Menos delitos contra mujeres en Yucatán

Resultado del trabajo en equipo entre el gobierno del Estado y los diferentes sectores de la población para promover entornos más seguros, una mejor calidad de vida para las mujeres y el acceso pleno a sus derechos, Yucatán durante el primer trimestre de 2022 se posicionó en el primer lugar con menor incidencia delictiva en mujeres al registrar una tasa de 1.19 delitos por cada 100,000 mujeres, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se informa en un comunicado.

Esta tasa es significativamente inferior a la nacional de 40.5 delitos y representa una reducción del 77% en los casos absolutos registrados en ese período respecto al 2021, según el informe de enero a marzo de 2022.

Ante estos indicadores, el gobernador Mauricio Vila Dosal aseguró que aun cuando en el estado la incidencia de estos delitos es menor que en el resto del país, no se bajará la guardia y se mantendrá el trabajo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), las instancias de seguridad pública y otras dependencias, fortaleciendo todas las acciones y programas dirigidos a las yucatecas.

El organismo federal informó que en el mismo período la entidad se posicionó en el primer lugar con menor incidencia de delitos contra las mujeres como homicidios dolosos, secuestros, extorsión, trata de personas y corrupción de menores, al registrar cero casos en todos los rubros mencionados.

Asimismo, el estado se posicionó en el segundo lugar con menor incidencia de lesiones dolosas al registrar una tasa de 0.26 lesiones por cada 100 mil mujeres.

A la par, es el cuarto lugar con menor incidencia de feminicidios al registrar una tasa de 0.09 feminicidios por cada 100 mil mujeres, tasa más de cuatro veces inferior a la nacional de 0.35 delitos.

Para combatir de manera frontal la violencia de género, de enero a marzo de este año desde la Semujeres, mediante sus 30 Centros Regionales Violeta, ha ofrecido 5,746 servicios integrales de atención jurídica, psicológica y de trabajo social a 2,412 mujeres.

Como resultado del aumento en la promoción de la denuncia y de las estrategias de difusión de los servicios integrales de la Semujeres, en el primer trimestre del 2022 se han incrementado en un 817% los servicios otorgados oportunamente a las mujeres en relación con el mismo período de 2021.

“El mensaje es claro: las mujeres tienen todo nuestro respaldo. Entendemos que en lo nacional la violencia de género es un tema muy preocupante, pero en Yucatán seguiremos trabajando fuertemente para ser ese apoyo que requieren las mujeres para romper con el círculo de la violencia”, aseguró María Cristina Castillo Espinosa, titular de Semujeres.

Resultado de la puesta en marcha de las Brigadas Violeta, señaló, son más las mujeres que conocen los servicios integrales y gratuitos de prevención y atención a la violencia que se brindan en los Centros Regionales Violeta y, por tanto, se acercan a solicitarlos, encontrando en la Semujeres una mano amiga para impulsar su bienestar integral.

“Venir aquí me ha ayudado a dejar el miedo atrás. Desde que vine la primera vez me dijeron que me ayudarán, la abogada siempre está pendiente para apoyarme y con la psicóloga he aprendido a valorarme más, a estar bien de mis emociones”, aseguró M. S. P. U., usuaria de la Semujeres.

Se ofrecieron 1,543 servicios de atención jurídica; 1,503 de trabajo social y 1,254 de atención psicológica.

L. R. C. T., usuaria de uno de los Centros Regionales Violeta, señaló que debido a una situación de violencia familiar buscó apoyo en la Semujeres.

“Vengo a atención jurídica y psicológica. El servicio ha sido muy bueno, me han asesorado muy bien y gracias a la atención psicológica he mejorado desde que vine la primera vez”, indicó.

“Cuando se trata de impulsar a las mujeres, no daremos un paso atrás. Estamos convencidas que las mujeres son el motor del crecimiento de nuestro estado. Por ello, seguiremos trabajando fuertemente para brindarles capacitación y talleres gratuitos para impulsar su independencia económica”, agregó María Castillo.

En cuanto a las acciones para el emprendimiento de proyectos productivos, se impartieron 18 talleres en Chacsinkín, Motul, Mérida, Oxkutzcab, Tixméhuac, Maní, Sanahcat, Tahmek, Tzucacab, Umán, Mocochá y Hunucmá.

Para seguir impulsando la vinculación con el sector empresarial y propiciar espacios de trabajo más seguros y libres de violencia contra las mujeres, se realizaron 12 talleres dirigidos al personal de empresas como Marca Prefabricados Mérida, ACD Desarrollos, Izzi, Mobility ADO, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Como parte de las acciones estratégicas para el bienestar integral del sector y la prevención de la violencia de género en todo el territorio, la Semujeres continúa redoblando el trabajo coordinado con los 106 ayuntamientos mediante capacitación a las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres.

Finalmente, para crear y aplicar los planes de trabajo de las unidades de igualdad de género del gobierno del Estado, así como establecer sinergias para impulsar la transversalización de la perspectiva de género, se realizó el Primer Encuentro de la Red de Titulares de las Unidades de Igualdad de Género en la que participaron representantes de 40 dependencias.