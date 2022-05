Ackerman advierte a Morena: la pasará mal en 2024 si no se corrige

MÉRIDA.- Como orador principal de la primera Convención Estatal de Morena, John M. Ackerman Rose, académico y periodista que promueve el rescate de los principios originales de este partido de izquierda, advirtió que Morena la pasará muy mal en la elección de 2024 si repite su estrategia electorera de 2021.

Reconoció que el peligro y la debilidad que tiene Morena, porque empieza a reproducir algunas de viejas prácticas políticas. Le da entrada a chapulines y recurre al clientelismo y al autoritarismo interno. Eso sí es preocupante para la continuidad de la 4T porque la gente empieza a desencantarse. Empieza a decir “soy obradorista, pero no morenista”. Y eso, según el politólogo, es muy peligroso porque no hay obradorismo sin un morenismo fuerte y congruente.

En su mensaje de inauguración del congreso estatal, que se realizó en el parque La Mejorada de Mérida, y en entrevista, Ackerman afirmó que está fuerte la figura de Andrés Manuel (López Obrador, presidente de México) y si los simpatizantes quieren que continúe la “cuarta transformación” (4T),Morena tiene que predicar con otra cultura política diferente a la de antaño, no puede desviarse de sus principios porque sería un peligro para la continuidad.

¿Qué pasará con Morena en 2024?

“Allí (en Morena) estamos perdiendo la batalla, pero esta convención nacional crece de manera espectacular. Ya tenemos presencia en 27 estados y celebramos nuevas convenciones estatales cada fin de semana en todos los estados. Esto ya no lo para nadie. Estamos en una trayectoria muy certera para rescatar a Morena para el obradorismo”, afirmó.

Culpó de este desencanto ciudadano hacia Morena al actual presidente nacional del partido, Mario Delgado, que con la sola mención de su nombre, levantó voces de “corrupto” y “fuera” de alguno de los asistentes a la convención estatal.

“Sabemos que hay diferencias internas, incluso, la misma cúpula le apuesta a la división de las bases. Avienta las migajas para ver cómo se pelean, se carcajean y burlan de nosotros”, denunció. “No, no vamos por migajas, vamos a retomar el poder desde las bases para que el partido empiece a reconocer sus liderazgos de los fundadores. Desde aquí en Yucatán puede iniciar este gran movimiento que le daría un enorme empuje a nivel nacional para que reconquistemos la democracia de Morena, lo que implica fortalecer a la 4T y garantizar la continuidad de la democracia, la lucha de la justicia por las décadas que siguen, eso depende de ustedes, las bases”.

¿Jhon Ackerman buscará la presidencia de Morena?

Ackerman Rose precisó que él no tiene un pleito personal con Mario Delgado ni se postulará como candidato a la presidencia del comité nacional de Morena, simplemente quiere que el partido reconozca y valore los liderazgos de los verdaderos políticos que fundaron y luchan por Morena.

Hizo un llamado a todos los que simpatizan con su movimiento para que asistan a la convención nacional el 6 de agosto próximo en Ciudad de México.

Si el 5 de febrero pasado reunieron a casi 4,000 militantes que acuden con sus propios medios, en esa convención del 6 de agosto esperan reunir a más de 10,000 para darle vuelta al “liderazgo de papel” que mantiene Mario Delgado y su directiva.

Esta división interna, ¿afecta a Morena?

Se le ve como dos partidos en uno, el que se consolida con ex priistas, ex panistas, ex perredistas, y el otro de los fundadores, planteó el reportero del Diario.

¿Yo no hablaría de dos partidos, es caer en una trampa que no es el caso. Aquí lo que hacemos es quizá nadar contra corriente, pero no hacemos corriente, más bien estamos defendiendo los principios fundacionales y la unidad del partido”, respondió.

“Lo que pasa, Morena es un partido nuevo y con el objetivo de asegurar la victoria de Andrés Manuel en 2018 tenía que abrirse a todos, era correcta esta estrategia pragmática de invitar a que se subieran al barco los que quisieran para asegurar la victoria contundente e histórica.

