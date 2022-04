Cecilia Patrón: La reforma eléctrica encarecerá la luz

La diputada federal Cecilia Patrón aseguró que la bancada del PAN ha fijado su voto en contra de la reforma eléctrica que propone el gobierno de la Cuarta Transformación, debido a que hará que la luz sea más cara, provocará más contaminación y dañará la salud de los mexicanos, se indica en un comunicado.

“Sería atentar contra nosotros mismos, los mexicanos deben entender que lo que se debe hacer es generar energía más económica, no solo para que bajen las tarifas, sino que al menos ya no sigan subiendo, en el PAN ya lo analizamos con expertos, la reforma de la 4T se empeña en utilizar combustóleo, en vez de generación eólica o solar, hasta un infante entiende que eso no es factible”, expresó.

La legisladora yucateca explicó que en la Cámara de Diputados se discute en estos días la también llamada #LeyBartlett que, según el Laboratorio Nacional de Energías renovables (NREL) de Estados Unidos, los costos de generación eléctrica se incrementarán a más de la mitad de lo que cuesta ahora. Es decir, en muchos hogares aumentará hasta 142 pesos en el recibo promedio y peor aún, en familias con bajo consumo el incremento puede ser de hasta 334 pesos.

“Además, la reforma eléctrica que propone el gobierno destruye los órganos reguladores de energía, los avances en energías limpias y los tratados internacionales, cuya esencia es cuidar nuestra naturaleza, detener el cambio climático y contaminar menos el ambiente”, recordó Cecilia Patrón.

Acción Nacional propone una reforma eléctrica que impulse las energías limpias y baratas, donde las y los mexicanos puedan acceder a la electricidad tanto en zonas rurales y urbanas a un bajo costo, como un derecho humano.

“En México existen enormes posibilidades para contar con electricidad a precios muy cómodos, pero también que llegue a todas las familias y que, a su vez, proteja el futuro del medio ambiente, porque el sol y el viento son gratis”.

Advirtió que se requiere una paraestatal responsable con el medio ambiente, la salud y la economía mexicana, que brinde garantías a las familias. porque es inaceptable que quienes, por ejemplo, ya invirtieron 4 años de sus ingresos familiares en celdas solares, esta Reforma se los destruya por una decisión autoritaria similar a países como Venezuela que tardan hasta tres días sin servicio.

“Aquí en México, es un hecho que esa Reforma ocasionará apagones, tarifazos, contaminación, otorgará el poder a una sola persona (Bartlett) que, por lo que se ve, tendrá el poder de manejar políticamente el servicio”.

Dijo que el PAN no está buscando favorecer a nadie más que a las familias mexicanas, tanto en su economía, salud y entorno y peleará hasta lo último para que no se apruebe sin esos beneficios, pues primero son las familias.