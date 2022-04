Amaga AMLO con solicitar a jueces resolver amparos pronto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay empresas inmobiliarias dueñas de terrenos por donde se busca que pase el Tren Maya, que no están aceptando los avalúos y quieren “sacar raja” y buscan cobrar “muchísimo”.

En conferencia de prensa en Isla Mujeres, AMLO dijo que ordenó que en esos casos se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague a precio comercial.

“Los dueños de esos terrenos piensan que porque se tiene el tiempo encima nos van a poner contra la pared, pero pediré a jueces que resuelvan los más pronto posible en caso que de que interpongan amparos por estas expropiaciones”.

En cuanto a los ambientalistas que se oponen a que se construya el tramo 5 —de Playa del Carmen a Tulum— dijo lo hacen “por intereses metálicos”, porque “es donde hay más dinero”.

López Obrador negó que el Tren Maya vaya a afectar cenotes o ríos subterráneos, como sostienen activistas.

“Los que no quieren que avancemos no son los de Carrillo Puerto, no son los ejidatarios de esta zona, sino que hay otros intereses porque es donde hay más dinero, para decirlo con claridad. Y lo que no suena lógico, suena metálico”, subrayó.

“No nos rendimos a la primera, el tren se terminará a fines de 2023”, agregó.