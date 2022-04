Día de la Santa Cruz, sin ''cordonazo'': ¿Qué es y por qué le temen campesinos y pescadores?

Según modelos matemáticos de predicción no se espera que este año se presente el “cordonazo” de la Santa Cruz, ya que no habrá un frente frío en la zona, en días alrededor del 3 de mayo.

El frente frío es componente necesario para que ocurra este fenómeno, el cual es ocasionado por el choque de masas frías y calientes, explicó ayer el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

El choque de masas genera lluvias, vientos fuertes, caída de granizo de forma súbita y de corta duración que puede provocar daños a la infraestructura y a las cosechas del campo, entre otras afectaciones.

Lo que habrá la próxima semana son lluvias, debido a una vaguada que se encuentra en el Mar Caribe, explicó el experto.

Para hoy viernes, mañana sábado y el domingo se prevé ambiente caluroso, con cielos medio nublados y con potencial de ocurrencias de lluvias por la tarde y la noche en todo el estado con excepción de la costa.

Vázquez Montalvo reiteró que en el resto del estado, incluyendo la ciudad de Mérida, se pronostica que se presenten lluvias por la tarde y noche.

El clima en Yucatán este fin de semana

Las temperaturas para este fin de semana rondarán entre los 34 y 36 grados para la capital yucateca, de 34 a 37 para el interior del estado, y de 33 a 35 para la zona oriente, que es la que tiene más vegetación, señaló el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

“Para la costa se prevén temperaturas máximas de 31 a 32 grados”, apuntó. “Se espera ambiente caluroso, con cielos medio nublados y con potencial de ocurrencias de lluvias por la tarde y la noche en todo el estado con excepción de la costa”.

“Los amaneceres serán de 21 a 24 grados. El viento del este y sureste en el interior del estado y en la costa, del este y noreste prácticamente”, dijo.

El cielo estará medio nublado a mayormente nublado por la tarde. En la costa estará de medio nublado a despejado por la tarde.

El experto subrayó que estas condiciones durarán desde hoy hasta el domingo.

¿Qué es el "cordonazo"?

Por otra parte, el meteorólogo integrante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Extremos de la Uady explicó que el “cordonazo” de la Santa Cruz es un fenómeno cuyo nombre proviene de los pescadores.

Ellos observaban que a principios de mayo, específicamente con fechas cercanas al día 3, fiesta de la Santa Cruz, el último frente frío que llegaba a la zona chocaba con el aire caliente y provocaba una formación muy rápida de nubes, esa formación libera una energía que se traduce en vientos, lluvia y carga eléctrica.

Los últimos frentes que llegan a la zona a fines de abril y principios de mayo ya no son de frío prácticamente, lo que provocan es inestabilidad atmosférica que se traduce en tormentas.

Ya no es un frente que traiga un cambio significativo en las temperaturas, sino que el choque de la masa de aire frío que trae ese frente frío, con el choque de la masa de aire caliente que ya domina en la zona porque estamos en la parte más fuerte de la sequía provoca un fuerte convección, una formación muy rápida de nubes y ésta libera una energía que se traduce en vientos, lluvia, carga eléctrica, en magnitudes bastante altas.

Ese fenómeno se debe su nombre a que los pescadores observaban que se formaba en el horizonte una línea de nubes de color oscuro, nubes bastante amplias y por eso le llamaron el “cordonazo” de la Santa Cruz.

El “cordonazo” es un evento que en la costa se presenta con mucho viento, lluvia y marejadas. Los vientos hasta pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora y su duración va desde dos horas hasta 3 y 4 horas y luego desaparece.

A veces es solamente es viento, no llueve. Es súbito y de corta duración.

¿Por qué le temen al "cordonazo" los campesinos y pescadores?

Los campesinos del interior del estado le llaman “la lluvia de la Santa Cruz”.

“Es muy temida por ellos porque viene acompañada de mucho viento, rachas de hasta de 100 kilómetros por hora, granizo y mucha carga eléctrica. Provoca daños a los cultivos, tira árboles y la infraestructura urbana, como son los postes y a veces provoca daño a las casas y pone en peligro la vida humana”, indicó.

En la costa también bota árboles, palmeras, postes y ahí hay un peligro adicional que el agua de mar sube de nivel y prácticamente afecta el patrimonio de los pescadores que son sus lanchas de pesca y a veces rebosa el agua e inunda partes de la ciudad.

La última vez que se presentó fue el 4 de mayo de 2017 provocando graves daños a la costa y en el interior del estado botó árboles, se llevó carpas de circos en algunos pueblos; en la ciudad tiró espectaculares, provocó lluvias fuertes en zonas del sur y caída de granizo.

El experto explicó que este fenómeno no es nuevo, es de hace muchos años, lo que es nuevo es que ahora su presencia cada vez se va espaciando, no se presenta cada año, ya que depende que llegue el último frente frío para mayo, pero con la tendencia del cambio climático los frentes fríos de sequía cada vez serán menos los que llegarán.

Este frente frío de principios de mayo no ha estado llegando y con mucha fuerza fue el del 2017.

Este año no esperamos que se presente el “cordonazo” porque va a estar dominando prácticamente ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas de hasta 39 grados todos los días; el viento será del este y sureste y lo principal que no hay en el panorama, en los modelos matemáticos de predicción, que pueda llegar un frente frío, no se nota en el panorama, en la próxima semana que es cuando debería ocurrir el fenómeno.

El meteorólogo indicó que lo que viene es la temporada de lluvias y los modelos están indicando que caerán lluvias atípicas debido a vaguadas fuera de época, que afectarán a la Península.

Asimismo, reiteró que estas lluvias serán atípicas y de gran intensidad, acompañadas de viento, granizo y carga eléctrica.

Esto ocurrirá antes de la temporada de lluvias, que debe iniciar a fines de mayo, pero todo parece indicar que los modelos están marcando que se adelantará una semana el temporal, explicó.