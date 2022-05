Aumentan sanciones: ¿Cuántos años de cárcel se darán por violencia intrafamiliar en Yucatán?

El Congreso del Estado en sesión plenaria aprobó ayer por unanimidad aumentar el castigo del delito de violencia familiar, como mínimo de dos a tres años de cárcel y máximo de siete a ocho años, por considerar que el castigo es proporcional al interés público que representa la salvaguarda e integridad de las personas.

En la jornada legislativa igual se presentaron iniciativas en defensa de los derechos de la mujer para incluir el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Como estaba previsto, también se aprobaron la iniciativa del gobernador de reformas a la Ley de Procedimientos Electorales, para que los recursos obtenidos de las multas a los partidos sirvan también para otorgar becas de estudios a mexicanos fuera del país y se declaró procedente la solicitud de Adda Cámara Vallejo de otorgarle su haber de retiro como ex magistrada del Tribunal Superior.

Yucatán, con madurez frente a la violencia de género

En asuntos generales surgió una reclamación a la Federación, porque desde hace cuatro meses no envían los recursos que corresponden al funcionamiento de los centros de atención y refugio para mujeres con o sin hijas o hijos en situación de violencia extrema; también se presentaron iniciativas de reformas en temas que van desde el lenguaje en el manejo de la información del Congreso y la emisión de dictámenes hasta el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Sobre el aumento de castigo para el delito de violencia familiar, la diputada priista Karla Franco Blanco explicó que se trata de cambios al Código Penal del Estado en materia de protección a la embarazada, concretamente sobre casos de violencia de género que atenten contra su vida.

Entre las modificaciones aprobadas destacó que aumenta la pena para el delito, se incluye como agravante que si el delito se comete contra una mujer embarazada o hasta los seis meses de gestación, la pena se pueda incrementar hasta en dos terceras partes más del castigo máximo previsto.

“Con esto demostramos la fortaleza como Poder Legislativo y la madurez para hacer frente a la violencia de género que prevalece en sus diferentes tipos y ámbitos en Yucatán”, agregó.

Multas a los partidos en Yucatán

Como estaba previste, ayer en la sesión plenaria del Congreso se aprobó la iniciativa de reforma de la Ley de Procedimientos Electorales para que los recursos obtenidos de las multas a los partidos se destinen a becas para estudios en el extranjero.

Karla Salazar González, diputada del PAN, dijo que es una homologación federal en donde se vio la necesidad de fortalecer la educación, ciencia y tecnología, con un área de oportunidad a apoyar con recursos que se obtienen de las sanciones económicas.

Crescencio Gutiérrez González, diputado de Nueva Alianza, añadió que esta iniciativa abona la búsqueda de la excelencia superior en Yucatán, y advirtió que será vigilante de que los recursos se destinen correctamente, así como la aplicación de estos.

También de los asuntos en cartera de la sesión de ayer, por mayoría con el voto en contra de los diputados de Morena se aprobó el acuerdo de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública que estima procedente otorgar el haber vitalicio a la exmagistrada Adda Cámara.

Para justificar el voto en contra de los legisladores de Morena, Rafael Echazarreta Torres dijo que reconocen el derecho constitucional de Adda Cámara para lo que pide, pero consideran ilegal como se lo quieren dar, en cuanto a tiempos, porque es cierto que las nuevas reformas que entraron en vigor el jueves 5 pasado, incluyen el retiro anticipado.

“Pero pretenden aprobarlo de manera retroactiva al 9 de abril cuando ella se retiró, y nosotros proponemos sea posterior al 5 de mayo, además de que se le debe estar pagando su sueldo porque hasta ahora se aprueba el retiro, tendría un doble pago si se hace retroactivo a cuando se fue, en perjuicio económico del Poder Judicial, por eso insistimos en que es ilegal”, indicó.

Para responderle, Gaspar Quintal Parra, diputado del PRI, precisó en la tribuna que por estas reformas que entraron en vigor el 5 de mayo, ya no le corresponde al Congreso aprobar o no el haber de retiro vitalicio para los magistrados, sino a la Judicatura del Estado, por eso lo que se aprueba, no es un dictamen para decir que sí se le pague, sino la opinión de que sí es procedente, tiene todo el derecho, el cómo y cuánto le tocará decidirlo al Poder Judicial.

Feminicidios en Yucatán, con iniciativa para reformar el Código Penal

En asuntos generales Karem Achach Ramírez, del PAN, presentó la iniciativa para reformar el Código Penal en materia de feminicidio agregando que se incluya el aplicarlo también en “grado de tentativa”, se castigue con prisión y que este tipo de violencia no se pueda clasificar como otro si existe por lo menos una de las razones de género establecidas para los casos de feminicidio.

En su turno Manuela Cocom Bolio también del PAN hizo un llamado a la Federación para que se envíen los recursos correspondientes a los refugios para mujeres, se siga apoyando a las mismas y a sus familias que son o han sido víctimas de violencia en todo el Estado.

Dafne López Osorio siempre del PAN presentó otra iniciativa para hacer consideraciones en el lenguaje incluyente y no sexista para nombrar a hombres y mujeres en el quehacer público, modificando la Constitución Política y la Ley de Gobierno del Poder Legislativo.

Rubí Be Chan diputada de Morena presentó una iniciativa para beneficiar a cientos de pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica o ICR, con la instalación de unidades de hemodiálisis en cada centro hospitalario, se pueda atender a más de 35,000 personas y generar condiciones para impartir capacitación a familiares a efecto de practicar diálisis domiciliaria.

Echazarreta Torres también dio una propuesta de reformas internas al Congreso, para establecer que no se ponga a votación dictamen alguno, sin que previamente se haya distribuido a las y los diputados 48 horas antes de la sesión de comisión para votarlo.