"Pero pasando esa fecha, ahora ya con el gobierno federal y gobernando más de la mitad de las entidades del país, es hora de que madure el partido, es hora que desde el poder, Morena empiece a confiar en sus propios cuadros, a agradecer y tomar en cuenta a sus fundadores en vez de seguir con esa inercia de estar ganando con personas que no comparten los principios del partido”.

¿Qué pasó con el PRD?

“Este tipo de política fue precisamente la que llevó al camino de la destrucción al PRD, porque privilegiaba al candidato más conocido, privilegiaba la victoria electoral por encima de sus principios. Morena está en un momento en que tiene que madurar, en lugar de mantener la misma estrategia pragmática con la cual nació. Tiene que regresar a sus orígenes, recuperar sus principios y madurar con la autoconfianza de sus cuadros. Ya tenemos una gran cantidad de liderazgos, pero han sido pisoteados y marginados por el partido a nivel nacional”.

Elogió a los militantes yucatecos fundadores, que son críticos de las decisiones de Mario Delgado y de Alberto Luján, de cómo llevan las riendas del partido y realizan acuerdos basados en intereses personales y políticos.

¿Si no rectifica Morena va al mismo camino del PRD?, se le insistió.

“Yo creo que hay un riesgo, Morena ya está repitiendo algunas prácticas del PRD y puede tener el mismo destino de ese partido de izquierda. Pero por el otro lado también repite estrategias del PRI, que es un partido que desde el mismo estado reproduce las mismas prácticas viejas”, dijo.

“Hay dos riesgos para Morena, la ‘perredización’ a partir de las tribus y oportunismo, y por el otro lado, la ‘priisación’ a partir del partido de estado. Estas dos rutas hay que evitarlas, estamos a tiempo. Los órganos del partido son controlados a nivel nacional, está integrado por los fundadores del partido, justamente por la falta de celebración de un congreso nacional ordinario los consejeros de Morena, todos fueron electos en 2015, están listos para defender estos valores fundacionales y los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

Dijo que desde la organización de la convención nacional morenista invitan a todos los consejeros del país a la reunión extraordinaria, con la finalidad de realizar un nuevo proceso de afiliación y generar un congreso refundacional antes que termine este año.

“Lo importante es que lleguemos al proceso electoral 2024, que empieza en 2023, con un partido fortalecido que respete a las bases”, afirmó. “No podemos repetir la misma situación de lo que ocurrió en 2021 donde se violaron todos los estatutos en aras de intereses personales, de liderazgo y componendas que no tendrían que estar presentes dentro de un partido democrático y con estatutos revolucionarios, los estatutos de Morena son maravillosos, son muy democráticos y le dan el poder a las bases”.

Reconoció que la llegada de ex priistas a Morena y la 4T es lo que debilita a Morena, pero justificó que el gobierno federal tiene derecho y la necesidad de acomodar a su equipo de trabajo según lo necesite. El gobierno es otra esfera, es otro ámbito y su movimiento es por el partido.

“Esto es lo que nos está debilitando en esta capacidad de acompañar al gobierno federal, deberían de exigir que quien ingrese defienda los principios de la 4T, pero la 4T no es de una sola persona, no puede ser solo esfuerzo gubernamental, es un esfuerzo colectivo y social”, subrayó. “La convención nacional defiende eso, en seguimiento a las instrucciones y principios de AMLO. Muchos se hacen a lo sordo, solo escuchan una parte y obedecen a Mario de ‘encárgate de ganar’, pero su movimiento escucha a ambas partes, entre ella los principios de la 4T. Se le mencionó el caso reciente de Enrique Castillo Ruz, ex militante del PRI yucateco que acaba de ser nombrado representante del sector gobierno en la comisión de inconformidades del Infonativ.

¿Si se queda Mario Delgado como líder que va a pasar en 2024?

