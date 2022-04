Éxodo masivo del PRI: Ven “migración” de más de sus cuadros a Morena

La gran confrontación que se dará en Yucatán en 2024 será entre PAN y Morena, considera Freddy Espadas Sosa, director de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 31-A, durante su participación en el foro “Yucatán y la revocación de mandato: ¿qué impacto tendrá la consulta en 2024?”, que se transmitió el viernes pasado en yucatan.com.mx (el vídeo sigue disponible en este sitio) y en la cuenta de Diario de Yucatán en Facebook.

Por su parte, el doctor Luis Ramírez Carrillo dice que ve a los priistas en un éxodo masivo hacia las candidaturas de Morena.

“Creo que van a repetir la intención de cooptar a los personajes fuertes que en el PRI ya no encuentran acomodo”, apunta.

A estas alturas no hay duda de que la gran contienda electoral de 2024 en Yucatán será protagonizada por el Partido Acción Nacional y Morena, coincidieron los participantes en el foro de Grupo Megamedia sobre el impacto que tendrán en ese proceso los resultados de la consulta de revocación de mandato.

Prevalecen dudas en el papel que jugará el PRI como tercera fuerza política en la entidad, pues hay intereses nacionales que lo mueven a una alianza con el PAN y otros partidos de oposición, pero en Yucatán son distintas las condiciones.

Además, los participantes en el foro dan como un hecho que continuará el éxodo de priistas hacia Morena, principalmente, y otras fuerzas políticas.

Este tema, como publicamos ayer, fue uno de los abordados en el foro “Yucatán y la revocación de mandato: ¿qué impacto tendrá la consulta en 2024?”, que fue transmitido el viernes pasado en yucatan.com.mx (el vídeo sigue disponible en este sitio) y en la cuenta de Diario de Yucatán en Facebook.

El análisis estuvo a cargo de tres invitados: la maestra Patricia McCarthy Caballero, integrante del Frente Cívico Familiar, y los doctores Luis Alfonso Ramírez Carrillo, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), y Freddy Espadas Sosa, director de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 31-A. Fueron moderadores los periodistas Regina Montañez Raz y Ángel Noh Estrada.

Una de las preguntas giró en torno a las elecciones de 2024 en Yucatán, con el PAN como gobierno, Morena como principal fuerza opositora y el PRI en una posición debilitada.

Los expertos respondieron en el siguiente orden (en yucatan.com.mx ofrecemos una versión más amplia de sus puntos de vista):

Freddy Espadas.— Pienso que la gran confrontación que se dará en Yucatán en 2024 será entre PAN y Morena. No sé cómo va a resolver el PAN este predicamento que tiene entre su candidato o precandidato natural, que, según puedo percibir o interpretar, es Renán (Barrera Concha, alcalde), con gran popularidad tal vez muy focalizada en Mérida, y el otro delfín del gobernador —el que maneja al PAN realmente—, que es el secretario de Educación.

Desde luego, Morena ha logrado romper exitosamente el aparente bipartidismo PRI-PAN que prevaleció durante décadas en el Estado. Y en Mérida, en 2018 de manera muy relevante ganó la diputación que marrulleramente el PAN le estaba quitando en el Distrito 3 (federal).

Amén de la fuerte batalla que va a dar por la gubernatura, es muy probable que Morena vuelva a ganar —es muy aventurado decirlo, pero existe la probabilidad— los distritos 2, 3 (éste lo ganó en 2018) y 5. Seguramente avanzará mucho en las diputaciones locales y en la conquista de innumerables alcaldías.

Esto, repito, en la medida que se definan sus estrategias y, sobre todo, los personajes que van a asumir las candidaturas.

En el caso del PRI pienso que ha terminado de cavar su sepultura al boicotear la revocación de mandato y al votar contra la reforma eléctrica, traicionando así lo que le quedaba de su legado político e ideológico.

Se explica perfectamente que el PAN boicoteara la revocación y votara contra la reforma eléctrica, ya que para eso nació, para contrarrestar el proyecto nacionalista cardenista y erigirse en el representante conspicuo de los intereses de la gran burguesía nacional, aunque tampoco cabe regatearle sus aportaciones a la transformación democrática de la vida política del país, al menos en una etapa muy importante de esta lucha importante por la democratización del país, antes de los Fernández de Cevallos y otros.

