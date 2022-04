Calor en Mérida: ¿Dónde es más intenso y por qué? Estos son los ''hornos'' de la ciudad

Diversos factores han propiciado que las condiciones climáticas sean severas en Mérida, con días extremadamente calurosos.

Luis Andrés Novelo Castro, coordinador de Ingeniería Ambiental de la Universidad Anáhuac Mayab, explica que la capital del estado se caracteriza por las altas temperaturas focalizadas en ciertos puntos, con variaciones de hasta cuatro grados de uno a otro.

Una de las zonas donde hace más calor en Mérida es el Centro Histórico, ya que presenta un elevado flujo vehicular y ya cuenta con muy pocos espacios arbolados. También la zona norte de la ciudad destaca por su extremo calor ante su acelerado desarrollo habitacional y comercial.

Otro sector caluroso es la zona industrial, por sus pocas áreas arboladas, sus grandes extensiones de naves industriales y amplias vialidades de pavimento para el tránsito de transportes de carga. Los procesos productivos son generadores de gases arrojados a la atmosfera, indica el experto.

¿Dónde hace más calor en Mérida?

La crisis del cambio climático es un problema a escala global del que Yucatán y particularmente Mérida no son ajenos . La capital yucateca, blanca y cálida, en los últimos años ha sobrepasado por mucho este último calificativo porque las condiciones atmosféricas se han tornado severas con días extremadamente calurosos.

Factores como la deforestación, el crecimiento de la mancha urbana y la generación de gases derivados de la circulación de numerosos automotores e intensa actividad industrial se suman a las condiciones meteorológicas y geográficas de la ciudad para propiciar sensaciones térmicas sofocantes.

En este sentido, la capital yucateca se caracteriza por las altas temperaturas focalizadas en ciertos puntos, con variaciones de hasta cuatro grados de uno a otro, lo cual se explica por las condiciones ya mencionadas, según refiere Luis Andrés Novelo Castro, coordinador de Ingeniería Ambiental de la Universidad Anáhuac Mayab.

En entrevista con el Diario, el ingeniero Novelo Castro recuerda que la crisis del cambio climático se da como consecuencia de las variaciones en la temperatura del planeta debido a múltiples factores humanos.

“Hay un cambio en los patrones de la temperatura, lo que se traduce en días más calurosos o temperaturas extremas”, señaló.

¿Qué es el fenómeno de islas de calor y cómo impacta en Mérida?

“En el caso de la ciudad de Mérida, en estas temporadas se da el fenómeno de islas de calor, que son puntos geográficos donde se presentan factores que abonan a elevar las temperaturas, siendo éstos la deforestación o la pérdida de áreas verdes, los procesos de urbanización como la construcción de edificios y planchas de concreto y la generación de gases productos del intenso tránsito vehicular y de la actividad industrial”, explicó.

En la medida en que un punto de la ciudad suma uno o más de estos factores, en esa proporción se presentan las temperaturas más altas.

Zonas donde hace más calor en Mérida



El Centro Histórico tiene una dinámica muy intensa, es el lugar donde converge la población para realizar actividades relacionadas con comercio, servicios, bancos, instituciones oficiales, turismo, entre otras.

Esta zona presenta un elevado flujo vehicular y cuenta con muy pocos espacios arbolados. Muchos de los edificios en uso en esta zona de la ciudad cuentan con sistemas de aire acondicionado, los cuales también generan emisiones a la atmósfera que abonan al aumento de la sensación térmica.

La zona industrial . Grandes extensiones de naves industriales, amplias vialidades de pavimento para el tránsito de transportes de carga , presencia constante de camiones de carga y vehículos de trabajo, pocas áreas arboladas y procesos productivos generadores de gases arrojados a la atmosfera convierten a esa zona en una de las más calientes de la ciudad.

. Grandes extensiones de para el tránsito de , presencia constante de camiones de carga y vehículos de trabajo, y procesos productivos generadores de gases arrojados a la atmosfera convierten a esa zona en una de las más calientes de la ciudad. La zona norte . Por su acelerado desarrollo habitacional y comercial en los últimos años, este es también otro punto muy cálido de Mérida. Igual tiene desarrollos habitacionales de gran tamaño, edificios y centros comerciales con extensas áreas de estacionamiento.

