupo de manifestantes que se puso frente a las taquillas. Los elementos pidieron que se suban a la acera debido al tránsito y las personas se pegaron a ésta. Algunos dijeron que seguro alguna persona había enviado a los elementos de seguridad. Policías comentaron que no querían molestarlos y la manifestación continuó.

Otros manifestantes se colocaron sobre la avenida Reforma con pancartas con mensaje contra las corridas. Asimismo, otro grupo se colocó en la acera que está frente a la Plaza de Toros, con pancartas en contra de las corridas en Merida en las que se veían imágenes de toros bañados en sangre.

Después el grupo que se mantuvo frente a las taquillas se trasladó a la parte trasera de la plaza, en donde era el acceso de la gente.

Algunos manifestantes portaron playeras manchadas de rojo como si fuera sangre y cabezas de toros de cartón.

En uno de los momentos de la manifestación pusieron unas falsas banderillas a uno de los manifestantes y echaron tinta roja en la entrada como si fuera un charco de sangre de los toros.

No faltó gente que criticara a los manifestantes, varios de ellos integrantes de asociaciones rescatitsas de animales. Les decían que si no les gustaba las corridas que se vayan del lugar o que se vayan a Quintana Roo, donde no hay corridas de toros.

“Cállense”, decían algunas personas que se burlaron del grupo que presentó su postura de derecho a la protección a la fauna y en este caso de los toros porque dicen que en la corridas estos animales viven el peor de los sufrimientos.

No hubo empujones ni ninguna agresión física más que las palabras del no rotundo a la tauromaquia.

En la manifestación recordaron el caso reciente de un joven "vaquero" que falleció en Kanasín a consecuencia la corneada de un toro en uno de los torneos de lazo en los que salen destripados los caballos.

Elsa Arceo indicó que a la manifestación asistieron integrantes de asociaciones, rescatistas independientes, colectivos veganos y ciudadanía en general que está unida y en contra de las corrida de toros.

Comentó que en cada corrida se van a hacer presentes en la Plaza de Toros.

“Vamos a continuar, vamos a presentar una iniciativa en el Congreso del Estado”, dijo.

Pidieron cita en el Congreso para poder platicar de la tauromaquia y torneos de lazo.

Lamentó que en Kimbilá harán esos torneos a pesar de que recientemente ocurrió un fallecimiento en Kanasín por estas actividades.

“Vemos aquí a gente sin cubrebocas, a niños, adultos mayores ¿dónde están las autoridades? No hay medidas precautorias de salud”, lamentó .— Claudia Sierra Medina.