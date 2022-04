Garantías legales atraerían a más inversionistas

La principal razón por la cual están detenidas las inversiones es la incertidumbre que existe sobre el estado de derecho. Si no hay certeza jurídica, los inversionistas detienen sus proyectos, no quieren poner en riesgo sus inversiones, señaló Luis Foncerrada Pascal, director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab.

“Desgraciadamente, México pierde una gran oportunidad porque hay muchísimas empresas de Estados Unidos y del extranjero que están volviendo la mirada para invertir en el país, pero con la incertidumbre puede captar las inversiones el mismo Estados Unidos y pasaríamos del ‘nearshoring’ (inversión en México) al in-shoring (inversión de las mismas empresas americanas en Estados Unidos).

Foncerrada Pascal aseguró que “estamos ante una gran oportunidad de captar inversiones si ofrecemos certeza jurídica”.

“Este panorama de las inversiones coloca a Yucatán en una inmejorable posición para captar inversiones”, pronosticó. “Aquí en Yucatán el gobernador, los jueces y la política de desarrollo económico tienen como premisa dar certeza jurídica. Es una gran oportunidad para que Yucatán traiga la mayor inversión nacional y extranjera”, señaló.

“Si se sabe en toda la República, que en Yucatán sí se respeta la ley, sí hay certeza jurídica, vendrán para acá. Sin duda, el gobernador Vila ha hecho una buena labor a favor de la economía”.

El economista participará en el Congreso “Infinity & Beyond”, que organiza esa casa de estudios y que se llevará al cabo en formato presencial mañana jueves y el viernes.

En el evento participará el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que dará un panorama de primera mano sobre la inflación, el crecimiento económico y la generación de empleos.

“Son la solución”

“Las inversiones son la solución, es la única forma, no hay magia; si no creamos empleos ni crecemos, nos bajarán la calificación las calificadoras internacionales y tendremos más incertidumbre, más delincuencia y más pobreza”, advirtió el doctor Foncerrada Pascal en entrevista previa a la inauguración del Congreso de Negocios.

Éste se inicia mañana y termina el viernes 8 en formato presencial en el auditorio Gómory.

El subgobernador Heath ofrecerá la conferencia “Perspectivas económicas y panorama actual” este jueves a las 10 de la mañana, con la conducción y acompañamiento del doctor Foncerrada Pascal, en un foro abierto previa compra del boleto en la página web de la Anáhuac Mayab.

El doctor Foncerrada Pascal fue director de política monetaria y crediticia y director de financiamiento externo de la Secretaría de Hacienda federal, analista y asesor financiero de varias firmas. El actual directivo de la Anáhuac Mayab adelantó el panorama económico que prevalece en México.

Los ajustes a la baja del Producto Interno Bruto (PIB) son porque el crecimiento es tan pobre que no genera ingresos para el gobierno, los empresarios ni las personas. Por tanto, la deuda pública puede correr el riesgo de no pagar o puede profundizar el déficit en el gobierno federal y esto le preocupa a las calificadoras, que bajaron las expectativas de crecimiento de México para este año y para 2023.

Esperanza

Sin embargo, el analista financiero de la Anáhuac Mayab no pierde el optimismo y cree que vienen tiempos mejores para el país a mediano plazo, por lo que aconseja prepararnos para una mayor producción y mayor demanda.

“Esta situación pasará, vendrá el momento de total certeza jurídica y vale la pena ir invirtiendo a fin de estar preparados para hacer frente a una demanda mayor y un empleo mayor, es nuestro país, hay que cuidarlo y hacerlo crecer”, dijo.

“Más del 95% de los que trabajan en México están el sector privado, no en el gobierno; la economía es del sector privado, hay que mantenerla fuerte y firme, la economía no es del gobierno, es nuestra”, refirió.

En su opinión, hay tres situaciones esenciales que le preocupan. La primera es la inflación que es alta y no cede. Como se sabe, la inflación tiene dos grandes componentes, uno es lo que se llama la inflación subyacente que tienen los alimentos procesados, el aumento de precios en bienes y servicios, y éstos son los que muestran tasas continuas a la alza.

Es muy preocupante porque la inflación de febrero fue de 7.3%, en los alimentos fue de 9.4% y en las otras mercancías de 7.2%.

La otra inflación es la no subyacente, que abarca frutas, verduras y energías. También fue alta en febrero, con un alza de casi 20% en frutas y 14% en productos pecuarios, y eso genera una seria preocupación.

Parte de la plática del subgobernador del Banco de México será sobre las tasas de interés, como estrategia para bajar la inflación creciente.

La otra preocupación tiene que ver con el crecimiento económico. La Secretaría de Hacienda publicó un documento sobre los precriterios para 2023 basado en el marco macroeconómico.

En ese documento se indica lo que espera para los principales variables para 2023, sobre las tasas de crecimiento y de inflación, dos variables importantes que se toman en cuenta para la estructuración del presupuesto federal, el gasto, la ley de ingresos y el endeudamiento del gobierno federal.

Hacienda espera para 2022 la inflación termine en 5.5%, pero en opinión del doctor Foncerrada, le parece muy optimista y para él estaría entre 6.5% o 7%.

En 2023 ven una inflación de 3.3%, en lo cual también difiere y cree que estará entre 4.5% o 5%.

Respecto a las tasas de interés, el Banco de México ve una tasa a 28 días de 6.7% para 2022 y 7.9% para 2023, pero para él estaría en 7.5% y 8%, respectivamente.

En términos del crecimiento del PIB, Hacienda también se muestra muy optimista porque pronostica un crecimiento de 3.4% en este año, algo que al entrevistado le parece imposible de lograr porque los indicadores llevan a un crecimiento abajo del 2%. Su pronóstico es que estará entre 1.7% y 1.8%.

No cree que haya un crecimiento económico más allá de ese porcentaje.

“Las encuestas del Banco de México arrojan en promedio 1.8% de crecimiento para este año y para 2023 traen 3.5%, sus estadísticas que presentan son extremadamente optimistas”, señaló.

“¿Cuál es la razón por la que creo que ellos, el Banco de México, están equivocados? La principal razón es que no hay la inversión que se requiere en el país. No se tienen las inversiones para crecer a esas tasas, la inversión de hoy es de 18% del PIB, con esto apenas crecerá un 2%, para crecer al 3.5% México debería tener el 21% o 22% en el PIB, francamente, no se ve que pueda estar en este panorama”.