“Su período y el de Citlalli Hernández (secretaria general) fenece el 30 de agosto de 2023, ese día se van aunque no quieran, es por la ley”, vaticinó.

“Cuando llegue ese momento, si logramos el congreso nacional ordinario tenemos este período para refortalecer el partido. Si la convención no logra el objetivo de empoderar a las bases, pues estará muy mal Morena en 2024, van a repetir la estrategia de 2021 con el reparto personalista e ilegal de candidaturas, a partir de acuerdos totalmente legales. Es lo que queremos evitar, que en 2024 Morena recupere su naturaleza como un partido en movimiento,donde las bases decidan el rumbo del partido. Morena no puede ser partido electorero, tiene que ser un partido modelo y ejemplo de otra cultura política”.

¿Va a competir por la presidencia del partido?, preguntó el reportero.

“No, yo tengo trabajo, demasiado en la universidad y en los medios. Soy académico y periodista. Hago esto en tiempo libre, no tengo ambición de dirigir al partido”, afirmó. “Lo que estoy buscando, es que se abran espacios a las bases, quien quede el lugar de Mario Delgado, eso dependerá de las bases, no de las ambiciones o de alguna campaña, no es una lucha personal contra Mario Delgado, sino a favor del partido”.

¿Cómo ve las reformas constitucionales del presidente, ya le rechazaron la eléctrica y la oposición ya advirtió que rechazarán, la del INE?, preguntó el reportero.

“Mario Delgado tiene mucha responsabilidad por la falta de aprobación de la reforma constitucional. Si él hubiera organizado mejor al partido, hubiésemos en 2021 tenido las dos terceras partes en el Congreso para las reformas estructurales que promueve el presidente López Obrador”, respondió.

“En la revocación de mandato tampoco particularmente Mario Delgado fue efectivo. Estas son alarmas nuestras que si bien el pueblo esta con Andrés Manuel, no están con Mario y estamos preocupados por el rumbo que tiene el partido. El rechazo de la reforma eléctrica es un primer señalamiento.

¿Qué debe hace Morena con las reformas?

"Las reformas sobre el tema electoral, que el elemento más importante es la renovación del INE y del Tribunal electoral federal creo que ya llegó al final de su ciclo. Fueron muy importantes como estaban y para la transición, pero es necesario renovar toda esta estructura con nuevas instituciones y nuevos consejeros. Ya se han inflado mucho, son unos monstruos democráticos corruptos y parciales, ya le hacen más daño a la democracia, que ayudarla.

Ya hace falta renovar esta estructura electoral. Me parece muy atractiva la elección popular de los consejeros. Solo habría que cuidar el proceso porque le van a meter mucho dinero a ese proceso, pero me parece magnífica la iniciativa. Sabemos que está difícil lograr el cambio sin la mayoría absoluta en el Congreso, por eso vamos a fortalecer al partido en las elecciones de 2024. Porque no solo vamos a elegir al presidente de la república, sino una docena de gubernaturas. A los integrantes del senado y cámara de diputados, va a ser una elección enorme que garantizaría la continuidad de la 4T.

La popularidad de AMLO

Negó que el presidente López Obrador esté perdiendo popularidad. Con base en la baja respuesta en la consulta de revocación de mandato. Es todo lo contrario, López Obrador sube su preferencia con el pueblo, tiene una aprobación de más del 70% y es de los mandatarios más respetados y queridos por el pueblo en el mundo. El desencanto ciudadano y el peligro de un retroceso en el avance de la 4T es en el partido Morena.

La convención estatal de Morena inició con una ceremonia maya, la inauguración con varios oradores, entre ellos de Judith Ortega Canto, Eusebio Moo Tec, quien denunció ante los delegados que Rogerio Castro Vázquez tiene un montón de propiedades a raíz que fue nombrado secretario general del Infonavit.

Los resultados de las mesas de trabajo que se instalaron en la explanada del parque La Mejorada serán presentados en la convención nacional del 6 de agosto próximo.-Joaquín Chan Caamal.