Frases del Día del Niño: ¿Qué le dirías a tu yo de 8 años? Yucatecos destacados responden

MÉRIDA.- ¿Qué le dirías a tu yo de ocho años de edad? Esa fue la pregunta que se lanzó a yucatecos destacados en distintas disciplinas con motivo del Día del Niño.

Políticos, empresarios, académicos, artistas, así como una reina de belleza, una estudiante de ciencia y una deportista respondieron con emotivos mensajes a sus versiones pequeñas. Disfrutar lo que se hace y ayudar a los demás son ideas que se repiten. Más de uno abraza a su versión pequeña y le dice que todo ha valido la pena. A continuación los mensajes que nos hicieron llegar.

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán

Al Mauricio Vila de ocho años le diría que siempre vaya un paso por delante en la vida. En algunos casos esto es complicado, desgasta mucho pero los beneficios de ser así. Hay que trabajar en equipo. Hacer las cosas por ayudar. La vida nos va poniendo pruebas y obstáculos que es importante que sepamos que no estamos solos.

Siempre contamos con nuestra familia y nuestros amigos para poder apoyarnos. Con disciplina y esfuerzo se pueden alcanzar todas las metas y ayudar a los demás. La amabilidad y el respeto son valores que te harán llegar muy lejos y te van a permitir que la gente confíe en ti y en lo que haces.

Lo más importante es que hagas lo que hagas. siempre lo hagas con una sonrisa. Le diría que haga cosas que le llenen y le causen mucha felicidad porque vida solo hay una .

Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida

Si tuviera una plática con el niño que fui de ocho años me atrevería a verlo a los ojos. Si antes pensaba que tenía un mundo por delante y que el tiempo era lo que más sobraba, ahora le diría que disfrutara al máximo cada instante de esta vida. Disfrutar los juegos con los amigos, el salón de clases, los cumpleaños, las piñatas, los paseos en familia.

Le explicaría a ese niño que le espera un mundo que le brindará muchas oportunidades para tomar sus propias decisiones; porque algún día dejará atrás la niñez para enfrentar el hecho de que solo se es niño una vez en la vida. También le pediría que no se alejara de mí, aunque creciera. Que se mantuviera cerca para recordar la infancia de sorpresas, emociones, de canciones de regalos. Mis marionetas que cobraban vida en mi propio mundo cuando mis propias historias eran creadas.

Trataría también de convencerlo de que me dejara ser él nuevamente. Aunque sea por unos instantes. También le pediría recorrer la casa donde crecí. Ver de nuevo a mis seres queridos. Visitar mi escuela. Reencontrarme con mis maestras y mis maestros y volver a saludar a todos esos niños con los que crecí en mi infancia. A ese niño le digo que solo es cuestión de cerrar los ojos y desearlo con todo el corazón.

Rocío Cortés Campos, directora de la Facultad de Antropología

En este momento hay muchas cosas que no comprendes. Es un mundo injusto e ingrato, y lo seguirá siendo cuando seas mayor. Tendrás muchas batallas y peleas. Ganarás algunas; otras vas a perderlas por goleada; pero de todas obtendrás un aprendizaje invaluable, que te dará más armas para moverte y salir adelante.

Este tiempo en que lloras y ríes casi con la misma frecuencia, tiene una razón de ser: la vida te está preparando para lo que vendrá, haciéndote más fuerte y experimentada. Lo que sigue dentro de muchos años no será fácil, pero será grandioso. Y todo lo que viviste, sufriste y aprendiste fue lo que te llevó precisamente a donde estarás en el futuro… Rocío Cortes Campos, doctora en Ciencias Sociales

Ignora a los niños que te molestan por tu obsesión por la arqueología y la mitología. Sigue leyendo. No les hagas caso. En serio. Te servirá mucho más de lo que imaginas… Luisa Lane es alucinante, pero su vida tiene poco o nada de la realidad de un periodista. Un día serás reportera y podrás comprobarlo…

Los tres mosqueteros, versión ilustrada, que estás leyendo ahora mismo es sólo una de las novelas de Alejandro Dumas que leerás a lo largo de tu vida…

Levanta la cara, límpiate las lágrimas. Ser y pensar diferente no es una calamidad, sino una fortaleza. Sonríe como siempre. Aguanta, sé fuerte. Valdrá la pena. Ya lo verás.

Maru Medina Hollman, empresaria y coach de negocios

Maru de 8 años, quisiera que sepas desde pequeña, que casi todo lo que quieras en la vida lo podrás obtener, si estás dispuesta a pagar el precio.

El precio del que te hablo, se paga en monedas de:

Mucha lectura.

Abrazar el ensayo y error que llevan al mejor aprendizaje.

Poner más atención a la opinión que tu tienes de ti, que a la de los demás.

Nunca tener al miedo como consejero principal.

Buscar siempre la excelencia.

Dar y ayudar cada vez que puedas.

Mantenerse curiosa siempre.

Aprender a reírte de ti misma.

Agradecer constantemente la abundancia de tu vida.

Carlos Cárdenas Cáceres, empresario restaurantero

Que bella oportunidad de escribirte el día de hoy, y no te miento, ha pasado algún tiempo desde que pensé por ultima vez en ti. Te quiero compartir en pocas palabras lo mucho que he aprendido en el andar, así que Carlos toma nota que voy a comenzar

No te voy a hablar de los libros, el trabajo o la poesía, eso ya lo dominarás sin mis consejos algún día.Deja de juzgar a mamá y a papá por el trabajo. Hoy ya sé bien lo que cuesta el pan que a su momento a casa trajo.

