Colaboradores de Dypaq tienen “la camiseta puesta”

Con distinta antigüedad laborando en la empresa, algunos casi con 20 años, otros apenas unos meses, los colaboradores de Dypaq tienen algo en común: la camiseta bien puesta.

Coinciden en señalar que ven a esta empresa aliada de Grupo Megamedia con un prometedor futuro, ya que ha crecido en los últimos años y con el trabajo coordinado de todas las áreas buscan que el desarrollo sea exponencial.

Colaboradores de Dypaq compartieron sus experiencias de trabajo en la empresa y los cambios que han visto a lo largo de los años.

Lirio Vázquez Cabrera, gerente de ventas de Dypaq: tiene 14 años trabajando en la empresa. Se inició en el área de operaciones, donde estuvo tres años, luego cambió de puesto, a coordinador de operaciones, siendo su principal función la de coordinar la salida de los vehículos y ver que se cubran los requerimientos de los clientes, como parte del aspecto comercial.

Su labor tenía entonces alcance nacional, pero en pequeño, en tanto ahora el volumen de lo que se opera no es el mismo, porque la empresa ha crecido. Cuenta que esto llevó a una segmentación de la oficina para poder asignar tareas más específicas y que cada quien se especialice en un área.

Cuando se inició en la empresa, relata, se daba servicio a los tres estados de la península yucateca, Villahermosa, Tabasco, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero ahora el servicio de logística y distribución llega a Veracruz, Puebla, Toluca y Querétaro, entre muchos otros.

Como parte de la segmentación, Lirio pasó al área de ventas, pues tenía el conocimiento que se requería respecto a las rutas, la parte operativa, y permaneció en ese puesto siete años, en los que el reto era llegar al presupuesto previsto.

Afirma orgullosa que cuando comenzó la cartera era de 110 mil pesos mensuales y cuando dejó el puesto ya facturaba 1 millón 400 mil mensuales. Migró al área de procesos, donde una de sus principales funciones era vigilar la cadena de suministro en cuanto al procedimiento, de forma tal que hay que estar pendiente desde el momento en que el cliente marca para solicitar un servicio hasta la conclusión de éste, con la entrega del paquete o carga.

Era un operativo vertical, por lo que le tocó hacer sus propias guías para la atención a los clientes e implementar auditorías en la búsqueda de mejorar la calidad del servicio interno, que redunda en el externo. De igual manera en ese tiempo le toca la liberación de la aplicación de Dypaq para facilitar los procesos.

Desde hace año y medio regresó al área de ventas como responsable.

Respecto al crecimiento de Dypaq, apunta que los cambios generados en los últimos años han ido acordes a la transición del mercado, o sea, se ha adaptado a lo que el mercado pide.

Indica que hay mucha competencia, por lo que el reto en el área de ventas es muy interesante y considera que es el alma del negocio.

Lirio Vázquez asegura que le gustan todas las facetas en las que ha estado en la empresa y una de las cosas que más aprecia de la organización es que le permiten proponer para hacer mejoras, pues hay la flexibilidad de modificar algunos protocolos para responder a la necesidad de los clientes. También aprecia mucho el contacto con los clientes y el poder resolver una necesidad de manera satisfactoria.

Hanzley Cámara Herrera, gerente de análisis de información financiera lleva ocho años laborando en Dypaq. Empezó como coordinador de administración y ahora es gerente de análisis de información financiera.

La rentabilidad por cliente, el manejo de la flota vehicular, el mantener los activos de la empresa al día, los equipos, los permisos de transporte, la renovación de equipos de transporte, la gestión de placas y otros procesos son parte de su tarea, así como mantener al día los insumos del almacén.

Manifiesta que le gusta todo lo que hace como parte de su trabajo, y principalmente le gusta saber que las actividades que realiza junto con su departamento sirven para la toma de decisiones a nivel de la dirección, pues como equipo buscan dar resultados y mantener la rentabilidad del negocio.

Recuerda que cuando entró a laborar a Dypaq se hicieron cambios importantes para mejorar la rentabilidad del negocio. La pandemia mermó los avances que ya se tenían.

“La pandemia nos pegó, como a muchos otros negocios”, pero poco a poco se van recuperando y esperan llegar pronto a los mismos resultados que se tuvieron en 2018 y 2019, previos a la pandemia, que considera han sido los mejores años para Dypaq.

