La sustentabilidad en el turismo en Yucatán, una responsabilidad empresarial: ambientalista

“Nos falta la actitud para querer aprender sobre sustentabilidad, hay mucho talento e información en Yucatán. Dejemos de decir que es responsabilidad del ambientalista saber del medio ambiente, responsabilidad del científico investigar y si vas a ser empresario en un país megadiverso y no sabes de medio ambiente, algo te falta en tu formación como empresario responsable”, señaló la ambientalista Maritza Morales Casanova en su participación en el primer foro “La sostenibilidad en la industria y el turismo”.

En el marco de su tema “Conservación del medio ambiente y desarrollo económico”, la ambientalista dijo que el uso de paneles solares no es una energía limpia como se piensa, porque sus componentes son altamente peligrosos, no se deben de tirar en cualquier lugar sino en un basurero especial.

“Lo mismo con los aerogeneradores, la península es una zona de migración de aves que viajan de América del norte y América del sur. Yucatán es el punto de descanso, las aves migratorias que van y vienen, hacen un alto en Yucatán. Entonces, la colocación de aerogeneradores en la principal ruta mundial de aves es muy peligroso para ellas y no se sabe el impacto que tiene porque no se estudia este fenómeno”.

“España tiene muchos problemas con sus aves silvestres por los aerogeneradores y habría que estar atentos sobre el comportamiento de las aves en Yucatán en años futuros”, apuntó.

“Si somos ignorantes del medio ambiente, estamos desperdiciando el potencial más importante de la península de Yucatán”.

Inversión local, prioritario

Y citó dos claros ejemplos que conoce y que se puede aprovechar para el desarrollo de un turismo sostenible. En su visita a la isla de galápagos, en Ecuador, vio que los turistas fotografiaron desmedidamente a las iguanas negras como uno de los atractivos. Aquí en Yucatán hay muchísimas iguanas (llamados toloc) que ni se asustan cuando están cerca de la gente, pero falta una valoración, difusión o proyecto innovador para convertirlo en un atractivo, quizá no le toman importancia porque para los yucatecos es muy común observarlos.

Otra de las riqueza que halló en la isla galápagos es que los habitantes no permiten que inversionistas transnacionales construyan la infraestructura turística. Todos los negocios que surjan en esta isla tiene que ser de empresarios o isleños que viven en ese lugar. Es decir, ellos mismos aprovechan la riqueza que genera el turismo.

“Como yucatecos no podemos esperar que llegue alguien más de afuera, que nos ponga un hotel y seamos excelentes trabajadores de ese negocio, es digno, es bueno, pero no es lo mejor”, señaló la ganadora del premio Woman Global Award 2020.

También comentó que México es un país mega diverso. Es uno de los 5 países que albergan el 70% de la biodiversidad en el mundo. Es tal su importancia que si deforestaran los otros países, no pasa nada porque esas 5 naciones tienen el 70% de la biodiversidad. Por ello, no se puede perder la genética de la fauna y la flora mexicana. La diversidad se mide a nivel de especies y de información importante sobre su genética, especie y ecosistemas. Por ejemplo, las cactáceas son originarias de América no están en otras partes del mundo en forma natural, pero México tiene el 78% de cactus endémicos.

Incluso, Yucatán tiene endemismo en la costa por medio de dunas secas, selvas espinosas donde hay plantas únicas en la península. Si hubiera medallas en esta diversidad, México obtendría el bronce en mamíferos y plata en reptiles.

Potencial desperdiciado

Con la intención de tener un cambio y arraigar la cultura y conciencia sobre el valor del medio ambiente en el sector turístico, en el Centro Cultural Olimpo se llevó al cabo este foro que empezó con una rueda de prensa y continuó con mesas panel.

Los organizadores son el Consejo Valuador del Premio Jaguar del Turismo, que preside Rosa Isela García Pantoja; el Consejo Empresarial Turístico, cuyo líder es Jorge Carrillo Sáenz, y el Ayuntamiento de Mérida, que representó el regidor Álvaro Cetina Puerto.

Ambiente y altruismo

Ana Ongay Reyes, empresaria hotelera y expresidenta de la Cámara de Comercio de Campeche, habló sobre responsabilidad social y empresarial y destacó que el distintivo ESR permite involucrarse en el conocimiento del medio ambiente, práctica del altruismo y cada vez hay mayor conciencia de respeto y conservación del medio ambiente.

Hasta hoy, la asociación AliaRSE ha incorporado a este proyecto de sustentabilidad a 900 empresas grandes y 700 micro, pequeñas y medianas empresas en la Península. De esta forma fomenta la sostenibilidad para que los sectores y personas, no solo los ambientalistas, tomen conciencia y valoren la ecología.

El director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento, José Luis Martínez Semerena, afirmó que la administración del alcalde Renán Barrera Concha empuja hacia las energías limpias, utiliza la creatividad para hallar un balance y equilibrio en el desarrollo de la ciudad y sabe que la ecuación para tener un turismo sostenible y sustentable es realizar acciones a favor del medio ambiente.

Por tal motivo, el Ayuntamiento creó el Distintivo Sello Gastronómico para los restaurantes que cumplan con tres pilares: promoción de la cultura y contratación de artistas locales; promoción turística y desarrollo económico consumiendo los productos locales de los productores de comisarías, y la sustentabilidad, que es verificar las tecnologías innovadoras que usan.

Otra acción a favor de la sustentabilidad es el cambio de calesas tiradas por caballos por unas eléctricas. Habrá las dos opciones para los paseos turísticos por la ciudad.

Además, impulsarán el turismo rural mediante la construcción de infraestructura en cenotes y otros atractivos, organizarán eventos en las comunidades como las gastronómicas y crearán rutas turísticas.

Luego destacó el corredor gastronómico de este viernes y sábado que abarcará la Ermita a San Sebastián donde 30 expositores de comidas, postres y bebidas creadas a base de maíz. Participarán chefs de San Antonio, Texas; Tucson, Arizona; Puebla y Mérida que forman parte de la red de Ciudades Gastronómicas de la Unesco.

Hubo otros temas como “Turismo sostenible”, a cargo del doctor Fidel Ovando Zavala; y “Alianzas para la educación en la sostenibilidad turística”, impartida por Carolina Canto Herrera. El evento fue de un día.