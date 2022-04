Estancia en Iowa de estudiantes de la U. Marista

El aprendizaje del idioma inglés abrió la oportunidad para que siete jóvenes de la Universidad Marista vivan por primera vez la experiencia de un viaje al extranjero, una estancia y estudio presencial en una universidad del estado de Iowa, Estados Unidos.

Solo una estudiante había viajado y visitado Canadá, los seis restantes nunca han salido al extranjero, pero todos estarán por primera vez en Estados Unidos, lo que es como un sueño para ellos, una oportunidad que aparece una vez en la vida y el deseo de mejorar su inglés que servirá para aumentar sus competencias profesionales a futuro.

Los siete jóvenes, cinco mujeres y dos varones, viajarán por avión este sábado, a las ocho de la mañana, de Mérida con escalas en Houston y Chicago y al destino final del viaje: la ciudad Cedar Falls.

Ahí se ubica la University of Northern Iowa, donde estudiarán los universitarios maristas dos semanas.

El rector de la Universidad Marista de Mérida, maestro Miguel Baquedano Pérez, despidió a los jóvenes ayer. Les dijo que vivirán una experiencia nueva y bonita porque no solo mejorarán su inglés, sino que conocerán otras ciudades y la cultura americana. Les pidió que se cuiden, siempre anden en grupo, disfruten su estadía y pongan en alto el nombre de la Universidad Marista.

Los siete jóvenes seleccionados será el primer grupo de intercambio presencial y el segundo con la universidad de Iowa, aunque la primera fue virtual por la pandemia. La estadía en la universidad estadounidense será del 9 al 24 de abril.

Además de las clases de inglés avanzado, tienen una agenda de visita guiadas en sitios turísticos y conferencias sobre migración, Covid-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania, entre otros temas de interés global.

Al frente del grupo van las maestras Victoria Albertos González, coordinadora del Centro de Idiomas, y Sol Gordillo Mena, coordinadora de Programas Internacionales de la Universidad Marista de Mérida.

Los universitarios becados al 100% son Ana Cristina Canto Salazar, 6o. semestre de la licenciatura en Fisioterapia y Rehabilitación; Hannah Crysthal Villoria Quiñones, 4o. semestre, Contaduría; Adriana Lizeth Escamilla Canul, 4o. semestre, Diseño de Interiores; Elian Fernando Pietra Mukul, 6o. semestre, Ingeniería Civil; Ana Lucía Martín Osorio, 4o. semestre, Administración Turística; Eduardo Abdiel López Solís, 8o. semestre, Administración; y Lirio Eugenia Llanes Canul, 6o. semestre, Derecho.

“Es una experiencia nueva. No solo vamos a aprender inglés, sino la cultura americana, nos dará oportunidad de convivir con otros estudiantes y veremos cómo se desempeñan, es como un sueño lo que viviremos”, manifestó Ana Cristina.

“Es mi primer viaje en avión y al extranjero, es como un regalo que nos está dando nuestra universidad”, comentó Hannah. “Es una magnífica experiencia y el inglés nos ayudará en nuestras carreras. Nos vamos a esforzar porque también tenemos que cumplir con nuestras clases de aquí en la marista”.

Ana Lucía consideró que es la oportunidad más grande que recibe de su universidad porque el inglés le servirá para su carrera de turismo y necesita perfeccionar este idioma extranjero. Conocerá el estilo de vida del universitario estadounidense, había soñado con conocer Estados Unidos y una oportunidad como la que reciben es un sueño que aparece una vez en la vida.

“Me siento nerviosa, nunca he ido tan lejos, estoy muy emocionada con ir a estudiar a Estados Unidos”, señaló Adriana Lizeth. “Desde que informé a mis papás, me dijeron te vas. Es un sueño para todos nosotros, este tipo de oportunidad solo se presenta una vez en la vida y no la desaprovecharé”.

Elian Fernando explicó el proceso de selección. Escogieron a quienes tuvieran 80% de beca y un buen dominio del inglés. Ya llevan tres semanas de clases en línea y estas dos semanas será presencial en la universidad de Iowa. Cuando regresen, completarán las dos últimas semanas para concluir el curso intensivo de inglés.— Joaquín Chan Caamal