“No hay que temer” a impugnaciones

La reforma al Poder Judicial recién aprobada cambiará absolutamente la forma en la que se imparte justicia en Yucatán, afirmó ayer Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Gran Comisión del Congreso.

Es un gran compromiso, apuntó. Con esto de paso quedó demostrado que “en el Poder Legislativo sabemos ponernos de acuerdo, porque trabajamos para Yucatán”.

Vida Gómez Herrera, legisladora de Movimiento Ciudadano, en contraparte afirmó que esta reforma fue más bien una toma “por asalto al Poder Judicial, en los hechos hoy la mayoría oficial con los votos del PRI ha puesto en manos del grupo en el poder la integración por 15 años del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

Entrevistados por separado en el Congreso del Estado al concluir por la tarde la sesión plenaria en la que se aprobó por mayoría calificada la reforma al Poder Judicial, ambos legisladores expresaron sus opiniones enfrentadas sobre esta iniciativa.

“Creo que hubo un debate intenso en el pleno del Congreso del Estado, un debate que robustece nuestra democracia y también la vida parlamentaria, eso lo celebro de manera muy puntual y, por supuesto, el producto final contiene un cúmulo de propuestas sumadas al dictamen final que provienen de prácticamente todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado”, dijo Lozano Poveda.

El diputado panista consideró que precisamente incluir propuestas hasta de los diputados que votaron en contra le da un gran valor a estas reformas.

En cuanto a la posibilidad de que esta iniciativa sea impugnada o protestada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador citó que “toda ley es impugnable, no existe ninguna ley que no pueda ser impugnable, pero por supuesto que no hay que tenerle miedo a eso, creo que toda ley puede ser objeto de una impugnación. Quien crea que se ha transgredido una norma puede hacer uso de los medios legales para combatirla”.

Todos los que quisieron acudir presentaron escritos y propuestas, incluso en la misma sesión poco antes de ser aprobada, eso ayudó a enriquecerla y sacar un mejor producto legislativo, gracias a que se escuchó hasta a los trabajadores del mismo Poder Legislativo y se incluyeron sus peticiones, afirmó.

Por su parte, Vida Gómez explicó que votó en contra de esta iniciativa del gobernador porque en la práctica “se remueve a los actuales (magistrados) y se nombrará en su lugar a personas afines al gobierno actual, que permanecerán en sus cargos 15 años sin revisión alguna por parte del Congreso”.

“Lo que en realidad se necesita para acercar la justicia a la población y acabar con el rezago en el Poder Judicial es la apertura de más juzgados de primera instancia”, remarcó. “En esto coinciden tanto el propio Poder Judicial como los especialistas y profesionales del derecho”.

La entrevistada precisó que por esa razón Movimiento Ciudadano, a pesar de no estar de acuerdo, propuso que se incluya en la reforma establecer un juzgado por cada 30 mil habitantes en el estado y un criterio poblacional en localidades de más de 20 mil habitantes.

“Esto quiere decir que desde hoy es obligación constitucional la creación de 21 juzgados de primera instancia en Oxkutzcab, Izamal, Ticul, Hunucmá, Peto, Maxcanú, Chemax y Tizimín, entre otros lugares, de forma gradual en un plazo no mayor de tres años”, advirtió, aunque según ella no se incluyó esta parte.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

En los artículos transitorios se establece la disposición de que el Consejo de la Judicatura deberá instalar nuevos juzgados de primera instancia de manera gradual en los próximos tres años, y que se disponga de los recursos para hacerlo.