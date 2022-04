Van juntos por Mérida en un plan de trabajo

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y el gobernador Mauricio Vila Dosal, ambos del Partido Acción Nacional, renovaron ayer la “Declaratoria por Mérida 2050”, que más allá del trabajo gubernamental coordinado, dejó un claro mensaje político que tuvo el respaldo de representantes de la sociedad civil y los gabinetes de ambos gobiernos.

Vila Dosal pidió a la sociedad meridana y yucateca que se sume a esta hoja de ruta que marca esta alianza gubernamental para un mejor futuro de las nuevas generaciones, tanto de la ciudad como de Yucatán.

“La invitación a ustedes es para que nos sumemos y unamos, que nuestras diferencias en la forma de pensar sean solo eso, solo de pensar. Que no nos dividamos, que nadie de fuera venga a decirnos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes pueden hacer las cosas y quién no”, afirmó en su discurso el gobernador.

“Aquí, el destino de este estado lo tenemos que decidir los yucatecos, y lo vamos a decidir como lo hacemos en Yucatán: dialogando y poniéndonos de acuerdo. Necesitamos de todos, estoy seguro que contamos con el alcalde y el gobierno. Los invito para que sigamos cambiando y transformando a Yucatán para bien, para que Mérida y Yucatán sean el mejor lugar para vivir de todo México”, dijo.

Esta parte del discurso de Vila Dosal fue aplaudida en forma prolongada por los asistentes que representaron a los diferentes sectores del Estado y los principales integrantes del gabinete estatal y municipal que fueron testigos de esta alianza extendida entre los gobiernos panistas. El evento se efectuó en el Centro Internacional de Congresos.

Barrera Concha fue interrumpido por los aplausos durante el discurso que pronunció luego de la firma de la renovación de la “Declaratoria por Mérida 2050”.

Ambos fueron los únicos en el escenario principal y a su llegada saludaron a los asistentes que ocuparon la primera fila del numeroso público invitado, entre los que se encontraban líderes de cámaras empresariales, como la presidenta de Coparmex Mérida, Beatriz Gómory Correa, y el titular de la Canacintra, Jorge Charruf Cáceres, entre otros.

Luego, mostraron con abrazos y palmadas que hay un apoyo mutuo, tanto político como de gestión gubernamental, incluso el gobernador Vila Dosal destacó esta afinidad, “que es única en el país” y que por ello Yucatán tiene buenos resultados.

“Han pasado ya cinco años de haber asumido, en un acto sin precedente en nuestro estado, un reto de manera conjunta (abril 2018 se dio a conocer la declaración 2050), entonces como aspirantes al gobierno de Yucatán y al Ayuntamiento de Mérida, donde establecimos temas para la creación de una agenda conjunta que nos permitiera, a ambas instancias de gobierno, contribuir al crecimiento, desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de los meridanos y yucatecos”, destacó el alcalde.

“En ese lapso hemos afrontado una serie de eventos y sucesos de índole natural y de salud pública, que influyeron en nuestro desarrollo social y emocional como comunidad, generando incertidumbre en materia de servicios médicos, afectando nuestra convivencia social y, en consecuencia, la paz que nos caracteriza”.

“Este valor tan apreciado por los yucatecos forma parte de nuestra cultura de paz como un proceso de socialización a través del cual construimos otros valores que reflejan el respeto a la vida, al ser humano, a la dignidad, al medio ambiente, que propician la convivencia y rechazan toda forma de violencia”, resaltó.

“Esta paz cívica que encontramos en el bienestar, en la educación, en la atención de servicios públicos de los que todos hacemos uso al salir de nuestras casas. Se trata de esa seguridad asertiva de Mérida donde los ciudadanos sienten que tienen esperanzas y mejores oportunidades de vivir, trabajar y superarse”.

“Esta paz social no es otra cosa que lograr que todos los ciudadanos encuentren en la ciudad las opciones para su desarrollo personal y colectivo, con el pleno respeto a sus derechos humanos sin que tengan necesidad de transgredir ni aceptar salidas falsas”, indicó.