Que el PRI se aliara a fondo con el PAN y con los despojos del PRD indica que ha abdicado completamente de sus orígenes populares y nacionalistas.

Por tal razón, creo que en 2024 el electorado pondrá al PRI en el lugar que le corresponde, no sé si el basurero o la presencia marginal en la representación política.

Para ser congruente con la conducta asumida en los últimos años, lo que le queda al PRI en Yucatán es aliarse con el PAN para darle la batalla a Morena, el verdadero adversario a vencer, con todo lo complicado que es este asunto de Morena, como se demostró en la votación del domingo en la Cámara de Diputados (por la reforma eléctrica).

Ojalá lo haga (el PRI aliado con el PAN) para que termine de quedar bien claro entre los ciudadanos que PRI y PAN son lo mismo en cuanto a los intereses económicos que representan.

Luis Ramírez.— Yo distinguiría de cómo ve uno al PRI y cómo ve a los priistas. Veo a los priistas en un éxodo masivo hacia las candidaturas de Morena.

Lo vimos en las elecciones del año pasado. Las principales candidaturas, los lugares donde Morena ha mostrado mayor fortaleza, como Progreso y Ticul, y obviamente la candidatura a la presidencia municipal de Mérida, fueron fundamentalmente un arreglo de priistas que migraron en colectivo, en paquete y en redes, hacia Morena.

La migración hacia Morena es lo que le ha dado mayor fuerza. Así como López Obrador fue el personaje que le dio más fuerza a las votaciones presidenciales de 2018, indudablemente, yo creo que el crecimiento de Morena en las elecciones del año pasado se debe en lo fundamental al éxodo de liderazgos, de cacicazgos, de redes de intereses, de redes de poder, municipales y extramunicipales también a nivel estatal, hacia Morena.

Basta ver quién fue la candidata a la presidencia municipal de Mérida, sus antecedentes. Basta ver quién fue la candidata en el Distrito de Ticul (el 5) y zonas similares. Valladolid digamos que es cambiante, pero también tiene fuerte presencia de priistas.

Esta presencia de priistas va a continuar. Esto va a meter a Morena en un conflicto porque hay un grupo de morenistas —digámosles históricos, digámosles fundamentalistas, digámosles lopezobradoristas— que se sienten desplazados. Basta hablar con algunos de estos liderazgos para ver que piensan que les están comiendo el mandado.

Y por otro lado, creo que van a repetir la intención de cooptar a los personajes fuertes que en el PRI ya no encuentran acomodo. Y vamos a ver cómo el guinda y el tricolor se empiezan a mezclar como colores muy fuertes en el afán de ganar estructuras, movilidad, dinero y candidatos.

Digamos que el futuro del PRI tiene mucho que ver con el futuro de Morena, es lo que quiero decir. Es muy probable que los hombres fuertes, esos racimos de caciques locales con los cuales la estructura del PRI se ha logrado movilizar, migren para fortalecer a Morena.

¿En qué medida lo logren? Eso está por verse. Habrá que ver cuánto dinero hay de por medio, cuántos puestos se van a poder negociar.

Frente a esto, también el futuro del PRI en una alianza es dudosa. Tiene razón Freddy (Espadas). Así como el campo natural para los priistas es Morena, y creo que vamos a ver unas boletas electorales llenas de priistas en las elecciones de 2024, el campo natural de alianza del PRI como partido, como institución, tiene que ser el PAN, para tratar de mantener una cierta presencia y sobrevivir.

Aquí la incógnita es qué va a hacer el PAN con el PRI. ¿Lo va a aceptar en un proceso de alianza? ¿Sentirá que es suficientemente fuerte como para ganar las elecciones? En este momento yo creo que el PAN es suficientemente fuerte para ganar las elecciones, pero la crisis económica va a afectar por igual a muchos grupos y a muchos partidos.

¿Tendrá el PAN la capacidad de vivir las disputas internas entre las intenciones del gobernador y las de Renán Barrera o se dejarán llevar las viejas pasiones? Vimos ejemplos en el pasado, como en el caso de Patricio (Patrón Laviada) y Ana Rosa (Payán Cervera), cuando las disputas internas abrieron el paso a que otro partido ganara de manera impensable, y eso pudiera repetirse.

