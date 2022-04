Atención a más de 300 personas en Juan Pablo II

Mérida cumple con sentar las bases para mantener la armonía en nuestra sociedad, en la que prevalezcan los acuerdos y la paz en la comunidad, lo cual será posible en la medida que la ciudadanía participe y trabaje de la mano con sus autoridades en el cuidado de su ciudad y por el bienestar de su comunidad, aseguró el alcalde Renán Barrera Concha.

De acuerdo con un comunicado, como parte del compromiso con generar las condiciones que incrementen la paz cívica y la armonía en la relación entre autoridades y su comunidad, el presidente municipal encabezó la primera edición del 2022 del programa “Ayuntamiento en tu Colonia” que se efectuó en el Centro de Desarrollo Integral Juan Pablo II.

Ahí más de 300 personas recibieron atención o disfrutaron de algún servicio por parte de las autoridades municipales.

En la reactivación de este programa, que se suspendió durante casi dos años a consecuencia de la contingencia sanitaria por el Covid-19, Barrera Concha agradeció la confianza e interés que los meridanos demuestran por su ciudad al acudir a esta jornada ciudadana para exponer las necesidades que existen en sus colonias.

“Mérida no la construyen las decisiones de su alcalde, sino la participación de todos como sociedad involucrada en el cuidado de la ciudad. La sinergia entre el Ayuntamiento y sus ciudadanos permite seguir construyendo una sociedad sólida que fomenta la paz cívica y el desarrollo armónico e igualitario de la misma”, manifestó.

Acompañado de los secretarios municipal, Alejandro Ruz Castro, y de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo, así como de los directores de área, el alcalde recordó que este programa itinerante permite a los vecinos de las colonias y comisarías de Mérida tener un contacto cercano con su Ayuntamiento para exponer sus necesidades o solicitar un apoyo.

“Esta cercanía entre el gobierno municipal y la ciudadanía nos alienta y nos permite como autoridad seguir trabajando con ahínco por la paz cívica y un mejor desarrollo del municipio”, enfatizó.

Algunas personas que acudieron a la jornada de participación, que inició desde las 17 horas, celebraron la reactivación del programa y felicitaron al alcalde por fomentar estos canales de comunicación con la ciudad.

La señora Graciela Hernández dijo que para ella y muchas personas que no cuentan con los recursos y el tiempo para trasladarse hasta las oficinas del Ayuntamiento, es gratificante ver que las autoridades municipales facilitan estos espacios con la ciudadanía.

“Es de mucha ayuda porque podemos venir sin gastar mucho, nos evitan ocupar mucho tiempo para llegar hasta el alcalde y aprovechamos para cuidar nuestra salud, todo está muy bien organizado”, comentó.

Arturo Güemes dijo que es una buena iniciativa por parte del Ayuntamiento, ya que de esta forma las autoridades demuestran que están pendientes de todos los habitantes del municipio y es una buena oportunidad para recibir orientación en temas de interés para la ciudadanía.

“Me parece que es un programa bastante bueno y cuando me comentaron que vendrían no dudé en venir, estoy contento y sorprendido por la organización que tienen no solo en los cuidados sanitarios, sino en la rápida atención que te brindan todos los funcionarios municipales”, expresó.

La señora Josefina Ramos González, una de las primeras personas en acercarse a hacer una solicitud, comentó que de esta forma más personas se benefician y felicitó a Barrera Concha por encabezar un gobierno cercano y de puertas abiertas.

“Me parece perfecto que nuestras autoridades nos vengan a visitar porque se ve que el alcalde se está preocupando por ver que estemos bien y que los problemas del pueblo se solucionen”, dijo.

En total el presidente municipal atendió a 40 personas de manera personal, se les brindaron soluciones a sus solicitudes en materia de infraestructura urbana o programas sociales.

Durante la jornada lo acompañaron los directores de Atención Ciudadana, Eira Pólito García; Gobernación, Ignacio Gutiérrez Solís; Catastro, Laura Loza Álvarez; Servicios Públicos, José Collado Soberanis; Obras Públicas, David Loría Magdub; Desarrollo Urbano, Federico Sauri Molina; y Desarrollo Económico y Turismo, José Luis Martínez Semerena.

También los de Salud y Bienestar Social, Ildefonso Machado Domínguez; DIF Municipal, Silvia Sarti González, y Desarrollo Social, María José Cáceres Delgado.