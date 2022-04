Salud Mental en Yucatán: piden cuentas a la SSY sobre una ley y no hay respuesta

La ley de Salud Mental en la que se aborda el tema del suicidio parece ser letra muerta en Yucatán, y “al menos no nos consta que para empezar esté funcionando su consejo estatal”, afirmó la diputada local Vida Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano (MC).

“Desde el año pasado pedimos información de esos trabajos y no nos responde la Secretaría estatal de Salud, a pesar de que hemos insistido. Y si no responden, para nosotros no funciona”, recalcó la legisladora.

“Necesitamos leyes útiles, pero sobre todo que se cumplan y le sirvan a la ciudadanía. Hoy el Congreso trabaja en una iniciativa para hacer la nueva Ley de Prevención del Suicidio, que incluye crear un Consejo Estatal, con los mismos integrantes salvo una persona diferente al que integran el que ya existe por la Ley de Salud Mental. ¿De qué nos servirá tener dos consejos si el primero no funciona?”, refirió.

¿Ley de Prevención del Suicidio, sobre una "ley muerta"?

Entrevistada en el Congreso en torno al tema del suicidio, un problema presente en el estado desde hace años y que va en aumento, la legisladora recordó que el viernes pasado organizó un foro de parlamento abierto sobre salud mental.

En aquella ocasión se tocó también el tema del suicidio y se obtuvieron propuestas interesantes que presentarán a la Comisión de Salud para enriquecer la iniciativa de la nueva Ley de Prevención del Suicidio.

La diputada admitió que no asistió al foro convocado por la Comisión de Salud del Congreso para abordar el tema del suicidio con especialistas y alcaldes porque no tenía nada qué aportar.

Ahora, con los resultados de su evento, dijo que ya tiene importantes aportaciones por hacer y acudirá a la primera convocatoria que se dé y así enriquecer la iniciativa de la nueva ley.

Vida Gómez afirmó que los estudiantes que participaron en el evento que organizó descubrieron que en la iniciativa se propone un nuevo consejo, que resulta idéntico al que la Ley de Salud Mental establece, que ya debería estar funcionando y hasta donde se sabe no es así. Surgió la pregunta: ¿para qué dos consejos iguales?

Piden respuestas sobre un consejo a la SSY

También recordó que por iniciativa suya el año pasado el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud en Yucatán información sobre los casos de suicidio, qué se hace y si ya sesionó su consejo estatal. Incluso cuando compareció Mauricio Sauri Vivas, secretario estatal de salud, por la glosa del informe, se lo recordó y ofreció mandar la información, pero hasta hoy sigue sin enviarla.

“Mientras no tengamos respuesta al exhorto no puedo decir que se cumple la ley, porque no nos han enviado pruebas de que se está cumpliendo”, puntualizó.

La también presidenta estatal de Movimiento Ciudadano añadió que otro punto importante que surgió en el foro que realizó fue la propuesta de la psicóloga Salomé Sansores López, quien en el teatro regional interpreta al personaje de “Chepita Kakatúa” y como profesionista imparte talleres sobre el suicidio. Dijo que le da un sentido social a lo que tiene que ver con la psicología.

“La participación de Salomé fue para abrir el debate de lo que pasa hoy día en los municipios del interior del estado en torno a la salud mental. Ella plantea cuántos psicólogos y psicólogas deben estar atendiendo en los municipios y no los hay. Además, propone un padrón estatal de los especialistas que se dedican a la consultoría privada a fin de que se registren y aporten información que sería muy útil para el Estado”, explicó.

La diputada Gómez indicó que si existiera un padrón que pueda informar periódicamente a la Secretaría estatal de Salud y decirle, por ejemplo, que se atienden 120 casos de manera privada, que tres son de riesgo y cuatro en otros municipios, sería rica la información para que el Estado haga políticas públicas en salud mental.