. Por su acelerado desarrollo habitacional y comercial en los últimos años, este es también Igual tiene desarrollos habitacionales de gran tamaño, edificios y centros comerciales con extensas áreas de estacionamiento. El aeropuerto. La terminal aérea internacional “Manuel Crescencio Rejón” ocupa la más grande extensión de terreno dentro de la ciudad de Mérida, las pistas y espacios habilitados para las operaciones aeronáuticas pueden concentrar altas temperaturas durante el día.

No obstante, debido a que es una zona de acceso restringido y delimitado perimetralmente por muros y áreas verdes, la gran mayoría de las personas no cae en la cuenta de ello. En teoría no representaría un impacto al fenómeno de isla de calor.

El Anillo Periférico. Esta es la vialidad más transitada de la capital yucateca, pese a sus múltiples adecuaciones y modernizaciones poco a poco ha visto rebasada su funcionalidad debido al aumento del parque vehicular y al crecimiento urbanístico que ha experimentado en torno al mismo.

La zona sur de Mérida, caliente pero no sofocante

No obstante, la alta temperatura no es igual de un punto a otro de la vialidad, nuevamente el sector norte puede ver incrementada la temperatura por los desarrollos urbanos y la falta de zonas arboladas, no así el Periférico sur, por ejemplo, que aun teniendo una alta carga vehicular su dinámica de crecimiento urbano no ha sido tan agresiva.

El sur de Mérida. Esta zona tiene características muy singulares que permiten entender porque, si bien las temperaturas son altas, no son tan sofocantes como en otros puntos de la urbe.

Ahí el flujo vehicular es mucho menor que en el norte, las colonias y espacios urbanos se caracterizan por tener predios más amplios que posibilitan la siembra de árboles en los patios.

A menor flujo de vehículos, menor generación de gases; a espacios más amplios, más posibilidades de que crezcan los árboles. Casi no hay industrias.

Por estas razones la variación de la temperatura del sur de Mérida respecto al norte puede ser de tres y hasta cuatro grados.

Las comisarías. Éstas también son otro ejemplo de cómo los factores humanos pueden modificar las temperaturas.

Existen algunos ejemplos de comisarías cercanas a Mérida que han experimentado una transformación urbanística muy importante y en consecuencia pasa lo que ya se ha indicado: más construcciones, menos espacios arbolados; más población equivale a más tránsito vehicular, generación de gases y altas temperaturas.

Las comisarías más pequeñas y alejadas de la capital yucateca, que no se encuentran dentro de las áreas de interés de los desarrolladores inmobiliarios, registran temperaturas menores a las de aquellas donde se han asentado nuevos desarrollos habitacionales, como Xcunyá o Komchén.

¿Qué sucede con el calor en los grandes fraccionamientos?

Los grandes desarrollos urbanos ofrecen un tipo de vivienda en un espacio limitado a la que se le asigna una pequeña área verde (el jardín). Si bien los desarrollos por ley deben contar con áreas verdes, lo ideal es que cada casa cuente con un espacio verde (microclima).

Por desgracia, algunas personas transforman ese espacio destinado a un jardín a la construcción de un garaje o la ampliación de una nueva pieza, lo que da por resultado una construcción que acumula y genera calor.

Los aires acondicionados generan emisiones de gas que también contribuyen a la concentración del calor, su uso excesivo es también parte del problema.

¿Cómo mitigar el calor en Mérida?

Se explicó que como ciudadanos es necesario adquirir conciencia de que la crisis del cambio climático ha sido causada por el ser humano y solo él puede revertir las cosas, de modo que las acciones que uno establezca ahora tendrán un impacto en el futuro. Hay que reducir las emisiones de gas de la industria y el tránsito vehicular, además de adquirir un estilo de vida más consciente del entorno natural.

Es necesario que gobierno, iniciativa privada y sociedad promuevan más espacios verdes, reforzar los ya existentes, arborizar los puntos de la urbe más afectados por la pérdida de árboles y asumir el compromiso de tener en casa un microclima, un espacio verde que contribuya a controlar las temperaturas.