Emmanuel Reneé Andrade Castillo, coordinador de sistemas en Dypaq: lleva 18 años oficialmente laborando en la empresa, pero 20 de manera extraoficial, ya que se salió un tiempo, pero nunca se desligó por completo ya que prestaba servicio externo como ingeniero de soporte.

En 2004 retorna para quedarse de manera definitiva, como administrador de información. Actualmente es coordinador de sistemas.

Sobre su actividad laboral comparte que su función principal es garantizar que la tecnología y todos los sistemas en la industria de la logística funcionen. Esto se subdivide en tres grupos; el primero, gestiona todo lo que tiene que ver con infraestructura, servidores y soportes; el segundo con el soporte técnico en todas las plazas en las que tiene presencia hasta el momento Dypaq; y el tercero , y uno de los más importantes, la administración de proyectos y de base de datos de toda la empresa, datos que garantizan los sistemas verticales de mensajería, desde los cobros hasta el rastreo físico de la flota, las páginas de interconexiones con clientes externos, en algunos casos extranjeros, de lugares como España, Alemania, Estados Unidos e India.

Su labor también conlleva el manejar todo el inventario y administración de los equipos que se usan como soporte.

Señala que Dypaq es una empresa sana en la que ha podido crecer, “es un negocio muy noble, con mucha oportunidad de crecimiento exponencial, de entrar a otros lados de la geografía del país”.

Asegura que siente pasión por el transporte, por la logística, por la tecnología centrada a la industria del transporte, por lo que podría pasarse horas hablando del tema, de manera que es lo que más le gusta del trabajo: ver la importancia de la tecnología en la logística como base para mover todo el negocio.

Cuenta que hace 20 años le tocó ver cuando se implementó la primera oficina foránea, y ahora hay 16. Recuerda cuando se creó la primera red de computadoras foráneas y ahora es “un monstruo” de más de 400 computadoras en todo el país, en oficinas pequeñas que se han convertido en muchos casos en naves industriales.

Óscar Mendoza García, jefe de mantenimiento vehicular en Dypaq: tiene ocho años laborando en la empresa. Empezó como técnico y ahora es jefe de mantenimiento vehicular.

Compromiso

Siente que tiene un gran compromiso con la empresa, pues si no realiza bien su trabajo las unidades que brindan el servicio de paquetería y mensajería se pueden quedar a medio camino y no cumplir con el eslogan del negocio, que es “el destino se cumple”.

Ante esto, afirma que pone lo mejor de sí para que las unidades vehiculares marchen bien todo el tiempo.

Para lograr esto explica que se tiene un plan de mantenimiento que se lleva al cabo de manera coordinada con el área de operaciones para que las unidades puedan entrar al taller, tanto a mantenimiento preventivo como correctivo y predictivo.

Óscar tiene a su cargo a siete personas en el taller en Mérida y 12 foráneos. Con la pandemia se tuvo menos movimiento, pero aun así parte de su labor es acudir a los talleres foráneos para ver que todo marche bien, así como supervisar a los proveedores.

Una de las cosas que busca siempre en el trabajo es no tener ninguna reclamación, por lo que le gusta hacer las cosas bien. Entre las cosas que más le gustan está la convivencia con sus compañeros, pues puede presumir que son de un área en la que no hay no conflictos entre ellos, “gracias a Dios, y a pesar de la pandemia estamos todos juntos, nadie se enfermó”.

Resalta que se cuidan entre sí, no sólo son compañeros de trabajo, sino amigos, y esto hace que el trabajo fluya mejor y bien.

Elizabeth González Herrera, coordinador de servicios al personal en Dypaq: Se integró al equipo el 1 de diciembre de 2021. Manifiesta que el reto que tiene es grande, pero sabe que cuenta con el respaldo de la empresa, que se preocupa y ocupa por dar crecimiento a los colaboradores.

Como coordinadora de capital humano en Dypaq tiene a su cargo a otras tres subcoordinadoras y un total de 270 personas.

Respecto a lo que más le gusta de su trabajo, externa que es el contacto con la gente, el poder apoyarlos como a ella la apoyaron. Con 20 años de experiencia en recursos humanos, indica que lo que más aprecia es el poder ayudar a otros, apoyarlos, y en el caso de Dypaq hacerles saber que la empresa es sumamente noble y se preocupa por la gente.

Señala que es una empresa vanguardista, innovadora y busca equilibrar la participación de gente con experiencia de muchos años en la organización con gente joven que innova y trae dinamismo.