En resumen, yo creo que el PRI aún mueve la cola, pero es una cola muy recortada. Va a sobrevivir como institución, muy chica, pero a los priistas los vamos a ver renacer con una camiseta guinda, en gran número y en grandes cantidades, porque finalmente todo se está orientando hacia allí y lo vimos en el proceso electoral pasado. Ya ni siquiera es una suposición.

Basta ver la lista de los personajes que estuvieron en las boletas electorales municipales y ponerlos en columnas a cada uno de ellos para notar qué es lo que está sucediendo.

Patricia McCarthy.— Coincido con que la pugna va a estar más entre PAN y Morena. Y que va a depender mucho de la asignación de candidatos.

No hay que perder de vista también las coaliciones. A nivel federal, ustedes recordarán el PRI se aliaba tradicionalmente con el Partido Verde. Y es así que tenemos dos diputaciones federales ganadas por el Partido Verde, lo cual no quiere decir que fueran tradicionalmente miembros de este partido, pero es así: de las cinco diputaciones federales, tres son del PAN y dos son del Verde.

Entonces esta migración, como le dice elegantemente Luis (Ramírez) y yo le digo vil “chapulineo”, la vamos a ver hacia Morena, pero la vamos a ver también hacia estos otros partidos que están coaligados con el partido del presidente.

Así que vamos a ver algunos que se van a postular por el Verde nuevamente, va a haber seguramente algunos por el PT, y los más de los priistas buscarán sin duda pasarse a Morena. Va a depender muchísimo de cómo parten las alianzas desde lo nacional.

Para que todos los partidos de oposición puedan ir con un candidato único para hacerle frente a Morena tiene que haber algún tipo de negociación a nivel de los estados. ¿Cuáles estados van a entrar en esta negociación? Eso es lo que no sabemos. Estados donde el PAN está muy fuerte, como Yucatán, van a ser mucho menos proclives a aceptar algún tipo de negociación, pero no lo sabemos.

Esta gran coalición va a exigir de alguna manera concesiones, sacrificios, en aras de llegar lo más fuertes posibles a 2024.

Sí veo un Partido Revolucionario Institucional muy debilitado, pero tiene memoria, tiene estructuras, tiene gente que sabe cómo hacer el trabajo. De hecho, nosotros lo vimos en la pasada observación electoral con algunos de estos candidatos que cambiaron de un partido a otro, pero toda la estructura territorial estaba intacta por parte del PRI. Lo que pasa es que la estructura enterita se pasa a los otros partidos, no solo se pasan los liderazgos: se pasa la estructura y se pasa el aprendizaje de trabajo casa por casa.

Yo creo que va a haber muchos ofrecimientos para no perder estas estructuras, para tratar de mantenerlas, porque realmente tienen una experiencia innegable de años y años de trabajo que no tienen todos los partidos. Morena no tiene esa estructura todavía en Yucatán. Por eso le es indispensable captar estructuras completas, no solo liderazgos.

Entonces, va a depender mucho de que el PRI esté claro de que ésa es su ventaja competitiva y que la venda cara, si es que va a vender esa estructura.

No los daría yo por muertos. Ciertamente, tiene muchos años de trabajo y de tradición en Yucatán como para perderla fácilmente, así que vamos a ver.

El poder de Morena es indudable, pero sin AMLO en la boleta, vuelvo a repetir, las cosas pueden cambiar.

A nivel de gubernatura, creo que el PAN está mucho más tranquilo en ese sentido. Volver a ganar el Congreso, como lo ganó ahora, creo que es la gran preocupación. Por otro lado, las alcaldías han cambiado muchísimo el rostro de nuestro Estado y seguramente lo van a seguir cambiando.

Ya es muy difícil ver en un municipio que los partidos tengan a los mismos candidatos en elección tras elección. En la última elección nos decían: es que éste ya fue del Verde, pero antes fue de tal, y antes fue de tal.

Seguirle la pista para saber de qué color son es algo bien difícil. Y la gente en los municipios va a votar por la persona, va a votar por lo que les ofrezcan a cambio del voto, eso se va a volver a dar, así que si hay más dinero del Estado, como lo va a haber en Morena, eso va a ser decisivo a nivel de los municipios.

Hoy por hoy lo fuerte del dinero público lo tienen Morena y sus aliados, y eso va a pesar en la elección más que cualquier otra cosa.— ÁNGEL NOH ESTRADA

