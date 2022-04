“Salgamos a las urnas“, llama diputada de Morena en Yucatán

Los diputados de Morena que sistemáticamente denuncian que se violan las leyes electorales en Yucatán, ayer violaron la ley en la tribuna del Congreso al llevar el tema de la revocación de mandato y pedir a la ciudadanía que acudan a las urnas este domingo, cuando está prohibido a los funcionarios y servidores públicos difundir y abordar este tema públicamente, afirmó Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno.

En la sesión plenaria del Congreso también se anunció la aplicación del parlamento abierto para trabajar en una Ley de Movilidad, además de proponer iniciativas para dotar a Yucatán de una nueva Ley de Cultura Física y Deporte, y a cuatro días de realizarse en el país la consulta de la revocación de mandato, se presentó una iniciativa para que se regule ese proceso en la entidad.

Al llegar a los asuntos generales, Lozano Poveda propuso y se aprobó por unanimidad guardar un minuto de silencio en memoria del empresario Manuel Díaz Rubio, quien falleció en días pasados y en enero recibió la medalla “Héctor Victoria Aguilar”.

“Este recinto y quienes integramos el pleno lo honramos en vida, y hoy que su espíritu navega a un plano en el cual ha trascendido, y en el cual seguramente habrá océanos por surcar, lo honramos ante su ausencia”, añadió al recordar que Díaz Rubio fue un hombre humilde, agradecido, ocupado por Yucatán, por la paz y el respeto a todas las creencias, comprometido con el trabajo congruente, pensamiento, palabra y acción; generoso en la familia, en la empresa, en la vida y con su pueblo.

En asuntos generales Alejandra Novelo Segura, coordinadora de la bancada de Morena, usó la tribuna luego de recordar pasajes políticos y democráticos del país hasta llegar a la revocación de mandato e invitó a la gente a salir a votar el domingo.

“Les invito a que salgamos a las urnas este domingo y expresemos nuestro sentir. Vamos a seguir construyendo una democracia efectiva, que nos represente, pero también, de las que seamos actores activos todos. Este proceso de revocación de mandato nos da esa oportunidad por primera vez en la historia de México, vamos a las urnas a ser parte de un gobierno que debe de ser para todos”, expresó.

Al concluir la sesión, Lozano Poveda afirmó que esa intervención de la diputada morenista viola las normas electorales del país, “precisamente por el respeto a las tribunas no se le rebatió, porque la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no mía, no es un punto de vista mío, es una resolución del Tribunal Electoral, es muy clara, existe la prohibición a los funcionarios públicos de la difusión, de la propaganda de la revocación”.

“Eso es lo que sucedió en la sesión de hoy, quienes acusan de delincuentes electorales, quienes dicen que sistemáticamente se viola la ley, hoy incurrieron en un ilícito; preferimos dejarlo en manos de los ciudadanos de Yucatán, por eso no se hace uso de la tribuna y creo que uno no puede estar en contra de la libertad de expresión y de los valores democráticos”, dijo.

El panista comentó que es lamentable, pero es nuestra realidad. “Creo que Yucatán es un estado donde tenemos muy claro el tema de los valores democráticos, se hace un llamado al respeto de las resoluciones judiciales”.

En este caso en particular a dejar que la ciudadanía se exprese que no haya intervención de quienes no deben intervenir, “ese es el llamado y creo que en la medida en que quienes generamos normas generamos leyes, seamos los primeros en respetar la legalidad”.

Retomando la sesión del Congreso, siempre en asuntos generales, la priista Karla Franco Blanco presentó una iniciativa de reformas para impulsar una mayor protección de la infancia y la juventud de Yucatán, en materia de supervisión y cuidado de niños y adolescentes sujetos a tutela pública, con un espíritu garantista para proteger los derechos humanos.

Karem Achach Ramírez, diputada del PAN, presentó una iniciativa para crear la Ley de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de crear un marco normativo moderno y actualizado, que considere el deporte adaptado y el respeto de los derechos de los deportistas con discapacidad, que también brinde a las mujeres deportistas seguridad y un trato de igualdad y con perspectiva de género en espacios y competencias deportivas.

Rubí Be Chan, legisladora de Morena, entregó otra iniciativa para tratar de modernizar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y su reglamento, en lo que se refiere al Parlamento Abierto.

Vida Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano, invitó a todos en general, sumarse a los trabajos de parlamento abierto que organizará a partir de mayo, “y que no pararán ni con el receso de este período, para construir de manera conjunta la iniciativa ciudadana de Ley de Movilidad del Estado”.

Rafael Echazarreta Torres, legislador de Morena, presentó un proyecto de decreto por el que se expide la ley que regula la Revocación de Mandato en Yucatán.