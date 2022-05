Descartan abuso a una joven hallada en un basurero de Mérida

MÉRIDA.- La joven hallada en un camino lleno de basura del fraccionamiento Renacimiento, en el sur de la capital yucateca, continúa internada en un hospital privado de Mérida. Por el momento, se descarta algún tipo de agresión sexual hacia su persona.

De acuerdo con la información obtenida, las investigaciones en torno al caso ya están muy avanzadas. Fuentes de la SSP señalaron que la joven, vecina de la colonia Vicente Solís, llegó a ese lugar a bordo de un vehículo de alquiler, pero no hay evidencia que señale que sufrió algún tipo de violencia sexual.

El día de los hechos, la policía informó de manera oficial que la joven fue hallada dormida y llevaba puesto un vestido negro. Vecinos de la zona entrevistados ayer, quienes pidieron que sus nombres no sean revelados, coincidieron en que no escucharon algún tipo de gritos o algo similar.

"Yo escuché que como entre la una y las dos de la mañana comenzaron a ladrar los perros en esa parte. Algo raro, porque normalmente no lo hacen, pero no le tomamos mucha importancia", dijo una joven acompañada de su padre.

Joven hallada en un terreno con basura, con golpes y sin ropa interior, dice un vecino

Otro vecino confirmó que la muchacha no estaba sin ropa, pues tenía el vestido negro con una línea blanca. Sin embargo, lo tenía hasta la cadera y era visible que no contaba con ropa interior. "Estaba toda pu... llegó la ambulancia y no se la llevó enseguida, tardaron ahí con ella. Hasta después de casi una hora se la llevaron", dijo otro habitante de la zona.

El lugar donde fue hallada la muchacha, después de los hechos, luce prácticamente igual. No hay algún espacio asegurado ni se restringió el paso. Tampoco se vio algún tipo de vigilancia por parte de la policía, aunque esos caminos son muy poco usados. La mayoría de la gente de la zona ingresa solamente para arrojar basura.

También se supo que la joven no ha presentado alguna denuncia, pero la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación por algún delito que pudiera configurarse, aunque en primera instancia, se descarta que la joven hubiese sido víctima de algún delito sexual.-Gabriel Chan Uicab