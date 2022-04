¿Votar o no votar por la revocación de mandato de AMLO?

La consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizará el próximo domingo. Alrededor de este ejercicio ciudadano han surgido diversas opiniones, mientras la pregunta para los ciudadanos es "¿votar o no votar el 10 de abril?

¿Por qué sí votar en la revocación de mandato de AMLO?

A continuación, una síntesis de algunas de las opiniones sobre la consulta de revocación de mandato publicadas en Diario de Yucatán ( en el nombre de cada institución o articulista se encuentra el enlace a la nota completa publicada en yucatan.com.mx).

El coordinador del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) Yucatán, Addiel Herrera Osorio, hace un llamado a no tener miedo y salir a votar. “¿Por qué nos da miedo si en otras democracias del mundo funciona y funciona bien?”, dijo.

"La abstención es el peor enemigo de la democracia y la mejor arma para que los gobiernos autoritarios y dictatoriales se afiancen en el poder... Salgamos a votar sin importar que al final del día López Obrador se salga con la suya, escribió José Santiago Healy en febrero pasado. Sin embargo, el 7 de abril pasado publicó, a raíz del proselitismo del funcionarios públicos, que la consulta será un ejercicio inútil y costoso.

El maestro Pinelo Sansores hace un llamado a participar. Es contradictoria la postura de quienes diciéndose demócratas llaman a no hacerlo, considera. "O se está o no se está de acuerdo con la democracia, cuya expresión más acabada es el voto. La cita con la historia es el 10 de abril, no en 2024, para eso falta mucho", sostiene.

¿Que opinión tiene la iglesia católica sobre la consulta de revocación de mandato?

Los obispos de México hicieron un llamado a los fieles católicos “a discernir en ambiente de oración, delante de Dios” si deben participar o no, y en caso de hacerlo, en qué sentido deberá emitir su voto".

El cardenal Arizmendi lamenta las actitudes radicales, a favor o en contra de este gobierno y de sus partidos que le apoyan. "Hay que tener sabiduría, para discernir... Insisto en que ustedes analicen qué sirve más al país: votar, en sentido aprobatorio o reprobatorio, o abstenerse y no ir a las casillas. Cada quien analice lo que le parezca más oportuno para el progreso y la paz social", escribió el arzobispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Chiapas.

¿Por qué no votar en la revocación de mandato de AMLO?

"Nuestra postura es en contra de ir a votar el 10 de abril en la revocación de mandato", sostiene el Frente Cívico, que expone de manera detallada cuatro razones para no participar en la consulta de revocación de mandato.

El exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral expone que "en las últimas semanas se gesta un abierto desacato a las reglas electorales que regulan la consulta". En siete puntos el consultor expone el por qué considera que "la actitud más responsable desde el punto de vista democrático es abstenerse de participar". Imagen que circula en redes sociales con motivos para no participar en la consulta de revocación de mandato

La exdiputada federal hace una recopilación y análisis de las posturas a favor y en contra de participar en la consulta. También desmiente algunos señalamientos hacia el INE. Finalmente expresa que no participará en la jornada de revocación de mandato presidencial. "Quiero que el presidente López Obrador concluya su gestión, sin distractores ni excusas que le impidan concentrarse en su responsabilidad de gobernar".

La Constitución otorga a la abstención un papel central en una consulta como la revocación de mandato: la abstención puede tener la última palabra, y gane el Sí o gane el No, en tanto no vote el 40% del padrón, la consulta no tiene consecuencias legales... No iré a votar porque me parece un ejercicio construido para saciar el (insaciable) ego de un aspirante a autócrata al que me gustaría ver menos en campaña y más en gobierno, hablando menos y haciendo más", opinó Carlos Loret de Mola.

El economista considera que no hay motivo para la realización de la consulta pública y detalla sus razones. "Lo recomendable para quienes no quieran facilitarle a AMLO una relección en 2024 es no votar, aunque sí ir a cuidar las casillas para evitar trampas", sostiene.

Opiniones en Twitter sobre la consulta de revocación de mandato

Las urnas vacías en el proceso chavista de la revocación en Mexico será la mejor prueba de madurez política para demostrarle a AMLO que la nación no cayó en su trampa publicitaria urdida para destruir las instituciones de la República. — Francisco Martin Moreno (@fmartinmoreno) March 18, 2022

Tomemos el tema de la consulta de revocación de mandato, como ellos tomaron el tema del uso del cubrebocas:



1. No estamos obligados a participar.

2. No hay evidencia científica que pruebe que sirve de algo la consulta.

3. Mejor quedémonos en casa.



uD83DuDE43 — Memo el figuroso (@guille_gos) March 19, 2022