Relación de trabajo

Barrera Concha destacó que la relación de trabajo conjunto entre el gobierno estatal y el gobierno municipal “sienta sus bases en un servicio cercano a la gente, con servicios públicos de calidad, con calles y parques bien iluminados y atendidos, con infraestructura urbana que abona a la seguridad facilitando la convivencia”.

“Esa es la paz cívica”, matizó. “Se trata de esa armonía social que añoran muchas ciudades del país y que con orgullo todas y todos disfrutamos en nuestra entidad, lo que nos ha valido continuar avanzando con más inversiones y nuevas plazas labores para las familias de Yucatán. Porque la paz social no se genera solamente desde nuestros cuerpos de seguridad, sino que se construye entre todos los que habitamos la ciudad cuando somos responsables de nuestras propias acciones que generan la armonía social necesaria para nuestra convivencia”.

A su decir, las condiciones de la pandemia y los desastres naturales del año pasado que enfrentó la entidad, los motivó al replanteamiento de objetivos y estrategias para hacer frente a estos nuevos escenarios que tienen ahora a Yucatán en pleno desarrollo económico. Y hoy, nuevamente están ante la ciudadanía porque saben coordinarse para obtener resultados concretos y de manera más rápida, con compromisos que se han convertido en una alianza que propone y suma para todo Yucatán”.

“En estos últimos años nuestra sociedad ha sido testigo de la planeación estratégica, el combate a la desigualdad, al desempleo, con proyectos e inversiones de alto impacto económico y social, y lo más importante: la colaboración absoluta de todos los sectores de la entidad”, señaló.

“Además, se cuenta con una indudable participación ciudadana siempre dispuesta a mantener nuestra seguridad pública, con estrategias e innovación, con gobiernos abiertos que apoyan la mejora regulatoria, el desarrollo urbano sustentable, la salud, la accesibilidad universal y la movilidad urbana. Así es como hemos logrado alcanzar juntos los acuerdos y consensos para cumplir la meta de construir 120 kilómetros de nuevas calles al interior del Periférico y ahora en esta administración municipal refrendamos el compromiso de seguir trabajando para poder alcanzar los objetivos conjuntos”.

“En esta tónica de entendimiento, hemos construido y mejorado parques y espacios públicos, hemos fortalecido programas a favor del empleo, la seguridad y la equidad de género, sin pasar por alto temas trascendentes como la reforestación, el transporte público, la mejora de los sistemas de seguridad y la promoción turística”, destacó.

“Tanto el gobernador como su servidor, sabemos que los desafíos de Mérida, una ciudad en constante crecimiento urbano y demográfico, tiene que enfrentarse necesariamente con planeación estratégica de largo plazo basados en esa paz cívica y armonía social como valores de una de las ciudades más hermosas y pacíficas de México que es nuestra Mérida”.

“Este esfuerzo conjunto nos ha permitido estar nuevamente en pleno proceso de desarrollo económico en cada uno de los sectores de nuestra economía, reflejado en la generación de empleos, pues en marzo pasado se registraron 400,048 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que significó un crecimiento anual de 7.8% respecto al mismo mes de 2021, incremento superior al que se tuvo a nivel nacional, que fue de 4.9%; posicionando así a la entidad en el sexto lugar con mayor crecimiento en el país”.

“Hoy, la ‘Agenda Mérida 2050, trabajando juntos’ está más vigente que nunca, porque es fiel reflejo de esa paz cívica que encamina a Mérida y a Yucatán a un futuro próspero, con armonía social basada en alianzas ciudadanas, donde todos los municipios yucatecos comparten sus esperanzas y sueños”, enfatizó.

El edil cerró su intervención con una frase futbolera que luego ironizó el gobernador. “No importa quién meta el gol, sino que gane Mérida”, frase que recibió nuevos aplausos.

Al tomar el micrófono para su discurso, Vila Dosal dijo: “Ya hasta futbolista se volvió el alcalde”.

El gobernador destacó que con un trabajo coordinado y de unidad de objetivos se logran mejores resultados. Afirmó que los meridanos somos afortunados de tener una sociedad civil que tiene un objetivo común y que es el mismo que comparten el gobierno y el ayuntamiento.

