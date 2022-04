Mérida supera los 50 grados de sensación térmica

La ciudad de Mérida superó los 40 grados de temperatura y los 50 grados de sensación térmica según publica Meteorología Yucatán en su cuenta de Facebook.

La ciudad blanca marcó un registro de 42.3 °C y sensación térmica máxima alcanzó los 52.6 °C.

uD83CuDF21uD83DuDD25Calor brutal!!! Se registra la temperatura más alta de lo que va del año en la ciudad de #Mérida con 42.3 °C.

La sensación térmica máxima alcanzó los 52.6 °C. pic.twitter.com/nwkB2rLQKr — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) April 6, 2022

¿Cuándo llegará el frente frío a Yucatán?

El frente frío 41 que pondría fin a una racha de altas temperaturas en Yucatán llegaría en la madrugada del próximo viernes 8 de abril, pero sus efectos, por una vaguada inducida, se comenzarán a sentir con lluvias desde el jueves en la tarde.

#AVISO



Se espera el ingreso del Frente Frío No. 41, con el cual, tendremos sus primeros efectos desde la tarde del jueves 07 de abril con lluvia ligera a moderada; y su entrada será entre las 12:00 y 2:00 de la mañana del viernes 08 de abril. (1/2) pic.twitter.com/hivcUm7gLG — Protección Civil Yucatán (@procivy) April 6, 2022

Calor extremo en Yucatán

Fuentes meteorológicas ya habían señalado que se presentarían los niveles 1 y 2 de "calor extremo" en varias ciudades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Entre las ciudades con nivel 1 (de 38 a 40 grados) se encuentran Muna, Valladolid, Tizimín, Tekax, Candelaria, Palizada y José María Morelos.

Con nivel 2 (de 41 a 45 grados) estarán, entre otras, Mérida, Izamal, Oxkutxcab, Hunucmá, Campeche y Hecelchakán.

Incendios debido al intenso calor

Protección Civil alertó de varios incendios que se han registrado en diferentes municipios de Yucatán como Valladolid, Tixcacalcupul y Chikindzonot, donde se quemaron zonas de pastizal y monte alto sin afectaciones a propiedades.

El día de ayer en Kanasín también se reportó un incendio en un terreo baldío originado por el efecto lupa que llevó varias horas controlar y sofocar.

¿Qué temperatura hubo en otros municipios de Yucatán?

Según el reporte de CIAFEME UADY éstas fueron las temperaturas de otros municipios de Yucatán:

Mérida

Fiuady norte: 40,6 C

Ciafeme Nororiente: 40,2 C

Gerpy poniente: 42,0 C

Zona metropolitana

San Camilo Kanasín: 40,3 C

Uman: 40,5 C

Interior del Estado

Costa

Progreso: 38,0 C

Celestún: 36,7 C

Dzilam Bravo: 39,2 C

Isla Pérez: 30,1 C

Suroeste

Maxcanú: 41,5 C

Oriente

Valladolid: 37,5 C

Noreste

Tizimin: 36,6 C

Rio Lagartos: 38,7 C

Sur

Tantakin: 38,0 C

Escondido: 39,5 C

Datos: uady/SEMAR/conagua / fuente propia

Referencias: CICESE/WPC/U.S. WEATHER /SMN/ NOAA/CNH/CSU