Fallarás mas veces de lo que imaginas, no eres perfecto lo aprenderás mientras caminas.Disfruta a la familia, a tus abuelos y tus hermanas. Disfruta todo lo que puedas, que desde los veintes te saldrán canas.

Conchi Léon Mora, actriz y dramaturga

Sé el motivo de tus ojos tristes. En este momento te parece que no hay camino; mamá se gasta la vida trabajando y papá se gasta todo en alcohol. Mamá siempre está cansada, enojada, con jaqueca, papá a veces está borracho y a veces es un encanto.

No sabes si quererlo u odiarlo. Con tus hermanas la cosa es igual de difícil, odian cuidarte, odian estar pendiente de ti, para colmo eres "la más chica de las mujeres". Papá quería tanto que fueras un niño, pero eres niña. Temes a la oscuridad, a decir lo que piensas, al enojo de mamá que ha dejado moretones en tus piernas y espalda.

Lo lamento, tengo que decírtelo ahora, mamá nunca dirá: te quiero. Ella lo dice cuidando que comas y que ningún hombre te haga daño, sólo papá cuando la golpea y lo destruye todo.

Cumplirás todos tus sueños aunque ahora no hables de ellos, aunque los escondas por miedo a las burlas. Créeme: serás una artista a la que muchas mujeres admirarán y respetarán. Te irás de casa, te irás de Mérida. Harás cine, series de televisión, teatro. Darás conferencias en España. Irás a Edimburgo, a Alemania (donde te nominarán a un premio), a Argentina. Escribirás mucho. Encontrarás grandes amigos que serán tu verdadera familia. Y cambiarás esa mirada triste por unas carcajadas espectaculares, unas carcajadas a gran volumen que incomodarán a algunos pero que tú sabes que ahuyentan el miedo.

Tú sabes que se las debemos a tu infancia, a tantas noches de oscuridad. Estoy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa de ti. Siempre estaremos juntas. Y yo te cuidaré y amaré como debieron amarte a los ocho años. No eres pequeña, eres grande, mucho…te prometo que en la oscuridad encontrarás el brillo de tus estrellas.

María Eugenia Nava del Río, Mexicana Universal Yucatán 2019

Iría al pasado y me daría un abrazo. Me diría: lo estás haciendo bien. Tienes tantos sueños y quizá te frustres cuando las cosas no salgan como tú quieres.

Pero créeme que así es mejor, porque cuando crezcas te darás cuenta que hasta el día de hoy haz realizado todos tus sueños y siempre haces algo que te apasiona. Ríe más, juega más.

Ya habrá mucho tiempo para ser adulto y ser esa persona responsable. Valora todo lo que tus papás hacen por ti y en todo lo que no tienes que gastar aún. Brinca, haz ruido. Juega hasta cansarte, explora y sé feliz como todo niño debe de ser.

Mario Herrera Casares, "Dzereco", actor de teatro regional

Ese sueño que tenías que se sigue cumpliendo. A los 8 años hice mi primera aparición en un escenario con un diálogo hecho por mi abuelo, Mario Herrera Bates, "Sacuja". Y desde esa edad vivo enamorado del teatro, primero como extra y luego a los 17 años inicié de manera profesional mi carrera.

A ese niño le diría "siéntete orgulloso porque en el futuro vas a seguir trabajando para algo tan importante que fortalece nuestra cultura como lo es el teatro regional familiar, que no necesita de leperadas para hacer reir a la gente".

Lupita Quintal Catzín, Mérito Deportivo y Premio Estatal del Deporte 2019

A esa niña de ocho años le diría que no deje de soñar.

Citlali Ávila Padilla,estudiante de Matemáticas Aplicadas y Física

Lo primero que me diría es que a muchos adultos les gustaría volver a vivir su infancia por distintos motivos; que debo ser empática con mis pares. Y también con los adultos

Me explicaría que puedo ver a los adultos como unos niños grandes que muchas veces tienen miedo de seguir haciendo preguntas ante tanta falta de respuestas o temen no hacer las preguntas adecuadas. Por lo que una forma de vivir más plenamente en el futuro es disfrutando la capacidad de hacer preguntas y explorando la filosofía y las ciencias.

Me diría que guarde los momentos en los que reciba cariño y que de grande busque relaciones interpersonales sanas, en las cuales pueda contribuir al crecimiento de la otra persona y a la vez esa otra persona me haga crecer a mi. Me diría que la amistad es uno de los mejores compromisos y regalos en la vida y que puedo creer en el amor por el simple hecho de poder darlo. Me diría que aunque el cariño no es necesariamente correspondido, al darlo cultivamos nuestra capacidad de querer y eso nos hace seres humanos.

En resumen, me diría: " A donde quiera que vayas, ten siempre una pregunta porque así asegurarás un nuevo conocimiento o una nueva pregunta que te acerque a conocer algo nuevo. Aprende algo bueno de cualquier persona a la que conozcas y busca amistades con las cuáles compartir tus travesías".

Vero Díaz, diseñadora de moda

A la Vero Díaz de ocho años le diría que no deje de sonreír, de brincar, de jugar, explorar y de brillar.

Que su vida está llena de amor y alegría, pero sobre todo, que mamá y papá la aman sobre todas las cosas y que siempre estarán ahí para ella, en todo momento.