Este trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal de Mérida, dijo, es una costumbre que se ha visto en los últimos tres años, pero esta forma de trabajo unido no es normal en el resto del país. Solo habría que ver las noticias para darse cuenta de las diferencias entre gobernadores y alcaldes y gobernadores con autoridades federales.

“En cambio aquí, la forma de trabajo es en equipo y en unidad porque se logran mejores resultados”.

“Me entusiasma mucho estar en el relanzamiento de la Declaratoria Mérida 2050 porque refleja varias cosas”, enfatizó. “Muestra un valor que es la principal característica que nos hace diferentes a otros gobiernos. Es el valor de la unidad, porque la unidad requiere muchas cosas, de consensos, diálogo y tener el mismo objetivo común para trabajar todos con el mismo fin. Esta alianza viene desde que éramos candidatos y cuando afortunadamente ganamos las elecciones hicimos el compromiso de trabajar de manera coordinada entre el gobierno y ayuntamiento en los principales temas que son de interés para los meridanos”.

Después afirmó que ya cumplieron casi todas las metas de esta primera agenda 2050 por Mérida y por ello relanzan esta agenda conjunta con nuevas metas y varios temas que no estaban contemplados y será de mucho provecho para Mérida.

“Si nuestro presente es producto de nuestras convicciones pasadas, entonces nuestro futuro depende de lo que hagamos a partir de hoy”, señaló.

“Esta agenda es una hoja de ruta, de lo que queremos que sea Mérida en los próximos años. Todos nos hemos dado cuenta que Mérida está cambiando mucho, tiene mucho crecimiento económico, en gran parte, no en todos.

El gobernador afirmó que “si me preguntan qué me preocupa de Mérida, les diría que nuestro éxito sea nuestro principal fracaso. ¿Por qué? Ha pasado en muchos lugares, ciudades que se pusieron de moda, donde todos querían ir a vivir, empezaron a crecer económicamente”.

“Si las autoridades no saben manejar ni planear a futuro, en 5, 8 o 10 años, esas ciudades se volvieron inseguras, intransitables para peatones, ciclistas y con mucho tráfico, dejaron de ser ciudades amables con el medio ambiente, son menos habitables y tienen menor calidad de vida”, dijo.

“Es lo que hoy estamos haciendo, independientemente de las metas que tenemos en común, como pavimentar todas las calles dentro del Periférico que quedan, arreglar el Periférico, mejorar el transporte público, tener mejores espacios públicos de convivencia como los parques”.

“Si algo entendemos el alcalde y yo es que nada puede estar por encima del futuro sustentable de la ciudad, ningún interés personal y económico puede comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones de meridanos. Esa es la gran responsabilidad que tenemos como autoridades y los funcionarios de los gabinetes, pero también, especialmente, las asociaciones, cámaras empresariales, colegios de profesionistas”, dijo.

“Habrá cosas que la iniciativa privada quiera hacer que comprometan el futuro de esta ciudad y con todo el dolor de nuestro corazón, pues no se podrá. Seguramente el gobierno querrá hacer algo, y a lo mejor la iniciativa privada nos dirá, oye gobernador, oye alcalde, esto no va para acá, no es bueno para la ciudad”.

Vila Dosal señaló que afortunadamente hoy existe en Yucatán y Mérida un diálogo continuo entre sociedad civil, ciudadanía y autoridades, algo que no es común en otros lugares del país. Aquí en Mérida están acostumbrados a ese tipo de gobierno abierto y por ello invita a toda la sociedad para que se sume a los objetivos de la “Declaratoria Mérida 2050” para que sigan los cambios que se ven en estos momento, pero que faltan más para seguir transformando a Yucatán para bien y para que duren a través del tiempo.

El gobernador realizó un breve recuento de cómo Yucatán y Mérida salieron de las peores situaciones en estos dos últimos años, cómo salvaron vidas, cómo salen de la crisis y retoman la tendencia del crecimiento económico arriba de la media nacional, mientras otras entidades aún enfrentan serios problemas.

Antes que ambos políticos se retiren, volvieron a dar el paseíllo entre la asistencia, sin prisa por salir, estrechando manos, dando abrazos y posando para la foto, sin separarse uno de otro.—Joaquín Chan Caamal