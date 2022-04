Escándalo jurídico: suplantan identidad de septuagenario para robarle un terreno

“Era mi jubilación... y me la quieren robar”.

Con esas palabras resumió el ingeniero R.O.R., de 74 años de edad, una situación que en teoría lo ha dejado sin un bien que adquirió hace más de 40 años y por el que está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias.

Su denuncia es de un fraude consumado al estilo de la mafia inmobiliaria, del cual se enteró de manera fortuita al tratar de hacer una operación.

En síntesis, suplantaron su identidad, se presentó la identificación de un homónimo y se falsificó su firma para realizar una compraventa que oficialmente quedó registrada en dos millones de pesos. La propiedad, dice el afectado, vale el triple de esa suma.

El acto involucra a conocida notaría pública, que avaló la operación, y ha sido motivo de una queja ante el Consejo de Notarios de Yucatán, que preside Héctor José Victoria Maldonado. Hasta hoy el denunciante no recibe respuesta de este organismo y la notaría se deslindó prácticamente de la operación de la cual dio fe.

“Si todo estuviera bien, si no hubiera contubernio, ¿por qué no me han buscado?”, pregunta la víctima ante esa situación.