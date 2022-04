Acusan serie de irregularidades de jueza familiar en Mérida

A lo largo de más de dos años de que se realizan las mesas de atención ciudadana del Poder Judicial las quejas más frecuentes están relacionadas con juicios familiares, divorcios y manutenciones, indicó Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del pleno del Consejo de la Judicatura.

Denunciantes

En la sesión del lunes pasado, se recibió a afectados por el fraude de Crecicuentas.

“Estamos tocando puertas”

La titular del Juzgado V de Oralidad Familiar, Juliana Hortencia Soberanis Santana, fue denunciada el lunes ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia, y el pleno del Consejo de la Judicatura, por la presunta comisión de irregularidades en el ejercicio de su cargo.

La denuncia la presentó la señora Gabriela Imelda Pérez Polanco, durante la Mesa de Atención Ciudadana organizada por el Poder Judicial del Estado ese día.

Entrevistada al término del acto, la señora Pérez Polanco explicó que su queja tiene que ver con el expediente 589/2021, relacionado con un juicio de divorcio que lleva esa jueza y en el que, dijo, ha dictado acuerdos de manera parcial a favor de su exesposo.

“A pesar de todo el cúmulo de pruebas que le he presentado a la jueza, ésta no me devuelve la guardia y custodia de una de mis hijas”, afirmó. “Hace ocho días, por ejemplo, otro juzgado, a raíz de una carpeta de investigación por violencia doméstica en contra de mi exmarido, vinculó a éste a proceso y le puso un brazalete”.

Él sustrajo del hogar familiar a su hija mayor —menor de edad— pese a que ella tenía medidas de protección contra su excónyuge en ese momento, explicó.

Los acuerdos parciales de la jueza Soberanis Santana a favor de su exmarido, añadió, los ha combatido con amparos —“cosa que no debe ser”, dijo— y aun así ella no respeta el sentido de algunos de esos amparos.

Por ejemplo, señaló, la titular del Juzgado IV de Distrito, Socorro del Carmen Díaz Urrutia, resolvió un amparo a mi favor, en el que ordenó a la jueza Soberanis Santana pedirle a mi exmarido la devolución de un bien inmueble del patrimonio familiar. Ella respondió que no estaba en sus manos hacerlo porque mi exesposo ya había vendido ese bien y que la compra había sido de buena fe. Luego supimos que la compradora había sido su hermana.

Posteriormente, la jueza federal ordenó a la jueza Soberanis la publicación de otro acuerdo mediante el cual apercibía a mi exesposo, y le daba un plazo de 24 horas, para entregar el dinero de esa venta, pero él contestó que no lo podía hacer porque ya lo había gastado y la jueza nada hizo.

¿Qué le respondieron en la Mesa de Atención Ciudadana?, preguntó el Diario.

“El magistrado Ávila Heredia me dijo que entendía mi caso, pero que no estaba en sus facultades ordenarle a la jueza cómo hacer su trabajo, aunque hablaría con ella para que sea más efectiva, más empática, que le dé un enfoque prioritario a este asunto y que lo lea a fondo”, refirió.

Asimismo, la señora Pérez Polanco informó que ya denunció a la jueza Soberanis Santana ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura porque, si bien no me consta documentalmente, afirmó, percibo que en este caso puede haber tráfico de influencias, vía entrega de dinero, contactos, etcétera, y lo digo por los acuerdos que la jueza firma.

“No quiero que en mi caso se vaya a repetir la historia de Emma Gabriela (Emma Gabriela Molina Canto, asesinada por órdenes de su exmarido, en 2017). Por eso estamos tocando puertas”, manifestó.

El Poder Judicial del Estado realiza las Mesas de Atención Ciudadana desde 2019, con el fin de atender las quejas e inquietudes de la gente sobre el trabajo de los juzgados de primera instancia.

En la sesión de este lunes, Ávila Heredia, entrevistado en un receso, señaló que él y los integrantes del Consejo de la Judicatura, “tuvimos una charla con la gente de Crecicuentas, que es un asunto socialmente problemático”.

Las personas que vinieron, indicó, nos dijeron que este proceso ya se tardó mucho, entre otras razones porque la defensa de los inculpados pidió 200 careos, aunque una gran parte de los convocados no acudió porque viven en el interior del estado o son de edad avanzada.

“También plantearon el caso de algunas personas presuntamente responsables de ese fraude que están detenidas. Nosotros les ofrecimos buscar, a través de nuestro departamento de Intermediación, que las personas detenidas que tengan los asuntos más pequeños, lleguen a un arreglo con los acusadores para ver si es posible cambiar las medias cautelares”.

Crecicuentas era una caja de ahorros que estafó a cientos de personas, al ofrecerles altos intereses por depositar allí su dinero.

Otros asuntos atendidos el lunes fue el de un juicio sucesorio, en el cual desapareció aparentemente una cuenta de banco, y no se siguió el asunto, probablemente por el descuido de uno de los abogados del caso.

En este sentido, Ávila Heredia reconoció que “tenemos muchas quejas en contra de nuestros colegas abogados”.

Quejas

A lo largo de más de dos años de las mesas de atención, las quejas más frecuentes están relacionadas con juicios familiares, divorcios y manutenciones, expuso.

En el caso de los juicios familiares hay muchas quejas por el demasiado tiempo que éstos se tardan y por el desconocimiento del procedimiento judicial de parte de los mismos abogados y de la gente afectada.

También explicó que ahora con el divorcio incausado, aunque las personas se pueden divorciar de inmediato, luego queda la discusión sobre la pensión, los hijos y los bienes y por eso, en algunos casos, los juicios se entrampan, sobre todo en la guardia y custodia.

Además de Ávila Heredia asistieron a la mesa del lunes, celebrada en el auditorio del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio, el pleno del Consejo de la Judicatura, integrado por Sara Luisa Castro Almeida, Graciela Alejandra Torres Garma, Luis Alfredo Solís Montero y Carlos Alfonso Murillo Ku, así como la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial, Elma Gabriela Ávila Miranda.

Se informó que la próxima mesa podría llevarse a cabo a mediados del mes de mayo.—HERNÁN CASARES CÁMARA