En Yucatán, abren módulos en Mérida para vacunarse de 18 años en adelante

A partir de hoy martes, y durante 4 días, se aplicarán vacunas contra Covid-19 en el módulo médico del Ayuntamiento en Chichí Suárez, Mulsay, Nora Quintana y Plan de Ayala Sur, en Mérida.

La vacunación es de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con dosis de AstraZeneca, para personas mayores de 18 años que no tengan completo su esquema de vacunación y presenten una identificación oficial.

Es decir, pueden vacunarse en esos lugares desde la primera hasta la cuarta dosis, esta última en el caso de los adultos mayores.

Desde temprano acuden por la vacuna contra Covid en Chichí Suárez

En el módulo de vacunación anti-Covid en la comisaria de Chichi Suárez desde muy temprano se vio una buena afluencia de personas interesadas en vacunarse.

La gente llegó desde las 7 a.m, y se pudo ver desde jóvenes de 20 años hasta adultos mayores.

Los motivos para asistir a ese módulo son diversos, pues algunos acuden por la cercanía, porque la espera es breve o porque no hay que registrarse en plataforma digital.

Durante las primeras horas la mayoría acudió por refuerzo (tercera o cuarta dosis).

¿Por qué no se vacunaron cuando los correspondía?

Los motivos por los cuales las personas no acudieron a los módulos cuando les correspondía también son diversos: no se enteraron o tuvieron conocimiento del llamado, no tuvieron tiempo o afrontaron problemas de transporte, salud, temor, dudas, etcétera.

Cuarta dosis de vacuna a adultos mayores

Cabe señalar que esta semana comenzó la aplicación de cuarta dosis de vacuna contra Covid a adultos mayores en Mérida.

En este caso la vacunación es en la unidad deportiva de Villa Palmira y en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Para recibir la vacuna es necesario presentar identificación del INE. La jornada de vacunación en esos módulos concluye el sábado 30.