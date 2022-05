Iniciativa de subsidio para la canasta básica

La diputada federal y secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para ayudar a la economía de las familias ante el alza generalizada de los precios, principalmente de la canasta básica, se indica en un boletín.

El objetivo del proyecto es subsidiar la canasta básica mediante los excedentes del gobierno.

La legisladora yucateca dijo que la finalidad de esta iniciativa es combatir la inflación histórica en el país, la cual provocó un alza generalizada en los precios y por eso el dinero no rinde.

“La inflación nos está afectando a todos; este fenómeno económico de alza generalizada de precios está en su peor momento desde hace 21 años. Si no se controla, el resultado en la economía de las familias mexicanas será devastador”.

Cecilia Patrón señaló que el dinero cada día vale menos porque todo cuesta cada vez más. Esto está afectando en especial a quienes menos tienen, las familias mexicanas son quienes reciben directamente el resultado del alza de precios, ya que al encarecerse productos tan básicos para la vida diaria el dinero que perciben no les es suficiente.

La diputada de la bancada panista señaló que la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados es para que los recursos excedentes del gobierno se puedan utilizar subsidiando la canasta básica, para ayudar a satisfacer necesidades principales en aquellos lugares donde la gente más lo necesita.

“Seguiré trabajando por la economía de las familias. Para que el dinero te rinda y puedas cubrir todas tus necesidades. Lo básico no le puede faltar a nadie, me he propuesto que el dinero que los ciudadanos obtengan les sea suficiente para cubrir lo necesario. Mi lealtad es con México y con su gente”, finalizó.