Retoman proyectos en Yucatán tras el revés a la reforma eléctrica

El desechamiento de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados empezó a mover los proyectos congelados de energía limpia y de generación de electricidad proyectados para Yucatán.

Directivos de una empresa de capital francesa-española que tiene un proyecto de energía limpia y Vive Energía en Ticul, y la compañía española Iberdrola, que quiere construir una planta de ciclo combinado en Kanasín, manifestaron recientemente al secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, que siguen firmes en sus proyectos de inversión en Yucatán.

Herrera Novelo también informó que inversionistas del proyecto de energía limpia de Ticul también ya manifestaron su interés de reactivar su proyecto en breve.

El secretario consideró que con el desechamiento de la reforma eléctrica por parte de la Cámara de Diputados los inversionistas, que son 19 en total, reactivarán sus proyectos.

Se le preguntó sobre la cancelación del proyecto de Iberdrola en Kanasín. El funcionario aclaró que la Semarnat no canceló el proyecto que esta compañía española quiere desarrollar.

Lo que hizo la Semarnat es analizar el estudio de impacto ambiental que le presentó Iberdrola y le pareció incompleto, le faltó la parte de una consulta y otros requisitos que debe complementar. Es decir, Iberdrola repondrá el procedimiento del impacto ambiental y volverá a tramitar el permiso ante la Semarnat.

“La Semarnat no tiene facultades para cancelar los proyectos, solo falta algunos estudios a Iberdrola y esta empresa ya me comunicó que seguirá y construiráesa planta eléctrica en Kanasín”, reveló el secretario. “Ya le dijimos que haga su trámite y la subsecretaría de energía de la Sefoet la apoyará para que concrete su proyecto, hay que cuidar que no se vayan las inversiones o que ya no quieran invertir”.