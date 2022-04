Desde Yucatán analizan baraja de candidatos en las presidenciales

La sucesión presidencial de 2024 fue uno de los temas que mayor interés despertó en la convención de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que concluyó anteayer en el Centro Internacional de Congresos de Mérida.

Los convencionistas preguntaron al analista político, especialista económico y financiero y director editorial del periódico El Financiero, maestro Enrique Quintana López, cómo ve el escenario 2024 y si la oposición estará unida o dividida.

“Hay alguna bola de cristal para frotarla”, bromeó Quintana López al inicio, pero luego con seriedad dijo: “Hay una cosa muy clara. Si la oposición no va con un solo candidato a la contienda presidencial, está perdida.

“Lo veo en los datos a nivel estatal, los cuales si la oposición va unida tiene posibilidades de ganar en 4 estados. La oposición unida ya demostró que donde tuvo alianza ganó en la elección pasada, pero hoy que juega cada quien por su lado, como en Quintana Roo y Oaxaca, está perdida”, afirmó.

¿Consejero del INE, por la presidencia?

El periodista sorprendió cuando dijo que un personaje que puede unir a la oposición para competir en la elección presidencial es el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que tiene el perfil y es aceptado por los partidos de oposición, pero tiene el impedimento de que es el árbitro electoral.

Otro político con posibilidades de ganar la presidencia, dijo, es Luis Donaldo Colosio Riojas (de Movimiento Ciudadano), pero la historia política juega contra él porque nunca en México un alcalde va directo a la candidatura presidencial.

Quintana López no ve otro candidato con altas probabilidades de ganar la elección presidencial en los partidos de oposición ni en el sector privado.

“Si el PRI, PAN y MC, el PRD ya es partido chiquito, postulan a un solo candidato, entonces, como dicen los chavos, hay tiro”, señaló. “Si van por su lado, creo que Morena va a tener un día de campo en el 2024”.

“¿Qué se requiere para que haya un candidato único?”, se autopreguntó. “Que haya un candidato aceptable para todos, es allí donde las cosas no están claras”.

Ricardo Monreal, excluido de la contienda

“Quien podría ser ese candidato aceptable, el único que no puede ser, es Lorenzo Córdova. ¿Les gusta él como un candidato que tenga el respaldo de toda la oposición? A mi parecer es, sin duda, el único que tendría esa capacidad, pero es el árbitro electoral, ni modo que se pase a jugar en un lado. No veo en el escenario de la sucesión presidencial a ningún priista, con los panistas no está claro, en MC hay quienes levantan la mano, y hay quien dice que Colosio pudiera ser. No se ha dado el caso de que un alcalde sea candidato presidencial, por más importante que sea la ciudad que gobierna. El caso de Ciudad de México es diferente”, externó.

Por el lado de Morena, dijo que el presidente López Obrador tiene a su preferida, pero sabe que no puede estar dependiendo de Claudia (Sheinbaum). “Quien no puede ser su candidato es Ricardo Monreal, está totalmente excluido; quien no va a ser candidato de AMLO es Marcelo (Ebrard) porque tiene una figura política propia, se la ha construido el mismo y no depende de López Obrador”.

“Si no es Claudia, ¿quién? Está muy claro, allá está Adán Augusto López. Si la jefa de Ciudad de México se desgasta con su destape por estar en una ciudad complicadísima y si el 10 de abril apenas logra el 5% de la votación de los capitalinos a favor de López Obrador, aparte de que le dará un ataque a Claudia, el presidente López Obrador va a quitarla como su figura principal.

“Claudia perdió en Ciudad de México. Si vuelve a suceder esto, ella estará fuera de la contienda. Entonces el que está fresco, el que entró en el segundo tiempo es Adán Augusto, pero falta mucho para la sucesión. Así se perfilan las cosas para el 2024”, indicó.

De nueva cuenta los convencionistas lanzaron otra pregunta sobre el próximo cambio del presidente consejero del INE y la campaña de desestabilización que realiza AMLO contra este organismo electoral.

“El tema de la presidencia del INE, si no pasa la reforma electoral, en abril de 2023 se van 4 consejeros, entre ellos Lorenzo Córdova. A los consejeros del INE no los nombra el presidente de la república, los elige por mayoría calificada la Cámara de Diputados y hay un largo proceso”, explicó.

“Por eso el presidente López Obrador quiere cambiar la ley. No podría manejar este asunto Morena porque va a requerir negociar, establecer consensos o que sean aceptables los consejeros. Eso no lo quiere Morena para las elecciones de 2024. Con las reglas que hoy tenemos, toco madera para que no cambien, no es factible que el presidente imponga a quien quiera en el INE. Tienen que negociar porque no tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados”.

Abordó el tema de la confianza para la inversión y que esta semana la Suprema Corte de Justicia encueró al sistema. Lo más grave, indicó, es el caso del fiscal, escandaloso, hace palidecer a administraciones anteriores.

“Si no se hace algo para mejorar la a procuración de justicia y sin estado de derecho no habrá inversión”.

Despertó interés de los convencionistas de la Canieti la impartición de justicia en el gobierno de la 4T por el escándalo que ocasionó la sentencia de la Suprema Corte, que permitió la liberación de Alejandra Cuevas Morán por el invento de delitos del fiscal federal Alejandro Gertz Manero.

Malo y bueno

“Hay dos noticias en este caso. La mala es la que se subraya y que tuvo a una mujer encarcelada por casi dos años por un delito inventado, promovido por el fiscal federal. Fue una pésima noticia que deja ver el mal funcionamiento del sistema de justicia y del estado de derecho”, dijo.

“Y por otro lado, la noticia buena, soy optimista y por temperamento no puedo dejar de ver la buena, de que la Corte le abrió la celda a esa señora. Esto implica que pese a los intentos, todavía la Corte es un factor de equilibrio, es decir, sigue funcionando el sistema de pesos y contrapesos. Quizá en algunas partes está debilitado, pero en la Suprema Corte no”, afirmó Quintana López.

“Fueron 11 votos contra cero, hasta la ministra Ortiz votó a favor de la liberación de la señora Cuevas. Yo confío que ese sistema de equilibrio de poderes que se reflejó en la Corte, que se debería de reflejar en los juzgados federales, y los casos no tengan que escalar hasta la Suprema Corte, también opere en los temas relevantes que trae la Corte en su agenda”, expuso.

“Otro signo de equilibrio de poderes se vio en el famoso decretazo. La Cámara de Diputados (dominada por Morena) quiso violar la Constitución modificando la ley. La Constitución dice una cosa y la Cámara lo interpretó a su conveniencia para que puedan difundir y hacer comentarios en la revocación de mandato”, afirmó. “Cuando este caso llega a la Corte, le dan palo. Les dicen, no señores, no tienen el atributo de interpretar la Constitución, ese atributo es del Poder Judicial y en el ámbito electoral es el tribunal superior electoral y se echó para abajo el famoso decretazo que aprobó Morena en las dos cámaras”.

Enrique Quintana expuso que puede que haya muchos juicios negativos, pero los dos fallos de la Suprema Corte demuestran que no todo está mal en el sistema judicial y espera que las otras iniciativas del presidente López Obrador, como la eléctrica y la electoral, también no prosperen.

El análisis económico y político que realizó el maestro en Ciencias Económicas y director general editorial de El Financiero en la última jornada de la convención nacional de la Canieti 2022 en el CIC de Mérida le retribuyó aplausos, reconocimientos y elogios a su visión sobre estos temas.